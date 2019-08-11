回国学中文越来越热为哪般？

语言不仅是人际间交流的媒介，更是不同文化交流的纽带，在这一平台上，人们由疏到亲，由远到近，彼此认知，实现了文明互鉴。身在海外的华裔家庭的孩子们如果一开口能说出“你好”“再见”，自然拉近了彼此之间的距离。同时，对他们来说，到中国学中文更意味着对自身血脉的追寻。

学习中华传统文化让从小生长在美国的秦承华有了归属感；首次到北京的胡永涛用毛笔画出大熊猫；回国参加完短期中文培训夏令营的周荣欧希望将来回到中国工作；参加过4次“中国寻根之旅”夏令营的叶子慧结识了越来越多的中国朋友……有这么一群青少年，他们有黄皮肤、黑眼睛，却说着一口不太流利的中文，以好奇的眼光看着神州大地的深厚底蕴，感受着中国的飞速发展。利用暑假，他们到访中国，在既陌生又亲切的土地上，留下了探寻的足迹，还以稚嫩的中文记录下了他们眼里的中国。

近年来，利用假期，回到中国参加各种短期培训班或夏令营，成了不少华裔青少年了解中国、学习中文、感受中华文化的新选择。当然，这背后是家庭的态度，既包含了父母的期望，更是华裔青少年自己的决定。对他们的父母而言，希望自己的子女在融入居住国文化的同时，不要忘了根，能在世界多元文化激荡之中有根本、有持循，今后能找到回家的路，中文以及中华文化正是桥梁纽带。对孩子们而言，随着中国国际影响力的提升，中文的价值日益凸显。学好中文对他们来说，意味着未来会有更多的选择。

华裔青少年生活在海外，学中文的主要途径是当地的中文学校。但无论课堂设计如何丰富多彩甚至深入有效，对于学习语言、感知文化而言，都不能跟活生生的现实社会环境相媲美。如果将汉语作为他们的第二外语，当然要“身临其境”，感知中文的灵动、多样和美感，这是海外中文学校天然的局限所在。于是，全方位营造汉语语言文化甚至生活环境的夏令营等营团活动应运而生。学生们短期到访中国，四处走走，亲眼看看，沉浸在鲜活的中文环境中，他们的中文能力提升了、对中华文化的感知也加深了。

语言不仅是人际间交流的媒介，更是不同文化交流的纽带，在这一平台上，人们由疏到亲，由远到近，彼此认知，实现了文明互鉴。身在海外的华裔家庭的孩子们如果一开口能说出“你好”“再见”，自然拉近了彼此之间的距离。同时，对他们来说，到中国学中文更意味着对自身血脉的追寻。