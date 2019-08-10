广东已录取超48万人，专科批次第二次征集志愿12日截止

8月9日下午，广东省教育考试院召开新闻通气会介绍今年广东省夏季普通高校招生录取情况。今年我省高校招生录取工作安排从7月7日开始，计划到8月13日结束。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）8月9日下午，广东省教育考试院召开新闻通气会介绍今年广东省夏季普通高校招生录取情况。今年我省高校招生录取工作安排从7月7日开始，计划到8月13日结束。

截至目前，广东省普通高考各批次各类院校一共投出49.5万多人，共录取各类考生48.4万多人，录取人数占投档总数的97.8%。其中，提前批录取1.6万多人，本科批次录取28.7万多人，专科批次录取18.1万多人。本科普通文理类高优线上投出考生8.76万多人，一共录取8.72万多人，录取人数占投档总数的99.54%，比2018年高优线上多录取考生0.8万多人，录取率增加0.12个百分点；本科普通文理类最低分数线上的考生共投出26万多人，其中文科8.3万多人，理科17.7万多人，共录取25.8万多人，录取人数占投档总数的99.23%。可以看出，今年考生志愿填报更加理性，院校之间梯度适当，志愿录取的有效性大大提高。

省考试院副院长、省招生办副主任范韶彬在现场透露，今年提前批次、本科批次中，无论是公办院校还是民办院校，无论是省内院校还是省外院校，大部分院校一次投档即满档。特别是本科批次，进行一次征集志愿后，所有院校无论是文理类还是艺术体育类，都没有浪费任何1个计划，本科批次所有院校均满档，圆满顺利完成招生录取任务。

从今年投档录取分数来看，无论是高水平大学之间，还是高水平大学与一般性本科院校之间的录取分数差距逐渐减少，本科批次合并后，院校之间不再分为“三六九等”，所有院校在一个平台上竞争，效果逐渐显现。如华南理工大学理科投档线仅比中山大学少3分；如广东财经大学、广东金融学院理科分别超出高优线12分、2分；省内外不少民办院校、独立学院本科院校在高优线上均有“零”的突破。

据悉，今年在粤招生各院校招生任务需要参加征集的院校数量大幅缩小。如提前批军检院校文科类仅2所院校需要参加征集志愿；本科批次文科类、理科类分别有58所、185所院校需要参加征集，分别比上年减少46所和25所；音乐类仅2所院校（省内外各1所）需要参加征集志愿。

范韶彬介绍，为切实提高我省贫困地区农村学生上重点高校的比例，今年我省进一步扩大了地方专项招生院校的数量，从去年的14所增加到16所，招生计划从去年的1750人增加到1850人，实际录取1888人，比去年多录取281人，地方专项计划一改去年一次投档仍有缺额、甚至征集志愿也未能完成的现象，所有招收地方专项计划的院校全部完成招生任务。通过实施农村专项计划，进一步缩小了贫困地区农村学生与发达地区学生升入重点大学机会的差距，进一步促进了教育公平。今年我省普通高考和单考单招共录取残疾考生281人，其中本科录取112人，专科录取169人，创历年新高，特别是首例盲人考生被一所民办高职院校录取，进一步促进了教育公平。

按照日程安排，从9日晚上20:00点开始我省进行专科批次第二次征集志愿，到下周一（12日）中午12:00截止，初定12号下午5点进行第二次征集志愿投档录取，本次征集志愿录取，不对学业水平考试成绩做要求，仅按高考成绩进行投档录取。范韶彬提醒，符合上述条件的考生，要积极踊跃参加征集志愿，争取上大学机会，抓住到普通全日制高校深造机会。

征集志愿分数线如下：

文科类：总分120分（其中广州东华职业学院、广东创新科技职业学院、广东文理职业学院110分）。

理科类：总分115分（其中广州东华职业学院、广东创新科技职业学院、广东文理职业学院105分）。

体育类：文化科总分115分，体育术科160分。

美术类：文化科总分115分，美术术科140分。

音乐类：文化科总分115分，音乐术科140分。

从录取情况看，今年我省高职院校夏季高考录取18.3万，文理科还剩3.8万计划，参加征集志愿的考生被录取机会非常大。希望广大考生珍惜这次机会，珍惜国家“高职扩招百万”的政策红利。

高职扩招是党中央、国务院作出的重大决策，是职业教育改革发展转型升级的重大机遇，对我省教育事业的发展将产生重大影响，可以说是机遇与挑战并存。对此，省委、省政府高度重视，按照中央统一部署，全力推进。今年5月份，我省通过面向中职应届毕业生开展高考补报名和高职专业学院试点工作。2万人补报名，1.9万人参加高职专业学院测试，共录取1.78万人。

下一步，按国家的部署，我省将于今年10月份面向退役军人、下岗工人、农民工和新型农民等群体开展高考补报名，实施第二期高职扩招专项行动；面向企业在岗工人开展第二批现代学徒制试点；面向学历未达标的幼儿园在职教师实施幼儿园教师学历提升计划；面向退役军人实施退役军人学历提升计划，确保全面完成今年我省高职扩招8.12万任务。