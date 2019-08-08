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尚德机构携手加拿大知名学府，推出领导力在线硕士项目

2019-08-08 08:52 来源：南方网
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　　日前，尚德机构与加拿大知名学府西三一大学达成深度合作，联合推出领导力在线硕士项目。学员通过在线学习并达到所要求的毕业条件，即可获得加拿大西三一大学颁发的领导力硕士学位。

　　加拿大西三一大学是经AACSB（“国际商学院协会”的简称）认证的综合性大学，在中国教育部教育涉外监管信息网上可以查询到。尚德机构是中国互联网教育行业的头部企业。此次双方强强联手，旨在帮助国内学生掌握并能熟练运用前沿的领导力、营销、经济法规、组织行为等多学科知识，培养其出色且具有国际视野的专业学术能力、管理思维能力和就业创业能力，使学员具备战略规划眼光和敏锐的洞察力。

　　据了解，该项目除采用线上学习方式外，与在校生具有“同师、同课、同证”的特点。其中，外方师资包括了西三一大学副校长菲利·莱尔德博士以及副校长桑娅·格里皮玛博士等人。所有课程均采用全英文教学模式，与在加拿大校园的课程框架没有区别。

　　在课程计划、授课标准、考察标准、毕业标准等方面，该项目学员也与西三一大学在校生相同。学员入学申请成功后，西三一校方会根据个人申请具体情况提供两种学制。在无挂科重修的前提下，领导力硕士课程学制通常为17个月，桥梁课加上领导力硕士课程学制通常为22个月。学员被录取后，尚德机构将授予其在平台上观看课程的权限，并通过西三一大学官方通道提交学术成果，学习过程严格遵守西三一大学的学术制度。

　　在证书方面，学员修得所有学分后获得的证书与在校生一致，学员完成学业后，即可获得由西三一大学颁发的领导力文学硕士学位证书。

　　为给学员攻读学位提供最大程度的教学支持，在享有原汁原味外教课程的同时，尚德机构为每门课程安排了中方导师，对全英文课程进行知识点梳理，包括但不限于重要知识点延展、重难点标注和重难点讲解等；尚德金牌导师还会提供课程辅导，同时在固定时间为学员答疑解惑。这些教师多具有海外留学背景，包括毕业于英国格拉斯哥大学的教育学硕士、国际金融管理硕士，以及美国圣弗朗西斯大学工商管理硕士等。

　　与众多国外名校一样，西三一大学领导力硕士学位项目也采取申请制入学，无入学考试，学员提交的申请材料需符合入学条件，即可收到录取通知书，经西三一大学确认后即可开始学习。入学条件包括对年龄、学历、英语水平及管理经验等方面要求，其中在英语入学要求上，需达到雅思7.0分以上或是通过尚德机构语言课程（简称“SEP”）三级结业测试。目前，尚德机构SEP英语测试已被部分国际高校认可为英语水平的本硕入学测试。为助力学员实现梦想并提高学习积极性，尚德机构推出了包括翻译等在内的申请全程指导服务。

编辑： 罗予岐

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