广东省首例盲人考生杨晓婷被潮汕学院录取，学院已制定个性化培养方案 !

广东省首例盲人考生、普宁市梅峰中学考生杨晓婷已经被潮汕职业技术学院商务英语专业录取。

广东省首例盲人考生、普宁市梅峰中学考生杨晓婷已经被潮汕职业技术学院商务英语专业录取。

作为广东省首例盲人考生，杨晓婷的高考录取情况备受关注。高考放榜，杨晓婷上了大专线，为了实现人生梦想，她填报了潮汕职业技术学院商务英语专业。现在，她已经被正式录取了。潮汕职业技术学院党委书记齐广武在接受记者采访时表示，将给予杨晓婷同学更多的关怀和照顾。

杨晓婷：在黑暗中寻找光明的追梦女孩

“考试结束，请考生停止答题。”今年6月8日17时36分，听到监考老师的指令后，普宁市梅峰中学考点的全盲考生杨晓婷的双手停止触摸凹凸不平的盲文试卷。

杨晓婷不是先天盲人，她曾经拥有一双明媚漂亮的大眼睛，在完全失明之前带她欣赏了多彩的世界。11岁那年，她发现自己的左眼看不见了，14岁被确诊为视网膜色素变性，2017年5月后她因眼疾只能辍学在家。“那时候，想着同学们都在学校学习，我感觉很失落。”杨晓婷回忆道，在视力健康时，她一直有个大学梦。因此，辍学在家期间，她依然坚持学习高中课材，梦想有一天能够恢复视力，参加高考。但2018年开始，她双目全失明了。伤心失落中，杨晓婷把自己封闭起来，把高考梦深深藏在心底。

2018年7月，杨晓婷在得知盲人考生可以使用盲文试卷参加普通高考后，她整个人被“激活”了，开始用心学习盲文，下决心参加2019年的普通高考。“从决定参加普通高考起，我的生活便是充盈而快乐的。”杨晓婷说，为圆高考梦而努力，让她在黑暗中重新追寻到生活的光明。

来自内心自强不息的阳光，给了这位盲人女孩追寻梦想的勇气。今年高考，一套95页的盲文试卷专程从北京“飞”到了揭阳普宁，圆了她的高考梦。日前，学校传来好消息：她的高考成绩超过文科大专投档线，她即将开启精彩的大学生活。

杨晓婷接受采访

潮汕职业技术学院：制定个性化培养方案，倾力为她安上“千里眼”

潮汕职业技术学院党委书记齐广武对记者说：“根据《中华人民共和国残疾人保障法》及《中华人民共和国职业教育法》的相关规定，接纳残疾学生入学，是我们潮汕职业技术学院义不容辞的责任和义务。杨晓婷同学经过刻苦努力学习，考入我们学院，我们十分高兴。”据介绍，潮汕职业技术学院在此前已成功地培养过1名残疾大学生，2011年汕头市朝阳区患小儿麻痹重症考生陈伟祥考入了潮汕职业技术学院，他不能直立行走，只能用双手支撑地面行走，在学院师生的帮助和关怀下，他身残志不残，有理想，有抱负，自信自强，刻苦学习电商知识和技能，在学院每年都获得奖学金，毕业后自主电商创业，非常成功，不但为家里盖了一座5层小楼，还买了车，月收入数万元，受到多家媒体的宣传和报道。

“杨晓婷同学考入我们学院，我们将本着‘以人为本’的教育理念，制定一套适合她的个性化培养方案，包括领导小组、帮扶团队、爱心志愿者团队，并将定期开展谈心、心理辅导、专业指导、与家人沟通等活动，并根据她的兴趣和特长，安排专业学习计划，学院将倾注人文关怀，从生活，学习及心理等方面进行关爱和帮助，使其在和谐的校园文化氛围中成长、成才、成功，使她能在学院切身感受到‘心有人爱，身有人护，难有人帮’，在德智体美劳方面得到全面发展。”齐广武对记者介绍说，“潮汕职业技术学院将秉承‘一切为了学生，为了学生的一切’的教育理念，倾力教育培养杨晓婷，我们能为患小儿麻痹重症的大学生陈伟祥配上‘飞毛腿’，相信也能做到为盲人大学生杨晓婷安上‘千里眼’。”

潮汕职业技术学院将免去杨晓婷同学的学费，减轻她的经济负担，相信，在党和政府的关心下、学院师生的关爱下、在社会各界人士的帮助下，杨晓婷将在潮汕职业技术学院实现她的人生梦想！

来源：揭阳日报、普宁风情网