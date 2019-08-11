留学申请商科 这些变化要留意

新兴行业的出现，使得大学里的专业更趋向多元化。5G、AI、生物科技等新兴领域的相关专业，成为不少留学生眼中的“香饽饽”。但与此同时，作为老牌“劲旅”的商科，依然魅力不减。

新兴行业的出现，使得大学里的专业更趋向多元化。5G、AI、生物科技等新兴领域的相关专业，成为不少留学生眼中的“香饽饽”。但与此同时，作为老牌“劲旅”的商科，依然魅力不减。

根据英国大学和学院招生服务中心（UCAS）7月发布的数据显示，截至6月30日，在英国本科课程申请的人数当中，全球有146950名的女生和181010名男生选择商科专业，中国学生在此专业申请中的人数也呈直线上升的趋势。

这与英国文化教育协会发布的一项数据吻合。根据该数据显示，在受访的中国留学生中，13%学习的是金融，11%学习的是管理学，8%学习的是市场营销。摩根大通的一份报告指出，涉及IT、软件、会计、金融、市场营销和客户管理的服务行业预计将会进一步壮大，并吸引大批专业人士。

在商科热度不减的情况下，留学申请商科，需要注意些什么呢？

美国

从GMAT到GRE

顶尖商学院门槛有变化

以往申请美国商学院，尤其是申请MBA专业时，GMAT是一项必考的考试。近年来，随着GRE的逐渐普及，越来越多的商学院开始接受GRE代替GMAT申请。

据业内人士介绍，此前，美国商科的申请只接受GMAT成绩，不少想同时申请商科和其他专业的学生，在考完GRE以后，还需要考一门GMAT，以完成商科的申请，显得相当麻烦。美国一众大学察觉此情况后，陆续承认GRE成绩作为研究生阶段商科专业申请的条件之一。

哈佛商学院、沃顿商学院、芝加哥大学的布斯商学院等一众顶尖商学院开始承认GRE成绩，斯坦福大学的商学院在2018年录取的GRE平均分达到330分。

GRE成绩被商科接受并不代表其完全取代GMAT。根据Kaplan Test Prep 调查，21%的人认为GMAT在申请商学院时比GRE更具优势；而仅有1%的人认为GRE更具优势。

根据Poets&Quants此前公布的2015年-2018年申请商学院时提交GRE人数占比显示，麻省理工学院、加州系大学等顶尖商学院的申请人中，只有10%-20%的人提交GRE成绩。

据分析，GMAT的数学难度超过了GRE。业内人士建议，如果逻辑思维不强，不建议选择GMAT。

选商学院，三重认证可参考

在商科领域，有一个重要的参考因素——三重认证。三重认证指世界三大权威机构颁发给商学院的认证，分别是AACSB（国际高等商学院协会）, AMBA（英国工商管理硕士协会认证）和EQUIS（欧洲质量发展认证体系）。

能获得三重认证的商学院都是世界前1%的顶尖商学院，如伦敦城市大学（卡斯商学院）、卡迪夫商学院（卡迪夫大学）、兰卡斯特商学院（兰卡斯特大学）、爱丁堡大学商学院（爱丁堡大学）等。

英国

商科里会计与金融专业最热门

在英国的商科领域里，最热门的专业非会计与金融类专业莫属。据介绍，会计与金融类专业对于申请者的成绩及学科背景要求较高，申请英国TOP20学校金融类专业的学生，平均成绩最好达到80分以上（GPA 3.0以上），雅思达到7分或以上。申请会计与金融类硕士时，大学通常要求学生有相关专业的本科背景。

“近年，金融分析、金融投资硕士专业越来越热门，这些专业除了要求学生有金融背景之外，还重视学生所修的数学课程数量以及数学成绩。”琥珀教育的何楚刚表示，没有金融背景的理工类学生，如果想在硕士阶段涉足金融类，可以考虑金融工程、金融数学专业。“这类专业在金融类中对数学、计算机能力的要求最高，且没有那么看重商科背景。”

对于完全没有金融背景、数学能力也不突出的学生，何楚刚建议学生考虑申请偏向理论型的专业，例如金融管理等专业。此外，市场营销、人力资源、管理学类专业对商科背景要求不高，也适合缺乏相关背景、跨专业申请商科的学生。

此外，留学生如果打算毕业后在英国从事金融会计类职业，通常要通过主流的会计师协会（ACCA，ICAEW，ICAS，ICAI等）中至少一家的考试。其中，ACCA（The Association of Chartered Certified Accountants）特许公认会计师公会，是目前世界上领先的专业会计师团体。英国部分大学的硕士专业，学生只要顺利完成学习，就可以申请免考ACCA基础课程中的几门或者全部课程。如格拉斯哥大学、邓迪大学就有专业可以让9门ACCA基础考试全部免考。

赴加留学,近四成中国学生选商科

启德教育近日发布的《2019加拿大留学报告》（简称报告）显示，前往加拿大留学的中国学生最偏爱商科，占比接近39%。

加拿大移民局数据显示，2009年-2018年，在加拿大学习的中国学生人数不断攀升，从5万人增长至14.3万人，增长率高达184%。

报告显示，在区域选择上，安大略省仍为学生首要选择（74%），包括多伦多市、渥太华市与滑铁卢市；英属哥伦比亚省占比16%，包括温哥华市与维多利亚市。

除了地缘选择接近外，在本科留学生的专业选择上，中国留学生选择的专业也相对集中。其中，商科类选择占比最高，达到38.98%，位居第一，理科类、文科类、和工科类分别占比26.53%、22.63% 和11.86%。

在硕士研究生阶段，中国学生选择排名最高的三个专业分别是MBA、教育学和金融。此外，计算机工程、经济学、土木工程、管理学、计算机科学、机械工程以及会计专业也都在不同程度上受到中国学生的欢迎。