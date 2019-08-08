实施就业优先政策 做好重点群体就业

“治国之道，富民为始。”而要实现人民安居乐业、社会富足安康的美好未来，离不开稳就业的兜底保障。

“治国之道，富民为始。”而要实现人民安居乐业、社会富足安康的美好未来，离不开稳就业的兜底保障。

1至6月全国城镇新增就业737万人，完成全年目标任务的67％；6月份全国城镇调查失业率为5.1％，低于5.5％的预期控制目标……上半年中国就业的亮眼数据，有力回击了一些海外质疑之声，也向世界表明：纵然外部环境复杂严峻，内部经济面临诸多压力，但在一系列稳就业政策的推动下，百姓能安心，中国有信心。

高校毕业生既能就业稳，又有新选择

毕业季来临，高校毕业生是就业的重点群体之一。如何保证他们顺利就业，关系经济转型升级，也关系民生福祉。

宽敞明亮的办公室内，上百台电脑运转不停；屏幕前，一张张年轻面孔充满活力，敲击键盘声此起彼伏。位于贵州省贵安新区的贝格大数据公司内，一派忙碌景象。

“公司从上海转移到这里，看重的是人力资源优势。”公司总经理助理何源说，公司先后与多所高校签订了校企合作协议，为学生提供实习实训的平台和就业岗位，让学生们能够从事数据采集、加工等工作。

相关数据显示，2019届高校毕业生共有834万人。为此，人力资源社会保障部、财政部、公安部、中国人民银行出台专门文件，从支持多渠道就业、强化就业权益保护、扩大就业见习规模、扩大求职创业补贴对象范围等方面帮助高校毕业生更好地融入就业市场。

除了在城市寻找就业机会，一些高校毕业生也选择去更偏远的基层挥洒自己的青春与汗水。

“想用一段时间，做一件让自己一辈子都值得纪念的事情。”来自东北林业大学的林学专业本科生李旭参加了大学生志愿服务西部计划，毕业后选择前往新疆生产建设兵团向南发展办公室工作，期盼在祖国边疆发挥自己的本领，为当地发展建设贡献力量。

树立远大志向，奔赴基层就业，这成为不少高校毕业生的选择，相关部门也积极通过政策进行引导。

在人力资源社会保障部等5部门7月联合印发的《关于做好当前形势下高校毕业生就业创业工作的通知》中明确提出，对艰苦边远地区县以下基层单位服务期满并考核合格的基层服务项目人员，可通过直接考察的方式择优聘用到服务地乡镇事业单位。高校毕业生在基层实现自我价值与社会价值“双赢”的同时，国家政策的“保驾护航”更能帮助他们放飞自己的梦想。

“金种子”助力乡村就业脱贫

高校毕业生就业进展总体顺利，体现了党和国家对就业重点群体的关怀。而作为就业重点群体的另一部分，一些地区农村劳动力和就业困难人员也在相关政策扶持下，在参与特色产业发展的过程中实现就业脱贫。

一排排整齐的水泥架子上爬满了藤蔓，挂满了众多果实，看着眼前260余亩瓜蒌苗和不断忙碌的农户，龚莘文的脸上满是喜悦。

1990年出生的龚莘文是四川省南充市阆中人。2014年，看准瓜蒌在药材市场中巨大的商业价值，他带领团队率先在当地建立产业园区，并招呼村民利用闲散时间帮忙管理。100余亩撂荒土地重燃希望的同时，也给予更多贫困户在田间地头劳动的机会。

产业越做越大，带动就业的效果也越来越明显。如今，龚莘文创办的公司已在阆中市建立高标准瓜蒌产业园1090亩，带动阆中市3个贫困村共计152户、455人实现脱贫就业。

瞄准“商机”，因地制宜发展特色产业，是四川省带动贫困人口就业、推动当地经济前行的重要措施之一。在技能培训提质增效、转移就业渠道不断拓宽、实名制数据管理进一步规范等举措下，四川省贫困劳动力转移就业规模达99.1万人，培训贫困劳动力22.6万人，就业扶贫工作取得明显成效。

地方成效显著，离不开中央政策的稳妥落地。

今年1月发布的《中共中央 国务院关于坚持农业农村优先发展做好“三农”工作的若干意见》中明确提出加强就业服务和职业技能培训，促进农村劳动力多渠道转移就业和增收；支持适宜产业向小城镇集聚发展，扶持发展吸纳就业能力强的乡村企业，支持企业在乡村兴办生产车间、就业基地，增加农民就地就近就业岗位。

“越是在经济形势复杂的时候，‘三农’工作的重要性就越凸显。我们有信心把‘三农’这个战略后院守好，把‘压舱石’的作用发挥出来。”农业农村部副部长韩俊表示，目前全国有780万人返乡下乡开展创业创新，要为他们就业创业提供充分的服务，提高其创业成功率，带动更多农村劳动力就地就近就业。

“新职业”让更多人的生活有了新奔头

解决重点群体的就业工作，让大多数人端稳了“饭碗”。而在经济结构转型升级、新旧动能持续转换的过程中，适应社会发展需求诞生的新职业，让更多人的生活有了新奔头。

2019年4月初，一条来自人力资源社会保障部、国家市场监管总局、国家统计局联合发布的信息让28岁的安徽蚌埠小伙儿蒲圣一激动不已——13个新职业信息正式向社会公布，其中包括电子竞技运营师和电子竞技员。

“我从小喜欢玩游戏，但游戏过去一直被父母视为‘洪水猛兽’。我后来从事与游戏相关的职业，这条信息的公布，将让他们能够更好地理解我、认同我。”蒲圣一说。

蒲圣一的话语道出了不少从事游戏行业工作者的心声。

随着电子竞技市场不断被开拓，国际电子竞技赛事的竞争也呈现白热化，电子竞技产业规模日渐扩大。而国内热门电竞市场也“不甘落后”，用户数量和观众规模不断上升，相关数据显示，2019年中国核心电子竞技爱好者预计将达到7500万人。

日益火爆的电子竞技市场，自然催生出更多高层次、高水平的电子竞技岗位，推动电子竞技产业发展、提升社会效能的同时，也带动了大量相关人员实现就业。

来自人力资源社会保障部的相关数据显示，当前电子竞技员的整体从业规模超过50万人，北京、上海、江苏、西安、广州、成都、重庆等地为从业人员高密度聚集区，山东、浙江、安徽、湖南、辽宁等地的电竞小镇建设也带动了周边省市的电子竞技就业发展。

新经济形态催生新职业，新职业发展带动更多人就业。人力资源社会保障部相关负责人表示，此次发布的13个新职业信息，既规范了用人单位的岗位设置、人员招录、员工培训等工作，也有利于加快开发就业岗位，扩大就业容量，促进劳动者就业创业。

纵观我国职业发展，新职业的产生迎合了社会发展的需求，带动了社会就业人数的增长。在相关法律制度规范下，新职业最终也会像已经长期存在的其他职业一样，成为稳就业领域中一块不可或缺的基石。