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广州中考体育改革2021年起实施

2019-08-08 08:29 来源：南方网 马立敏
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　　2021年开始，广州中考体育考试部分项目及标准将调整。6日，广州市教育局发布《关于印发广州市初中学业水平考试体育与健康考试实施意见的通知》（以下简称《通知》），明确从2021年开始，广州中考体育与健康考试分数提高至70分，跳绳、中长跑满分难度提高，加入足球、篮球、排球“三大球”为选考项目。

　　《通知》明确，考试对象为参加初中学业水平考试的九年级学生，从2018年秋季入学的七年级新生开始实施。体育考试由统一考试和体育素质综合评价两个部分组成，总分从目前的60分提高至70分，其中统一考试50分，体育素质综合评价20分，计入考生学业考试总成绩。统一考试安排在每年4月，缓考安排在5月。

　　新方案将分步实施。

　　其中，统一考试2021年至2022年实施方案明确，普通考生须参加两类项目的考试，统一考试成绩为一类考试项目成绩、二类考试项目1成绩、二类考试项目2成绩之和。

　　一类考试项目20分，包括2个可选项目，一是中长跑女生800米、男生1000米，二是100米游泳。考生在2个项目中任选1项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分乘以20%计算。

　　二类考试项目30分。其中，跳类包括立定跳远、三级蛙跳、一分钟跳绳；投掷类包括投掷实心球、推铅球；球类包括足球、篮球、排球。考生在8个项目中任选2项参加考试，每类别最多只能选择1项。该考试项目成绩按照评分标准得分乘以15%计算。

　　到2023年，方案将再次进行调整，考生须参加三类项目的考试，统一考试成绩为一类考试项目成绩、二类考试项目成绩、三类考试项目成绩之和。

　　一类考试项目20分，包括2个可选项目，一是中长跑女生800米、男生1000米，二是100米游泳。考生在2个项目中任选1项参加考试。该考试项目成绩按照附件中评分标准得分乘以20%计算。

　　二类考试项目15分。包括立定跳远、三级蛙跳、一分钟跳绳、投掷实心球、推铅球。考生在5个项目中任选1项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分乘以15%计算。

　　三类考试项目15分。包括足球、篮球、排球。考生在3个项目中任选1项参加考试。该考试项目成绩按照评分标准得分乘以15%计算。

　　目前，广州中考项目的满分标准为跳绳176次、800米（女）3分30秒、1000米（男）3分45秒。根据分步实施方案，考生获得跳绳、中长跑项目满分的难度将逐渐提高。

　　2021年满分标准为跳绳182次、800米（女）3分22秒、1000米（男）3分37秒；2022年满分标准为跳绳188次、800米（女）3分14秒、1000米（男）3分29秒；2023年满分标准为跳绳194次、800米（女）3分06秒，1000米（男）3分21秒。

编辑： 罗予岐

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