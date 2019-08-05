深大2019年录取分数线超过一半以上双一流高校，“深大盒子2019探索版”神秘来袭

8月5日，6908份2019级新生专属的“深大盒子”全部交付中国邮政，以EMS特快专递寄出，至此，深圳大学2019年本科招生录取工作圆满收官。即日起，新生可以登录深圳大学本科招生网（http://zs.szu.edu.cn），实时查询录取通知书寄达情况。

8月5日，6908份2019级新生专属的“深大盒子”全部交付中国邮政，以EMS特快专递寄出，至此，深圳大学2019年本科招生录取工作圆满收官。即日起，新生可以登录深圳大学本科招生网（http://zs.szu.edu.cn），实时查询录取通知书寄达情况。

80%省份生源质量较往年有提升，广东本科批分数线稳居省内高校前4位

深大在25个省外招生省份中，有20个省的生源质量较2018年有提升。广东省外各招生省份，文史类录取分数线平均超出控制线66分；理工类录取分数线平均超出控制线108分。广东省内，本科批（10590）录取分数线稳居省内高校前4位，文史类平均排位位于全省前1.3%，理工类平均排位位于全省前4.7%。深大在广东省录取的高分段考生人数持续增长：文史类，全省排位2000名以内的考生有21人，较去年增加31%；理工类，全省排位8000名以内的考生有19人，较去年增加36%。全国128名高考成绩优异的新生入选“深圳大学拔尖创新人才培优计划”，将在入学后获得相应的新生奖学金、国际交流资助等一系列奖励，并将由国内外知名专家或教授等担任其学业导师。

录取分数线超过一半以上双一流高校

2019年录取统计显示，深大普通类录取分数线平均超过54%以上的双一流高校（不含中外合作及校区独立代码招生）。理工类，录取分数线平均超过57%的双一流高校，有21个省份的录取分数超过50%的双一流高校，其中，在广西、河南、江西、青海、湖南、贵州、湖北和福建8个省的录取分数超过60%以上的双一流高校，在广西的录取分数超过72%以上的双一流高校。文史类，录取分数线平均超过51%的双一流高校，有15个省份的录取分数超过50%的双一流高校，其中，在四川和云南2个省的录取分数超过60%以上的双一流高校。在浙江和上海2个新高考改革试点省市，录取分数分别超过66%和52%以上的双一流高校，录取排名分别位于第49名和第60名。

“深大盒子2019探索版”神秘来袭

建校36年，深圳大学担负特区大学的改革使命，深大人勇于探索、敢于创新的脚步从未停止。“深大盒子2019探索版”，以“在探索，再探索（STAY CURIOUS）”为主题，呼唤新生保持一颗好奇心，“在探索”，发现更大的世界，“再探索”，发现更好的自己。

“深大盒子”自2016年首度亮相，便成为了新生和媒体关注的焦点，相关信息曾登上微博热搜榜单TOP6。“深大盒子”效应之所以能够经久不衰，持续活跃在大众的视野中，与其不断探索、自我革新的属性密不可分：2016年，探索用盒子重新定义录取通知书，成为全国独创；2017年，探索用VR、AR 技术带领新生跨越时空，穿梭荔园；2018年，探索用文字传递温暖正能量，点亮每一个新生的梦想——“深大盒子”每一次都以全新的主题刷新着大众对深大的认知，收获了大量粉丝。2019年，深大继续走在探索的路上，突破旧的边界，开拓新的空间。

为了激发新生的好奇心，鼓励新生主动探索，今年“深大盒子”的设计颇具巧思，新生需通过层层解密，才能够完全读懂盒子，理解盒子背后的深意。盒子的设计以太空元素为主，尽显探索主题。盒子结构分为内外两层，另设有暗盒和隐形密码。新生首先需要找到H5互动视频的入口去解读盒子中卡通形象的角色设定，如优荔、好奇星球等，再通过H5的互动解锁，获得深大为新生精心设计的主题壁纸。

“深大盒子”，由深大和校友企业蜂巢创意体联袂打造。从2016年至今，“深大盒子”四年间持续创新升级，所经历的过程亦是今年主题“在探索，再探索”的真实写照。若问初心，从“做自己（BE YOURSELF）”，到“伴你同行（STAND BY YOU）”及“你好新生（NICE TO MEET YOU）”，再到“在探索，再探索（STAY CURIOUS）”，一直以来，“深大盒子”想要给予新生的不只是入学礼包，更多的是富有深大精神的启迪与思考。

“愿你永葆一颗好奇心，发现世界的辽阔；愿你勇敢而探索不止，发掘自己的潜能。”今年的“深大盒子”将会带给新生怎样的惊喜与思考，静待新生亲启探索体验。