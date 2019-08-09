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防范“校园贷”攻略请收好

2019-08-09 09:29 来源：南方日报
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　　近日，据媒体曝光，一些网贷平台无视国家规定，仍悄悄从事非法“校园贷”业务，年化利率甚至最高达199%!

　　目前正值高招录取、新生报到之际，大学生们一定要提高警惕，务必树立科学的消费观，不要被虚假承诺所诱惑。非法“校园贷”究竟有哪些危害？该如何防范？下面这三点，我们一起来牢记：　　

　　入学后，一些非法机构采取各种手段，诱骗在校学生申办不良“校园贷”。全国学生资助管理中心发出预警，提醒大家一定提高警惕、抵住诱惑。

　　头脑要清醒

　　不良“校园贷”惯用通过“零利息”“超便捷”“零风险”等美丽的谎言诱骗学生。一定要擦亮眼睛、想清后果，不要轻信贪图其所谓的“方便、快捷”。一定要明白不存在只有你知道、别人不知道的“发财秘诀”。

　　花钱要理性

　　大学生已经是成年人了，要有自强自立精神，要有自律能力。不要去攀比用什么手机、用什么电脑，也不要攀比穿什么名牌、吃什么大餐，而是要合理安排生活支出，量入为出、理性消费，把时间和精力用在知识学习和本领提高上。

　　借钱走“正道”

　　对于那些急需用钱创业或试图参加培训班学一技之长的学生，更应该慎之又慎。在创业方面，大学生既要尽力而为，更要量力而行;既要勾勒美好蓝图，更要评估各种风险;既要有一腔热情，更要三思而后行。即使有强烈创业意愿，也要多征求老师、家长、学长、专业人士的意见。非得贷款的话，一定要选择安全系数高、信用口碑好的国家正规金融机构的借贷产品。

编辑： 罗予岐

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