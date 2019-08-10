如何看待“逃避式考研”

2018届本科毕业生“受雇工作”的比例为73.6%，连续5届持续下降；“正在读研”及“准备考研”的比例则在持续上升。而据调查，在考研大军中，“逃避式考研”成新风向，有的为逃避就业，有的为逃避逼婚。对于“逃避式考研”这种提法背后的现象，应该如何看待呢？

据《中国青年报》报道，不久前麦可思研究院发布的《2019年中国大学生就业报告》显示，2018届本科毕业生“受雇工作”的比例为73.6%，连续5届持续下降；“正在读研”及“准备考研”的比例则在持续上升。而据调查，在考研大军中，“逃避式考研”成新风向，有的为逃避就业，有的为逃避逼婚。对于“逃避式考研”这种提法背后的现象，应该如何看待呢？

“逃避式考研”？帽子须慎扣

在中国文化的传统语境里，“逃”肯定不是对一个人的积极评价。“逃避式考研”也是如此。在一些人看来，年轻人应该是勇猛刚毅的，考研是为了更好地实现自己的理想。而逃避是不敢面对未来。有专家表示，这种逃避根本没有用，有逃避心理也很难考研成功，即便考上了，也会面临学术上的严重挑战。

“逃避式考研”当然不可取。问题是，标签化思维之下，存不存在着夸大和误伤？时下，“就业难”一直被认为是“考研热、读研热”的主要原因。在中国教育在线发布的《2019年全国研究生招生调查报告》中，考生报考研究生的首要动机为提高就业竞争力，占比36%。可见，考研与就业之间存在紧密联系。

因为找不到好工作或者为了找到更好的工作，才去考研、读研，似乎在“纯洁性”上差了一点儿，但若把考研定义为只是追求学术，也未免有些狭隘。考研心理是复杂的，即便存在“逃避”其他事情的成分，也不应被无限放大。面对一项任务，因为完成难度高、手上事情太多，所以放到最后做，这仅仅是“逃”吗？选择考研，不排除有些人一时没有找到好工作、有些人喜欢大学环境，也不排除一些人还想等几年再迈入社会……这些情况往往是叠加的，而不是单一的。即便自称“逃避式考研”的人，也未必就完全是因为害怕面对社会，纯粹想逃避。

标签化思维的可怕之处，不仅在于其简单化，不足以反映复杂的现实，还在于一旦形成标签之后，就容易对人群进行划分，形成身份的固化，进而把一些人抛进道德的海洋里。年轻人的路要怎么走，旁人可以提醒、引导、规劝，但不要简单粗暴地扣帽子，造成不必要的争论、伤害。（作者毛建国，原载《工人日报》，有删节）

不宜将考研动机分为三六九等

“逃避”一说，已不仅是描述事实，本身还夹带着价值判断的成分。当公众谈论“逃避式考研”，其内含的立场必然是质疑的、否定的。只是，旁观者的视角，永远对亲历者充满着苛刻。我们所认为的逃避，真的就是“逃避”吗？

所谓“逃避”，是相对于使命、责任而言。在传统视角下，似乎大学生本科毕业后，赶紧找工作就业才是正途。但不得不说的是，这种根深蒂固的判断，在现今语境或许早就不再适用。

在全社会平均学历被不断推高的大背景下，以读研来提高自我的职场价码也越发显得必要和合算……从某种意义上说，“逃避式考研”不是纯粹的逃避，而是通往另一种选项的努力。将考研动机分为三六九等，甚至于划分出、提取出“逃避式考研”加以嘲讽与匹配，这欠了点儿善良与厚道。无论基于何种初衷考研，其结果总是一致的：或是考不上转而就业、走向社会，或是考上了获得文凭、提升自己。总体来说，无论是基于我们社会的崇学重教传统，还是出于鼓励个体奋斗的价值信仰，每一位考研者还是应该得到无差别的尊重。“逃避式考研”也是考研，其同样是一个复习备考、迎接挑战的过程。

不可否认的是，一些本科毕业生主观上的确存在着留恋校园，恐惧社会的心理，他们下意识地推迟就业，同时也没有明确人生规划。对于这一群体，倘若简单粗暴地催促他们走向职场，或许只会适得其反。保持一定的包容，允许他们开启不同的尝试，以耐心等待他们做好准备，这才是一个成熟社会应有的心态。既然考研者的家庭能够理解和支持孩子的选择，旁观者们更没有立场以诛心之论指指点点。

我们的职场，并不缺就业者；我们的大学，也容得下考研者。未来，只会有越来越多的人考研，这是大势使然，而不是“问题”，也不是“例外”。之于此，公众必须有理性预期才是。（作者然玉，原载《现代金报，有删节》）

逃避的心态不可取

诚然，相对二十出头就抱着简历跌跌撞撞地走入社会而言，象牙塔里的生活确实显得更加轻松愉悦。有些学生在接受采访时就表示：“我觉得还没好好感受大学生活呢，怎么下一年马上就要毕业了？”表面上看，选择考研似乎是在保护自己不受伤害，但实质上，这就是一种“鸵鸟心态”，没有勇气也没有能力去对自己的人生作出规划，只能“逃避一日算一日”。

考取研究生能带来的“幸福时光”毕竟是有限的，研究生文凭的含金量与读研时的付出与努力也是密切相关的。倘若只是想着“逃避”，即便能够“过五关斩六将”考取研究生，又如何能拿得出应有的勇气与能力，去应对读研生涯中不得不经历的“苦差事”？又如何能在短暂的研究生生涯结束后，就能瞬间拥有适应社会的信心与底气？

读研不仅仅是为了获取那一纸文凭。只有出于对学术本身的兴趣加上不断的努力进取，才能够不虚度宝贵的研究生学习时光，进而达到提升自己、收获成长的目的。缺乏必要的自我认知和学业规划，在“轻松几年”后，随着社会的不断进步，最后自己要面临的挑战只可能更加严峻。

成人的世界里，本就没有“容易”二字。不仅“逃避式考研”不可取，在面临择业、婚姻等一切人生选择时，所有的“逃避心态”都是要不得的。二十出头的年纪，恰好是人生选择比较多的时期，毕业后选择继续深造还是直接就业，需要遵从自己内心的声音，在综合个人能力、综合资源后作出适合自己的选择。而不是面临重大选择时不假思索地选择逃避，因为这不仅对事情本身毫无裨益，也是对自己的极端不负责任。