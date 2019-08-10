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明年高考“三侨生” 证明办理下周起

2019-08-10 09:10 来源：广州日报 曾卫康
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　　近日，记者从广州市侨办获悉，2020年普通高考“三侨生”证明办理即将开始。

　　据了解，根据《广东省人民政府侨务办公室关于做好2020年报考普通高校入学考试“三侨生”证明办理工作的通知》，广州市2020年报考普通高校入学考试的“三侨生”证明将于2019年8月15日至9月30日（法定工作日上午9:00-11:30，下午2:00-5:00）由市侨办统一受理申请，逾期不再办理。

　　市侨办提醒，“三侨生”是指考生（具有户籍）本人属归侨，或归侨子女，或华侨在国内的子女。归侨的孙子女、外孙子女，华侨在国内的孙子女、外孙子女，港澳同胞的子女均不属“三侨生”范围。审核通过的“三侨生”名单，将于2020年3月由广东省招生委员会办公室在广东省教育考试院网站（http://eea.gd.gov.cn/）上公示，广东省人民政府侨务办公室在广东侨网（www.qb.gd.gov.cn）上公布。高等院校招生考试录取时，对取得“三侨生”证明的考生，按有关政策规定在高考总分基础上加分投档，由各高校择优录取。凡提供虚假材料取得“三侨生”证明的考生，一经核实，取消“三侨生”资格；已报名高考的，取消报考资格；已被高校录取的，取消录取资格。

编辑： 罗予岐

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