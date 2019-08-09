今年，广东“全面二孩”政策实施已满3年，“二孩”达到入园年龄，适龄幼儿的增长在短期内产生了一定的学位缺口。如何缓解“入公办园难”“入优质民办园贵”的热点难题？这是办好人民满意的教育亟需解答的问题。

今年，广东“全面二孩”政策实施已满3年，“二孩”达到入园年龄，适龄幼儿的增长在短期内产生了一定的学位缺口。如何缓解“入公办园难”“入优质民办园贵”的热点难题？这是办好人民满意的教育亟需解答的问题。

省教育厅结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，按照守初心、担使命，找差距、抓落实的总要求，把“四个贯彻始终”落到实处，坚持边学习边调研边检视边整改，不断加大学前教育发展力度，力争补齐学前教育的短板。

稳步扩大学前教育资源、构建普惠性学前教育服务体系、提高教师队伍素质……一系列强有力的举措成效明显。截至去年底，全省有幼儿园18953所，在园幼儿总数达449.11万人，公办幼儿园在园幼儿数占比达30.29%，普惠性幼儿园在园幼儿数占比达75.83%。今年招生季，全省多地市新增一批幼儿园，努力实现“幼有所育”“幼有好育”。

幼有所育▶▷

新改扩建一批幼儿园

今年招生季，广州不少家长收到了好消息：各区新增了一批公办幼儿园。其中，天河区新增18所公办幼儿园，公办幼儿园学位数增长54.6%；白云区新增14所公办幼儿园，新增公办学位4560个；花都区新增5所公办幼儿园，公办幼儿园学位数增长26.8%……

在今年招生季之前，省教育厅根据全省常住适龄儿童增长、叠加“二孩政策”等因素进行分析，预计今年全省学前教育新增学位需求为18万—24万个之间。根据分析结果，广东相关地市加速推进幼儿园新改扩建工作。

科学研判幼儿入学需求，积极采取应对措施，从2011年至今，广东先后实施了三期学前教育三年行动计划，建立健全规范管理体制，进一步扩大公益普惠性学前教育资源。

解决“有园上”的问题，首先需要保证建设用地。去年出台的《广东省促进学前教育普惠健康发展行动方案》给出方案落实幼儿园建设用地：各地要按照我省住宅小区配套幼儿园建设要求，配套建设小区幼儿园；结合城区“三旧”改造和区域用地功能调整，保障老城区幼儿园、未达配建要求的小区和小规模居住区适龄儿童的学前教育用地需求；富余公共资源要优先用于开办幼儿园特别是公办幼儿园。

新建扩建一批公办幼儿园，缓解了“入园难”问题，但“入园贵”问题还困扰着不少家长。对此，广东大力扶持和发展普惠性民办幼儿园。

今年，东莞新认定15所普惠性民办幼儿园，让更多适龄儿童就近接受普惠性学前教育。东莞李女士准备让孩子到家附近的虎门美慧幼儿园入读，“普惠性民办园也挺好的”。

省教育厅相关负责人介绍，今年底全省公办幼儿园在园幼儿数占比要达到38%以上，普惠性幼儿园学位占比要达到78%以上，新建公办幼儿园100所以上，改扩建公办幼儿园400所以上，扶持普惠性民办幼儿园1000所以上。

幼有好育▶▷

大力建设优质幼师队伍

近年来，广东不断加大学前教育资源投入力度，从经费、师资、课程等多方面为学前教育“加码”，提升学前教育质量。

除了落实全省学前教育生均经费拨款制度政策，今年省财政规划下拨学前教育建设专项资金7.9亿元，用于支持广东经济欠发达地区公办幼儿园和普惠性民办幼儿园新建、改扩建和改善办园条件。

今年，广东还全面实施公办幼儿园生均拨款制度，各地因地制宜建立公办幼儿园生均拨款机制以及普惠性民办幼儿园补助机制。省统筹安排中央和省级学前教育资金，对各地尤其是经济欠发达地区扩大学前教育资源进行奖补。

当前，幼师缺口巨大也是制约广东学前教育发展的因素之一。为破解难题，今年广东南华工商职业学院、深圳职业技术学院、惠州经济职业技术学院等13所高职院校将于今年9月开设学前教育专业。

有幼师更要有好幼师。广东强化学前教育师资队伍建设，不断提升幼儿园教师队伍的专业素养，专门为粤东粤西粤北地区量身定制、公费定向培养学前教育专业本专科层次师范生，将公办幼儿园教师纳入中小学教师工资福利待遇“两相当”政策范围，对山区和农村边远地区幼儿教师发放生活补助。同时指导各地市和县区配备1名以上专职教研员，建立学前教育教研责任区制度。目前全省已建立省级贯彻落实《3—6岁儿童学习与发展指南》实验区20个，实验幼儿园82所，市和县认定实验园1317所。

“接下来，省教育厅将继续坚持学前教育公益普惠的基本方向，大力发展公办幼儿园，同时大力发展普惠性优质民办园。”省教育厅相关负责人表示，广东将努力实现“幼有所育”“幼有好育”，把主题教育同促进幼儿教育发展结合起来，使党员干部焕发出来的热情转化为攻坚克难、干事创业的实际成果。