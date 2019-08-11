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宝宝要上幼儿园，你准备好了吗？

2019-08-11 08:16 来源：昆明日报 余苏晏
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　　秋季新学期，又有一拨孩子要上幼儿园了，不过一些爸爸妈妈却有点担心：孩子去到新的环境能不能适应啊？要做哪些准备工作呢？针对这些问题，记者邀请家庭教育专家和幼教专家，从心理准备和生活准备方面，给家长们几点入园建议。

　　心理准备

　　让自己和孩子接纳入园焦虑

　　对于很多孩子来说，上幼儿园是人生第一次走进集体生活，与家庭成员之外的人有了非常亲密且较长时间的接触。所以进入幼儿园之后，陌生的环境常常会使孩子一下子难以接受，在心理上和行为上表现出一些不适应，俗称“入园焦虑”。

　　国家二级心理咨询师、家庭教育讲师钟嘉悦说，孩子的焦虑情绪最常见的表现莫过于哭闹，其他的还有早上抗拒起床不愿去幼儿园，在幼儿园不能融入集体、回到家易怒等。“有的孩子第一周内就会表现出来，但也有的孩子一开始很愉快，但新鲜感一过，第二周、第三周以后才会开始抗拒上幼儿园。”

　　“其实对新环境的焦虑很正常，这是人类的正常情绪。就连家长自己，也会因为孩子入园，产生分离的焦虑感。”钟嘉悦说，自己接触的案例中，有的家长在孩子入园前就担心各种问题，入园后听到孩子哭泣，又觉得有负罪感，恨不得立刻带孩子回家……钟嘉悦认为，焦虑和恐惧主要是因为不了解造成的，她建议有条件的家长可以提前带孩子去参加幼儿园开放日活动，或者参观幼儿园；也可以找一些关于幼儿园的绘本，让孩子了解幼儿园的生活，以及如何面对分离的情绪。

　　钟嘉悦还建议家长做到以下5个“不要”：不要传递不安，要用乐观、积极的口吻和孩子谈论上幼儿园这件事；不要夸张描述幼儿园的生活，以免孩子入园后发现不是那么回事，产生失落和不信任感；不要有不良暗示，避免对孩子说“不好好吃饭，上了幼儿园，老师就会惩罚你”之类的话，让孩子觉得幼儿园就是个限制和管束自己的地方；不要悄悄离开，有的家长会在把孩子送进幼儿园以后，趁孩子不注意时悄悄离开，以为这样孩子就不会黏着自己，殊不知不告而别更会让孩子“受伤”。正确的做法是把孩子送到老师手中后，正式道别，走前可以告诉孩子：“你吃完午饭、睡了午觉、吃完晚饭以后，爸爸妈妈就来接你了。”不要轻易请假，有的家长看孩子哭闹厉害，就会觉得心疼，想着暂停送几天，但这样做其实会让孩子产生“我一哭闹，就不用上幼儿园”的想法。所以入园初期，如果不是由于身体不舒服或者其他不得不请假的理由，家长最好能坚持送孩子入园。

　　生活准备

　　学习自己吃饭，培养午睡习惯

　　宝宝入园年龄一般在3岁左右，这个时候有的孩子可能还不会自己上厕所，不会自己穿衣服，或者不会自己吃饭……家长会特别担心孩子入园以后的生活。

　　高级教师、昆明市第一幼儿园行政负责人李娅建议，家长也可以利用入园前的这段时间，培训孩子的生活能力，帮助孩子更快进入“幼儿园时间”。具体做法可以从吃饭、如厕、穿衣等方面入手。

　　李娅说，孩子不能独立吃饭并不是孩子本身的问题，往往是家长没有放手让孩子去尝试造成的。家长不必过分担心孩子撒饭或弄脏桌子衣服，从正确使用餐具、咀嚼等方面入手，养成孩子良好的进餐习惯。父母还可以给孩子分一份饭菜，鼓励孩子吃完。

　　新入园的孩子常便溺在裤子上，主要是由于孩子不会独立上厕所。要让孩子学会上厕所，首先要解除孩子的紧张心理，告诉孩子：你已经长大了，能自己上厕所了。其次要告诉孩子憋便的害处，养成良好的大小便习惯。新入园的孩子，教师会对其进行指导和关注，便溺及时清洗更换，避免孩子着凉。有的孩子胆子小，有便意不敢跟教师说，所以这也需要家长积极配合，教会孩子主动向教师诉说。

　　穿衣服方面，家长要给孩子提供方便穿脱的衣服和鞋，不要仅仅考虑美观等因素，也不要给孩子穿帽子上有绳子的衣服。服装如果过于繁琐，会给孩子增加很多困难，穿脱时间较长在幼儿园常常落后，还会挫伤孩子的自尊心。每个孩子都可能有自己穿脱衣服的方法，只要穿得快，穿得好，不必拘泥于一种模式，

　　幼儿园制度中的午睡，是保证孩子有充足睡眠利于孩子健康成长的措施之一。幼儿园午睡时间一般为2个半小时；在孩子睡眠时要求脱去外衣，睡眠过程中，值午睡教师会巡视、照顾幼儿。对于在家里没有午睡习惯的孩子，最好在上幼儿园之前能养成午睡习惯。家长尽量按幼儿园的作息时间来安排孩子的睡眠，如遇特殊情况也应该与老师一起商讨，共同解决。

　　3岁的孩子还需要逐渐发展规则意识，家长是孩子模仿的第一个对象，因此家长的行为非常重要。家长需要在日常生活中，不断强化幼儿的安全意识和行为，教育幼儿不跟陌生人走，不随便吃东西，不做危险的游戏等，并确保孩子不带糖果、宠物、钱、食物及危险品、贵重物品入园。

编辑： 罗予岐

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