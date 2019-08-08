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建立聘用外籍教师工作台账

2019-08-08 08:29 来源：南方日报 钟哲
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　　为进一步加强广东省各级各类学校和校外培训机构聘请外籍教师的管理工作，8月5日，省教育厅发布了《广东省教育厅关于进一步加强外籍教师管理工作的通知》（以下简称《通知》）。

　　《通知》要求，各地各校立即开展聘用外籍教师专项检查，并汇总建立本市各级各类学校聘用外籍教师工作台账。

　　《通知》涉及的聘用外籍教师的单位包括高校、中职学校、中小学、幼儿园和校外培训机构等。各类单位应严格遵守相关法规，为外籍教师代为申请外国人工作许可证，确保每位外籍教师持证上岗，不得聘用无来华工作许可、工作类居留许可的人员。

　　同时，各聘用单位聘用外籍教师前，除严格审查办理外国人工作许可的必备材料和证件外，还应通过有关考核对拟聘外籍教师的教学能力、师德师风等方面进行综合评估。

　　广东省教育厅相关负责人表示，各地各校应立即组织开展聘用外籍教师专项检查，并于9月15日前报送检查情况。重点检查聘用单位尤其是暑假期间培训机构是否按照法律法规程序要求聘用外籍教师，是否违规聘用无工作许可、工作类居留许可的教师，排查聘用教师是否存在违反我国法律法规和教师道德规范的行为，排查聘用教师是否存在超出工作许可证范围工作的行为。

　　如排查发现违规聘用外籍教师的单位或存在违法违规行为的教师，应立即将情况报送广东省教育厅、当地科技部门（外专局）和公安部门，并积极配合有关部门做好相关工作。

编辑： 罗予岐

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