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统编《语文》教材的四大变化

2019-08-07 09:33 来源：北京日报
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　　从今年秋季开学起，全国义务教育阶段中小学的《语文》《历史》《道德与法治》三个科目，将全部统一使用由教育部组织编写的教材。在三科当中,统编《语文》教材最受社会关注。在此，我们邀请参与教材编写的专家为老师、学生和家长解读其中的变化。

　　变化1

　　先学识字再学拼音

　　打开小学一年级《语文》课本，首先看到的是“我上学了”的栏目，在“我上学了”之后先编排了一个识字单元，之后才是拼音教学。这是统编《语文》教材的重要变化，即编排顺序是先识字再学拼音。

　　这么多年都是先学拼音再学汉字，为什么统编《语文》教材要改变惯例？统编小学《语文》教材执行主编、课程教材研究所研究员、中国教育学会小学语文教学专业委员会理事长陈先云解释，语文学习的目的在于学习语言和汉字，而不是拼音。这种变化非常清楚地定位了拼音与识字的关系，即识字是目的、拼音是手段。

　　从多年的实践经验来看，小学生先学拼音再学汉字的教学有一些问题。比如，小学生识字量少，学会拼音后，可以借助拼音读文章。但很多学生偷懒，很多字即使会认，也不愿意巩固记忆，而是借助拼音读字音。

　　实际上，我国的语言环境早已发生改变，生活中到处都是识字资源。比如，逛公园、坐电梯、乘火车的时候，父母都可以随时随地教孩子认字。可以说，现在学龄儿童对汉字的熟悉程度比拼音的熟悉程度要高，很多孩子入学前就已经在学语文、用语文。

　　调查显示，90%的学龄儿童入学前都认识“天”和“人”，而80%的学龄儿童认识“地”。所以，统编《语文》教材在“识字”单元，呈现给一年级新生的第一课是学认“天地人你我他”六个字。“由他们熟悉的事物入手，可以提高心理接受程度，缓解学习语文的压力，降低学习难度，减少畏难情绪。”陈先云说。

　　当然，拼音的作用不能忽视。低学段的学生识字量小，他们借助拼音能够阅读较长的文章，尤其是一些方言地区，拼音对于学习普通话尤为重要。此外，学生来自不同家庭，他们在入学前虽然认识了一些汉字，但对字义不一定理解，需要借助拼音，利用音序查字法查字典，待获得一定语文能力后才能扔掉这个拐棍。因此，拼音的作用很重要，还是应该学习的。

　　变化2

　　大量增加古诗文篇目

　　义务教育小学《语文》教科书是传承中华民族优秀传统文化的重要载体，统编小学《语文》教材依据《义务教育语文课程标准（2011年版）》的要求和教育部关于《完善中华优秀传统文化教育指导纲要》的精神，在弘扬优秀传统文化方面做了一些努力与尝试。

　　小学统编《语文》教材共编排了129篇古诗文，约占总篇目数的30%。其中，古诗词112首、文言文14篇、古典名著3篇。除古诗词、古代寓言、神话传说、历史故事外，还从《三字经》《百家姓》《千字文》《弟子规》等传统蒙学读物中，选取符合当今时代特点、具有积极意义的内容。初中有古诗文132篇，也比以前略有增加，从《诗经》到清代诗歌，从诸子散文、历史散文、唐宋古文到明清小品，均有呈现。

　　小学古诗文中，一部分是课程标准要求背诵的篇目，还有一部分是儿童在阅读白话文时已经了解过的。比如，从三年级开始，统编教材每学期安排一篇文言文，如《司马光》《守株待兔》《自相矛盾》，学生们对这些课文的白话文已经很熟悉了，所以在理解上不会有太大的困难。而且所选文言文的篇幅短小、文字简练，有时候一篇课文只有三五句话，小学生学习起来不会觉得吃力。

　　与以往不同的是，小学统编《语文》教材大大加强了古诗词的积累量。据了解，教材中除语文课程标准中推荐的75首古诗词外，还选入了适合小学生阅读、背诵的古诗词540余首。这些古诗词多数没有以课文的形式出现，而是增加在课后的“日积月累”这个栏目中。该栏目的教学要求是让学生背诵、积累，但对诗句意思的理解、对诗人表达的感情不要求掌握，等学生达到一定的年龄，便会自通其义，在生活、工作中自如运用。

　　在文言文的学习安排上也有所调整。以人教版小学《语文》教材为例，过去，文言文是从小学五年级下册开始编排的，而统编教材将文言文教学提前到了小学三年级。随着年级的升高，逐渐增加难度和数量。

　　此外，小学统编《语文》教材还增加了很多成语、名言警句、楹联、谜语、谚语、歇后语、蒙学读物、文化常识等内容，以期通过积累一定数量的传统文化，帮助学生打好传统文化的底子。而初中的《综合性学习》，则围绕“友”“信”“和”等传统文化关键词，设计了一系列专题活动。

　　变化3

　　“主治”不读书、少读书

　　“现在语文教学的问题就是读书太少，很多学生只读教材、教辅，很少读课外书，所以语文素养无从谈起。”义务教育语文统编教材总主编、北京大学中文系教授温儒敏认为，“某种意义上，统编《语文》教材‘主治’不读书、少读书。”

　　据了解，统编《语文》教材把课外阅读纳入到了语文课程体系，抓住读书兴趣培养这个“牛鼻子”，大大增加了延伸阅读量，努力让语文课往课外阅读延伸，往学生的语文生活延伸。从一年级到九年级，每本教材都有系统的书目安排，告诉老师、家长和学生在每个学段需要读什么书。七至九年级的每册有6个单元，都包含阅读和写作两大板块。八至九年级每册设置1个“活动探究”单元，突出任务性学习理念。

　　这套教材还重视多种阅读方法的教学，包括默读、浏览、跳读、猜读、比较阅读、读整本的书等。如，小学低年级安排了《和大人一起读》栏目，高年级和初中有《名著导读》《古典诗文诵读》等栏目。初中教材改“精读”为“教读”，改“略读”为“自读”。“教读”课主要由教师讲，举例子、给方法；“自读”课让学生自主阅读，加上课外阅读，形成三位一体的阅读教学体系。

　　教育专家认为，学生要在语文学科上脱颖而出，应具备以下特质：具备良好的沟通交往能力；有一定的分析概括能力；书面表达有条理，能够做到文从字顺；养成读书、看报的习惯。统编《语文》教材的投入使用，正是希望帮助学生培养这些能力。

　　变化4

　　强调语言表达能力

　　统编《语文》教材在强调阅读的同时，还强调语言表达能力。这也是相比以往《语文》教材的一大重要变化。

　　统编《语文》教材每一册的每一模块都设置了“口语交际”栏目，突出对口语表达、沟通交往能力的培养，体现了口语交际的重要性。此前，2001年出台的语文课程标准曾首次将“口语交际”提升到和“阅读”同等的地位。但十几年过去，语文教学特别是小学语文教学上，这一块内容仍旧比较弱化，教师教完课，在学生身上体现不出效果，令“口语交际”处于可教可不教的尴尬境地。所以，统编《语文》教材在编写过程中力图改变这种状况，提升“口语交际”训练的实效性。

　　以小学《语文》教材为例。在“口语交际”内容的编排上，每册编排4次（六年级下册为3次），其中1次以功能交际为主，涵盖了倾听、表达和应对等口语交际目标。不同话题侧重不同口语交际能力训练。结合每一次交际活动，以小贴士的形式，单独列出几项要点提示，让学生不但明确本次口语交际活动的目标和要求，还可以在自己的生活实践中加以运用。

　　统编《语文》教材也重视书面表达，即习作训练。以习作能力发展为主线，组织独立的习作单元内容，是这套教材体系结构上的重要突破。按照学生习作能力发展的规律，小学三至六年级每册安排一个习作单元，聚焦习作能力发展的某一方面，加强习作在小学语文教学中的分量，使习作教学更具系统性、针对性和可操作性，旨在改变多年来语文教学实践重阅读轻习作的状况。

编辑： 罗予岐

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