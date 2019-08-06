第5届“互联网+”大学生创新创业大赛广东分赛收官

2019年8月3—5日，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛现场决赛在佛山举行。11支团队参与冠军争夺赛，来自华南理工大学的“高附加值精密件的革命——新型高熵合金无热源3D打印”项目获得总冠军。本次大赛由省教育厅、省委统战部等多家单位共同举办。

南方网讯（记者/刘倩）2019年8月3—5日，第五届中国“互联网+”大学生创新创业大赛广东省分赛现场决赛在佛山举行。11支团队参与冠军争夺赛，来自华南理工大学的“高附加值精密件的革命——新型高熵合金无热源3D打印”项目获得总冠军。本次大赛由省教育厅、省委统战部等多家单位共同举办。

大赛自今年4月份启动报名工作以来，共有来自省内148所高校8.3万个项目、62所中职中专学校800个项目报名参赛，总参赛学生达36万人（次），参赛作品和人数创历史新高。最终共有206个项目晋级省决赛现场比赛，产生了金奖30个、银奖58个、铜奖118个，实现了区域、学校、学生类型全覆盖。

在8月5日下午的广东赛场决赛中，11支团队历经项目展示、问答互动、现场拉票等环节，最终华南理工大学“高附加值精密件的革命——新型高熵合金无热源3D打印”项目获得总冠军，佛山科学技术学院“大‘冻’干葛，草木皆‘冰’——创食疗产品扶贫之路”项目、广州大学“毕业后公益图书室—乡村留守儿童的陪伴者与心智塑造者”项目、中山大学“面向终端的低功耗人工智能芯片及系统”项目获得亚军。

大赛同期举办第三届粤港澳大湾区大学生创新创业项目对接洽谈活动，首设网络展示区，线下路演与线上对接并重，由粤港澳三地高校共择优筛选1000余个大学生创新创业项目参加对接洽谈。参加现场路演的项目有188个，出席洽谈活动的投资机构、行业协会、商会及企业300余个，并设置大学生创新创业项目展示区和投资机构展示区，供投资机构与大学生创新创业项目团队对接。

大赛还同期启动了“首届企业命题挑战赛”，有助于引导师生利用所学为企业解决实际困难，在全国地方分赛中属首创。企业命题挑战赛”采用企业“命题”，高校创客团队“应标”方式进行赛事活动，引导高校师生为行业协会、商会、中小型企业等单位解决寻求转型升级、产业延伸、技术创新、商业模式创新等自身发展或社会共性问题。经过前期向行业协会征集、高校推荐等方式共择优遴选了100多个企业命题发布。