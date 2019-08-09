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盲文录取通知书是一份特别礼物”

2019-08-09 09:29 来源：南方日报
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　　开学季即将到来，杨晓婷十分期待精彩的大学生活。8月8日，杨晓婷在北京参加视障大学生暑期预科班活动，学习如何适应大学的融合学习环境。今年高考期间，杨晓婷成为我省首位使用盲文试卷的全盲考生，其成绩超过专科最低投档线，被第一志愿潮汕职业技术学院商务英语专业录取。

　　“盲人学英语特别难。有时遇到长一些的单词，摸读到最后一个字母时，已经忘了前面的字母。”谈起这些困难，杨晓婷却满心欢喜，“学习语言是我的兴趣所在，以后我想从事英语教学或培训方面的工作。我失明前有一定的英语基础，有信心学好大学课程！”

　　杨晓婷曾有过光明的人生。2年前，她在广州市番禺区富丽中学读高二，因视网膜色素变性而失明，只能辍学在家。但一直心怀高考梦的她，从去年7月开始学习盲文，终于在今年6月圆了高考梦。

　　“想不到，我可以实现第二个梦——考上大学！“杨晓婷说，放榜后，她一直关注录取结果的查询时间，心里像悬着一块大石头，紧张又期待。“得知录取结果后我一直在‘傻笑’，超级开心。”

　　“学校将免除杨晓婷的3年学费，还专门为她制作了广东首封盲文录取通知书，近期将由学校领导送到她家里。”潮汕职业技术学院党委书记齐广武表示，商务英语专业要求学生听、说、读、写、译，对杨晓婷来说，“读”的难度较大。目前该校没有教盲人的老师，将根据杨晓婷的实际情况为她定制个性化培养方案，在学习上优先辅导，帮助她完成学业。同时将成立领导小组、帮扶团队和爱心志愿者团队，对杨晓婷给予生活和学习上的关心与帮助。

　　“从准备参加高考到现在，一路充满了爱和惊喜，盲文录取通知书是一份特别礼物。”杨晓婷说，潮汕职业技术学院是梦想的新起点，无论看得见还是看不见，她都是一个追梦人，努力用奋斗点亮青春。

编辑： 罗予岐

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