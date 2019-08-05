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家长or手机，孩子们会选谁陪？

2019-08-05 09:29 来源：中国妇女报 富东燕
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　　● 约1/5受访学生接触过色情暴力信息，逾1/10受访学生遭受过网络欺凌，网络小说成为重灾区。

　　● 主流手机游戏都已上线未成年人保护机制，但游戏周边App却存在监管不严的情况。

　　● 约四成的受访家长不懂得如何引导孩子正确使用手机。

　　● 父母使用手机的时间越长，孩子使用手机进行学习的比例越低。

　　“‘00后’用QQ不用微信”“‘00后’每天都在刷短视频”“‘00后’只看二次元”……

　　这是否也是你对“00后”的印象？你真的知道“00后”在用手机做什么吗？他们在使用手机时面临着怎样的风险？什么可以明显减少他们使用手机的时间？

　　7月31日，南都大数据研究院发布了《未成年人移动互联网使用现状调研报告》（以下简称报告）。报告显示，有21.25%的受访学生表示曾在使用手机时遇到过色情或暴力信息；有12.47%的受访学生曾遭受过网络欺凌；46.18%的受访学生曾经在手机应用上花过钱……

　　对于在互联网环境中成长起来的这代未成年人，手机对他们来说是一把“双刃剑”，一方面，手机提供了便利的学习、咨询和娱乐渠道；另一方面，手机上的不良信息可能会影响到他们的心理健康。

　　如何让孩子更好地利用手机？多位专家观点不谋而合：家长科学的引导管理对孩子使用手机的用途影响显著。

　　1/5受访学生接触过色情暴力信息

　　近年来，未成年人沉迷手机，在网络上遭遇暴力色情等报道频见报端，为弄清这些个例问题是否代表未成年人全貌，南都大数据研究院开启了为期四个月的调研：在全国范围内发起网络问卷调查，样本覆盖28个省、自治区、直辖市；组织研究员赴河南、山东、福建、广东、北京五省市进行田野调查与个案收集。

　　报告结果中最受关注的，首先是互联网带给孩子的风险和危害：有21.25%的受访学生表示曾在使用手机时遇到过色情或暴力信息。这其中，网络小说成为重灾区。

　　“以‘死亡’‘杀人’‘恐怖’或另类情感为主题的暴力色情小说频繁出现在一些网络阅读平台上，且对未成年人完全开放。这是一个亟待关注的问题。”南都未成年人网络保护研究中心主任娜迪娅在分析报告时指出。

　　初二学生王伟（化名）平时喜欢看有暴力和刺激元素的网络小说，比如“死亡游戏QQ群”等。他表示，自己在寒暑假阅读大量网络小说返校时，遇事总想动拳头，在学校待一段时间后会好一些。

　　调研发现，王伟提及的这一类型小说以主人公不断杀人的细节描写为主要内容，极度暴力和恐怖。而以“荷包阁”“笔趣阁”为代表的小说平台上则包含着大量的色情信息。

　　“这些网络阅读平台由于关注度不高，所以均未设置‘未成年人保护模式’，未成年人轻易可以接触到。”娜迪娅说。

　　小型（化名）曾因游戏打输了，就有人加QQ号骂他，让他觉得很郁闷。调研发现，很多学生都曾在游戏语音中被骂过，或者看到过此类现象。

　　初二学生李里（化名）曾经常打游戏“开黑”（指组团一起游戏），被朋友推荐使用一款“开黑”社交软件“TT语音”，使用后发现里面有不少同龄人，并且自己在游戏“开黑”语音中被教授“撩妹技巧”。

　　调研发现，在王者荣耀等知名游戏中，如果聊天中出现不文明用语，会被系统屏蔽。但游戏周边类软件情况则不容乐观，比如，李里提到的“TT语音”，该软件除了能快速找到“开黑”队友外，用户还可以开语音直播房间在线聊天。

　　娜迪娅对此表示，目前主流的手机游戏都已上线了未成年人保护机制，但游戏周边App，如组团游戏类、语音助手类、游戏视频类软件却存在监管不严、自律欠佳的情况。

　　家长科学的引导对孩子使用手机的用途影响显著

　　游戏一直是家长们控诉的主要内容。调研发现，有40.59%的未成年受访者表示使用手机的主要用途为玩游戏，位居玩手机的主要用途中的第四。虽然游戏是孩子使用手机的主要用途之一，但并没有家长和老师们认为的那样严重：老师认为孩子使用手机的用途中，游戏排第一；家长则认为排第三。

　　被称为“互联网原住民”的这代未成年人，学习和生活都是在智能手机的陪伴下展开的。手机带给孩子们的利大还是弊大？对此，不同的群体态度不同。调查结果显示，孩子自身对于手机对未成年人的影响持正面态度；家长的态度是好坏参半；老师则持较为负面的态度。

　　但几类群体的一个相同的态度是：家长在引导未成年人使用手机中扮演主要角色。调研深入分析发现，在家长对孩子使用手机的时间和方式作出管理和要求的情况下，孩子的手机应用内消费、遭遇网络欺凌、遭遇色情、暴力信息等情况均有显著减少。比如，在家长进行管理的情况下，未成年人遭遇网络色情、暴力信息的概率会从36%降至18.5%。

　　不过，有约四成的受访家长表示不太懂得如何引导孩子正确使用手机。

　　家长管理孩子使用手机的方式一般有三种：设置密码，规定使用时间段和有条件使用。调查显示，这三种方式均有一定的效果。其中，有条件使用手机这一方式效果最为明显，能将孩子使用手机学习的概率提高77%，规定使用时间段和设置密码分别能将孩子使用手机学习的概率提高52.6%和39%。

　　同时，家长的以身作则也十分重要。调查显示，父母每天在家使用手机的时间越长，孩子使用手机进行学习的比例越低。

　　“在调查中，当我们研究员问几名父母经常不在身边的初二学生：如果爸爸陪在身边和每天能自由使用手机中选一个，你会怎么选？‘选择爸爸陪在身边’是他们的一致回答。”娜迪娅对此表示，“所以我们的感受是，能够科学合理引导孩子使用手机的，可能并不是学历最高或最懂互联网的家长，而是能够有更多时间陪伴孩子的家长。”

　　应与孩子一起探索共同成长

　　一系列触动神经的调查发人深省，令人深思。

　　“我们发现，公众以往关心的都是互联网对孩子的影响，却很少考虑孩子们在想些什么、看些什么、做些什么。”南都首席数据官虞伟表示。

　　全国政协副秘书长、新教育实验发起人朱永新指出，自从现代学校制度诞生以来，人们开始把教育的权利从家庭让渡给学校，但20世纪60年代美国著名的《科尔曼报告》研究发现，孩子们受到家庭和同伴的影响，远远超出了学校。

　　另一方面，朱永新表示：“每当一种新技术诞生的时候，我们都会担忧它对孩子的影响，但从电脑、手机、互联网，每一代都是这么走过来的。”在朱永新看来，对于孩子使用手机，回避或者进行人为限制都不是好办法，因为不允许未成年人用移动终端来学习是“不现实的”，甚至是“没有意义的”。

　　“怎样让孩子利用好上网这件事呢？我强调陪伴，也就是父母尽可能和孩子一起学习，他对什么问题感兴趣你可以帮他一起去网上找答案，帮他一起探索，和他一起讨论，这个时候就是教育的过程，也是共同成长的过程。”朱永新强调。

　　联合国儿童基金会驻华代表处儿童保护项目官苏文颖也认为，现在的孩子生活在一个布满屏幕的世界里，这一点已毋庸置疑，“所以我们不能简单地一禁了之，而是应该和孩子一起探索如何更好更安全地利用智能手机，让技术助力孩子成长。”

　　对于家长在管理中心有余而力不足的问题，中国社会科学院大学副教授童小军表示，有效解决“如何正确引导教育”这一问题的突破口在于“网络素养教育”。她认为，应在社区里提供家庭亲子教育和亲子服务，为家长科学地引导未成年人上网提供需要的帮助；学校则应该开设专门的网络素养课，并将这门课纳入常规教育中。

　　此外，加快未成年人网络保护的立法工作，互联网平台应加大力度做好内容筛查，学校应与家长配合做好引导工作等，在报告中均有提及。当前，引导孩子正确使用手机已成为一个重要的社会痛点和难点，报告建议，政府和行业主管部门、企业、社会、学校和家长应携手合作，共同为孩子营造出安全、健康的上网环境。

编辑： 罗予岐

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