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让爱同行！这些毕节留守儿童来广州充实过暑假

2019-08-03 18:32 来源：南方网
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　　7月29日到8月1日，由广州市文明办、广州市妇女联合会主办，广州市协作办指导，广州市儿童活动中心、毕节市妇联承办，喜阅童行协办的“精准扶贫，巾帼关爱”2019年广州市关爱毕节留守儿童夏令营，邀请了六十名来自贵州省毕节市的留守儿童，在广州度过难忘的四天。

　　在这里，孩子们漫步名校，感受浓厚的学习氛围和精彩的校园生活，树立宏远的人生目标；参观名企，了解中医药文化的博大精深；走进红色教育基地，在自身成长的同时不忘祖辈遗传下来的红色基因；游览历史街区，体会新与旧的文化变迁、历史与现代的融合；走进城市地标广州塔，在灯光璀璨中领略城市发展魅力。丰富的行程，为孩子们打开阅览新世界的一扇窗。

　　点击下方链接查看夏令营开营仪式现场↓↓↓

　　毕节留守儿童梦圆“花城”，开启爱心之旅

　　助梦前行，探访趣味世界

　　☆地铁博物馆

　　认识世界各地的地铁标志，观看地铁修建过程的简易短片，和模型沙盘互动，一个个有趣的环节无一不自在散发着对孩子的吸引力。喜阅童行的老师用现场实景和书本阅读相结合的独特研学方式，提出问题，让孩子们自己去博物馆里找寻答案。

　　☆中山大学生物博物馆

　　这座位于中山大学校园内的博物馆始建于2000年，收藏着100多万种动植物标本。这座华南最高学府也是专门请了讲解员为孩子们讲解。北极熊、金钱豹、孔雀，当这些只在书本上才见到过的动物的标本出现在孩子们面前时，孩子们一个个睁大了眼睛，争相去合影留念。

　　☆广州神农草堂中医药博物馆

　　行程的一开始，喜阅童行的周倩老师先问了大家一个问题：“神农是谁？” 。“神农尝百草！”虽然孩子们的岁数不大，对于这个华夏先祖的故事却是耳熟能详。一进馆区，各个科属的中药植物就抓住了孩子们的目光，杜仲、莲子心、蜘蛛香，听过的没听的，孩子们一个劲儿地向讲解员询问。在几株含羞草前，前日还有些害羞的孩子一下子释放了天真好动的天性，抢着去摸这个“娇羞的美人草”。孩子们来到了凉茶展览馆，在喜阅童行曹雅涵老师的带领下，完成了今天的研学任务，了解了王老吉凉茶的制作过程和发展历史。

　　☆农讲所

　　1926年，毛泽东同志曾在此主办农民运动讲习，可谓是广州红色文化的重要根据地之一。让孩子们从小接受红色教育是非常有意义的。

　　☆广州粤剧艺术博物馆

　　粤剧是广东最具传统特色的戏曲之一，是世界非物质文化遗产。一进到馆区内，孩子们的耳边就萦绕着悠长的粤剧经典曲目，在传统曲艺日渐式微的今天，让孩子们从小了解这种不一样的艺术形式是非常有必要的。

　　☆永庆坊

　　天空虽然下着小雨，孩子们的热情依然不减，在这个百年老街里，孩子们感受着历史和现代的交织，体会着沧桑与繁荣的并存。

　　☆广州塔

　　身处广州的中轴线，孩子们看到了眼前这座城市的最繁华的景色，兴奋地跳了起来。在广州塔二楼，孩子们围坐在一起交流着这几天的感受，分享着广州之行的点点滴滴。

　　传递爱，愿孩子们都有美好未来

　　本次结营活动于8月1日在海珠区的国茶荟举行。广州市妇联家儿部部长钟军代表主办单位致辞，并与广州市儿童活动中心副主任彭桑子一起，为获得最佳营员或最佳团队的人选颁发奖品和证书，鼓励小朋友在未来继续努力。为了帮助孩子更好地学习成长，广州市妇联李艳林副主席给儿童代表赠送学习用品，表达了对儿童成长的关心和重视。

　　“老师，我们要考来广州再见你们！”“老师等你们！”……几天的相处，这份短暂且深刻的师生情将永远留在孩子们心里。

　　作为本次夏令营活动的具体策划和组织单位，喜阅童行在活动组织过程中，以丰富贫困地区留守儿童精神文化生活为重点，以帮扶贫困地区留守儿童弥补情感缺失、提高自信、树立人生梦想为目标，坚持以人为本，整合社会资源，营造全社会关心、关爱贫困地区留守儿童的良好氛围，帮助贫困农村留守儿童健康、快乐成长。在未来，喜阅童行将会继续尽自己最大努力，为儿童教育做出最大的贡献。

编辑： 罗予岐

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