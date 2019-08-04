青少年打游戏 不能等到成瘾再干预

在谈及儿童对手游迷恋时，不必过于纠结于网瘾或者沉迷这个概念。首先还是得立规矩，从形成一种良好的行为引导习惯开始。”

“未成年人的行为养成，与大人的观念和行为有直接关系，网瘾的形成同样如此。在谈及儿童对手游迷恋时，不必过于纠结于网瘾或者沉迷这个概念。首先还是得立规矩，从形成一种良好的行为引导习惯开始。”

“现在，青少年游戏成瘾问题对于全世界来说都是一个很大的问题，在我国的发生率也在逐渐增加。”近日，国家卫生健康委员会召开的新闻发布会上，中国科学院院士、北京大学第六医院院长陆林指出，造成我国青少年游戏成瘾的原因主要是电子游戏可及性比较高，即很容易接触到；另外，一些青少年花在课外活动、体育活动、人际交往方面的时间在不断减少；家长、老师和孩子的沟通交流方式不够完善，也会让孩子想在游戏中寻求自我。

眼下正值中小学暑假期间，正是不少孩子“解放天性”——可以随心所欲玩游戏的时候。客观地讲，自网络游戏诞生之日起，有关沉溺游戏的危害、如何防止玩游戏成瘾等话题和争议就没有停过。尤其是近几年随着手机游戏的兴起，人们对青少年网瘾越来越关注。

其实，这些年，从监管部门到游戏平台再到教育层面，并非没有采取行动。但是，在智能手机被广泛使用的年代，防范游戏沉迷已经进入了一个新的阶段。人们的社会心态也在发生微妙变化。比较突出的一点便是，不少家长对于孩子沉迷于手游表示忧心忡忡却又无可奈何。一则，无论是游戏平台推出的防沉迷机制，还是家长的干预，都往往无济于事、防不胜防；二则，“手机保姆”现象已经具备一定的现实合理性，即手机和游戏成了一部分家长安抚和陪伴孩子的利器。在这种语境下讨论青少年游戏成瘾的话题，注定显得更复杂。而在思考对策上，也必须要更接地气。

未成年人的行为养成，与大人的观念和行为有直接关系，网瘾的形成同样如此。事实上，当我们在谈论儿童对手游的迷恋时，其实不必过于纠结于网瘾或者沉迷这个概念。首先还是得立规矩，从形成一种良好的行为引导习惯开始。比如，学校层面，小学生到底能不能带手机到学校，一定要有更明确的态度。去年，法国以立法的方式规定15岁以下的小学生在学校期间不能使用手机。当前，中国不少学校也有这样的规定，但是，到底该如何执行、家庭和学校又如何统一认识，这些都需要进一步沟通解决。

另外就是游戏平台的社会责任问题。近年来，一些游戏平台迫于监管和社会压力，在防沉迷机制建设上有一定的跟进。整体看来，游戏行业在社会当中仍存在着两种极端化的认知，一种是将之视为洪水猛兽，一种是将其看作一个“朝阳产业”，片面强调其背后的经济价值。特别是近年来游戏竞技的兴起，在一定程度上进一步弱化了对游戏行业社会责任的反思。这样一种社会认知，必然会削弱游戏开发商的社会责任履行意识。

某种程度上而言，游戏行业快速发展并在短时间内吸引庞大的玩家群体，大大影响了社会对其的理性认知和合理接受的空间。包括成人和未成年人，都有被裹挟的一面。而留守儿童群体的存在，家庭教育的缺失，又进一步助长了其在现实中的“合理性”。预防游戏沉迷，遏制网瘾，必须考虑到这种大的社会背景，否则效果注定难以高估。

今年5月，世界卫生大会把游戏障碍纳入《国际疾病分类第十一次修订本》，游戏障碍作为新增疾病，纳入“成瘾行为所致障碍”疾病单元中。这确实是对游戏成瘾的一种警示，但预防成瘾，还是要从日常的习惯引导和观念的变更开始，不能等到成瘾了再来干预。