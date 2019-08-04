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暑期教育消费，会花钱也要会辨别

2019-08-04 08:15 来源：人民日报
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　　暑期校外培训课和兴趣班种类繁多、形式多样，较好地满足了孩子们的选择性学习需求，但也存在一些培训机构夸大宣传、培训质量良莠不齐等现象。这个暑假，教育消费有哪些新动向？如何让家长们放心消费？记者进行了采访。

　　“暑期到了，孩子也不能放松学习”

　　随着收入水平和受教育程度的提高，越来越多家长愿意在孩子教育上增加投入

　　“身边的朋友、同事大多愿意在孩子教育上增加投入，教育消费已占据暑期家庭开支的大部分。”近日，在浙江杭州当律师的郭敏拿出一张自制课程表，上面列着孩子暑假补习班的时间安排，不仅有英语、数学、语文等培训班，周五和周六晚上还各有一节钢琴课，安排得很充实。

　　“暑期到了，孩子也不能放松学习。”郭敏说，暑期培训班主要是巩固上一学期的学习成果，预习下个学期的学习内容，避免假期过后跟不上，学钢琴则是因为孩子喜欢，从4岁开始孩子就练习弹琴，到现在没断过。

　　像郭敏那样重视暑期教育的家长不在少数。日前，人民网对北京地区不同收入的家庭进行了问卷调查。调查显示，67．74％的家庭在暑期给孩子安排了课外培训班或兴趣班，在培训班或兴趣班的数量上， 43．55％的家庭选择2个，24．19％的家庭选择3个，12．9％的家庭选择4个及以上。

　　郭敏算了一笔账，暑期数学课程培训班一节课120元，一个月48节课，共花费5760元。钢琴兴趣班上的是小班，一个班只有三个学生，一节课300元，一个月8节课，花费2400元。暑假一个月总共在孩子教育上花了8000多元，“各项加起来也是一笔不小的开支了。”郭敏说。

　　国家统计局数据显示，2019年上半年，居民人均教育文化娱乐支出同比增长10．9％，主要是教育培训增长较快，带动教育支出增长17．4％。

　　四川某教育培训机构负责人黄旭表示，随着我国居民收入水平和受教育程度不断提高，越来越多的家长愿意在孩子教育消费上增加投入。

　　中国青少年研究中心副研究员洪明表示，儿童教育主要由三部分组成：家庭教育、学校教育和社区教育。在近两个月的暑假期间，学校教育让位于家庭教育和社区教育。在目前比较普遍的“4＋2＋1”的家庭模式下，父母陪伴孩子的时间有限，选择让孩子上校外培训班成了不少家庭的选择。

　　黄旭分析，对于一些家长来说，暑期孩子放假、大人上班，让孩子单独待在家里不放心。参加校外教育培训班或兴趣班，孩子可以集中时间和精力加强某一方面的能力培训，而且和同龄人一起交流，也会让暑期生活更有意义。

　　当然，也有一些家长盲目为孩子报教育培训班，增加了家庭负担，也让孩子不堪重负。

　　“报名参加暑期培训班应当适度。”黄旭表示，教育与其他消费品不同，高投入不一定意味着高回报，更重要的还是孩子的接受程度和个人兴趣。课外培训应该是对学校学习的一种拓展，家长应根据孩子实际情况来选择，不要盲目跟风。

　　“只要你有需求，往往都能找到合适的产品”

　　信息技术进步带动教育产品和服务提质升级，人们在教育培训内容和形式上有了更多选择

　　“现在的教育产品种类可比以前丰富多了，只要你有需求，往往都能找到合适的产品。”上海80后家长徐斌感慨道，在他上学的时候，同学们参加的大多是补习语数外的课程辅导班，不像现在有这么丰富的兴趣班可供选择。今年暑假，徐斌给7岁的女儿报了游泳培训班，给不满4岁的儿子报了机器人教育课程。

　　“给孩子报名参加暑期培训，主要是培养孩子的动手和创造能力。”徐斌说，“机器人课程、积木、编程、无人机培训等，这些新兴课程的出现满足了孩子们的多样化需求。”

　　当前，人们的教育观念逐渐发生转变，从重视应试教育转向关注孩子的全面发展，教育需求更加多元。需求升级带动教育产品和服务提质升级，内容不再局限于课程培训，有更多艺术类、体育类、益智类的素质拓展培训，教育模式也不再仅是线下授课。新产品、新模式不断出现，在内容和形式上有了更多选择。

　　“线上有名师直播讲课，线下有辅导老师实时答疑解惑，今年暑假我给孩子报了一个双师课堂培训班，效果很好。”湖北武汉某公司员工刘贺说。

　　去年暑假，刘贺给孩子报了一期名师在线课程，老师讲得很好，但是节奏快，孩子有点跟不上。今年有同事推荐了双师课堂，在这种模式下，每堂课配备两位专业老师陪伴教学，其中授课老师负责线上讲解，辅导老师负责线下复习巩固，不仅解决了名师资源稀缺的问题，而且线上与线下融合实现了老师与孩子之间的双向沟通，很受孩子欢迎。

　　“信息技术改变了大家的生活，让教育更加人性化、个性化。”刘贺说，双师教室配备高清摄像头和全向麦克风，每个孩子配有实时互动答题器，主讲老师能通过直播间与学生进行双向语音互动，“我去陪听了一节课，感到很不错。”

　　如今，随着互联网技术的快速发展，智能手机、平板电脑等智能终端设备的大规模普及，无线网络等网络资源的不再稀缺，教育市场开始向智能化、数字化发展。信息技术在教育领域的应用提高了效率，降低了成本，满足了人们多元化的消费需求。

　　教育需求的增长也带动了相关产品、设备销量的爆发性增长。苏宁易购有关儿童教育产品的销售数据显示，今年放暑假以来，智能教育产品销量同比增长389％。

　　“监管要给力，家长也要擦亮眼”

　　有关部门要继续推进校外培训机构治理，家长要对一些机构的夸大宣传保持警惕

　　“专家授课，听起来很不错。”在试听了一节培训课后，辽宁省沈阳市市民张曼给孩子报了一个月的数学培训班。没想到，孩子反映，所谓的专家只上了前两节课，后面则是由其他老师上课，讲得十分乏味。

　　“我觉得很无奈，本以为先试后买会靠谱些，哪知道还是会出现这样的问题。”张曼说。

　　旺盛的需求带来市场繁荣，也让一些不良商家看到了机会。他们往往打着“名师”“专家”“头脑风暴”等噱头虚假宣传，还有些培训机构资质存疑、教师素质参差不齐，使培训质量大打折扣。

　　洪明认为，要认真对待教育培训市场存在的问题，将课外教育培训市场纳入日常监管体系，规范其发展。

　　去年8月22日，国务院办公厅印发《关于规范校外培训机构发展的意见》，就一些校外培训机构存在的证照不全、超前培训等问题提出了一系列解决措施，对机构审批登记、培训行为规范、日常监督管理等环节提出了具体细致的要求。截至2018年年底，全国共摸排校外培训机构401050所，存在问题机构272842所，现已完成整改269911所，完成整改率98．93％。

　　专家表示，要继续推进校外培训机构治理，探索创新更为有效的管理举措；推进执行“单用途预付消费卡”制度，通过资金监管和保险等方式，进一步加强各培训机构预收费用的资金安全保障；建立教育培训领域信用管理体系，对规范健康办学的机构予以信用激励，对违法违规办学机构实施多部门、多领域的联合惩戒。

　　“在强化监管、优化环境的同时，家长也要擦亮双眼。”洪明介绍，在挑选培训班时，一定要关注教育机构的教育资质、合法经营资格，实地考察硬件设施情况，签订合同协议并保留证据，对一些机构的夸大宣传保持警惕。

编辑： 罗予岐

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