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成长档案：为幼儿发展评价“留痕”

2019-08-05 09:29 来源：中国教育报
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　　档案袋评价作为幼儿评价的一种，因其可视化、多样化的特点受到幼教工作者的广泛关注和使用，也因其具有“留痕”的特征受到家长的喜爱和追捧。档案袋评价集过程性评价、结果性评价、诊断性评价于一体，能够在幼儿成长的过程中助推幼儿的学习与发展。

　　然而，档案袋评价在具体实施的过程中仍然存在一些问题：教师占据主体地位、评价方法略显匮乏、现象分析比较单薄、结果不能应用于实践环节等。若想为每一个幼儿刻画出属于他们独一无二的成长图像，就需要教师掌握有效能的评价策略，即拓宽主体范围、选择多种方法、提前做好计划、精准分析过程、恰当运用结果。

　　主体要多元，视角才立体

　　不同的评价主体对同一客体做出不同的评价是很自然的情况，因此评价主体多元化能够使得幼儿的信息更加全面。教师在评价的过程中承担的不仅仅是评价者的角色，也要把握自己作为引导者、合作者的身份，充分调动各方力量参与到幼儿发展评价中来。

　　评价的主体可以发挥各自所长，例如，专家学者可以通过专业的测评量表定期测量幼儿某一领域的发展，通过追踪调查的方式动态监测幼儿发展态势；幼儿教师可以对幼儿在园的日常表现进行观察，形成定期的观察记录，通过长期观测总结可以发掘幼儿潜能的策略，找出制约幼儿发展的症结；家长也可以收集幼儿的作品，反馈幼儿在家的行为表现。通过多层次、多侧面的互证，对幼儿进行立体环绕式的评量，从而使获得的信息更具信度。

　　方法要多变，材料才丰富

　　幼儿发展评价是一项长期追踪式的评价，将档案袋评价应用于幼儿发展评价过程中有一定的适切性。但在很多时候，教师把档案袋评价窄化为作品分析，其实不然，幼儿的成长档案就像是一个“大口袋”，记录的是幼儿方方面面的表现，因此在评价方法上要更加丰富。

　　首先，在评价方法的选择上，是基于评价的目的和内容的不同而决定的。例如，想要考察某个孩子的认知发展水平，运用验证过的量表会更加准确；想要考察幼儿社会性的发展，运用事件取样观察法、轶事记录法会更加适宜；想要考察幼儿艺术领域的发展，收集幼儿阶段性的画作、手工作品会更加清晰。

　　其次，在评价方法的运用上，要更多采用纵向动态的评价方式，减少同伴间的横向比较。通过三角测量的评价方法，在不同时间、空间、层面下考察幼儿的发展状况，这样才能使教师掌握更加立体和全面的信息。

　　评价有计划，应对才从容

　　幼儿教师的评价工作是纷繁复杂的，档案袋中需要采集收纳的信息也是包罗万象的，这就需要教师在评价工作中做到以下几个方面：

　　心中有计划，在评价工作开始之前要先明晰评价目的，根据课程目标来确立评价的具体向度，继而有准备、有计划地收集相关信息。

　　内容要细化，评价的内容是教师在具体评价实践过程中的基本参照，要将想要评价的维度细化为具体指标，继而将指标转化为具体的可操作的评价内容，便于教师在教育实践过程中更具效能地开展评价工作。

　　时间要规划，评价为改善和调整活动计划进而提升教育活动质量服务，若想系统地、有组织有计划地收集“证据”，就要求教师必须对时间有所规划。日常的评价工作不是一个个割裂的个体，需要周期性的持续监测，教师可以结合园所的活动安排确立可以实施的弹性评价时间表。

　　分析要得当，“处方”才对症

　　评价的目的是促进幼儿的学习与发展，因此不论运用何种评价方法，适宜且准确地分析才能为后续的教育教学提供可操作的应对策略。只有分析恰到好处，教师才能有针对性地“开处方”。

　　其一，提高分析的有效性。针对幼儿在真实的日常生活中的表现或者一些作品，要结合幼儿身心发展特点进行分析和预判，并且要通过多次、反复的确证以保证分析的有效性。其二，强调分析的客观性。在评价中，教师要尽量摒除对幼儿的刻板印象，如性别刻板印象等，使得分析的结果更加真实。其三，加强分析的适切性。对幼儿发展评价的分析要尽可能贴近预先设定的发展目标，找出差距、发现特点，才能为后续的评价奠定基础。

　　结果有应用，成效才显著

　　评价的目的不在于结束一段教育教学活动，而是为了后续系列活动更有计划性地开展，因此得到的结果必须应用于实践才具有价值。评价的结果一方面可以用于有针对性地促进幼儿某一领域的发展，通过历时性的系统观察可以为幼儿提供个别化的教育；另一方面可以帮助教师有效改善教学行为、改进教育教学活动、调整活动方案、改进教学方法。评价结果可以为后续建立弹性的评价体系提供基本参照依据，从而保护幼儿的个体差异性，促进幼儿整体发展，进而提高教育教学质量。

　　正如一位教育评价专家所说：评价不是为了证明，而是为了改进。评价不是用一把尺子去衡量所有幼儿，要坚信幼儿是有个体差异、有发展能力、有创新精神的独立个体。成长档案是一种为评价者提供信息的评价方式，使得教师、家长、幼教工作者可以更准确和便捷地找到幼儿最近发展区，进而有目的性地鹰架幼儿的学习与发展过程。

　　（但菲 郝爽 作者单位：沈阳师范大学学前与初等教育学院）

编辑： 罗予岐

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