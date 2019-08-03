教育部：高校要加强实习组织管理

高校要充分认识实习的意义，准确把握新一轮科技革命和产业变革背景下实习的新要求，把实习摆在更加重要的位置。

记者从教育部获悉，为进一步提高实习质量，切实维护学生、学校和实习单位的合法权益，近日，教育部印发《关于加强和规范普通本科高校实习管理工作的意见》（简称《意见》），对进一步加强和规范普通本科高校实习管理工作做出规定。

《意见》指出，加强大学生实践能力、创新精神和社会责任感的培养，是提高高等教育人才培养质量的重要内容。实习是高校实践教学的重要环节之一。近年来，在高校和政府机关、企事业单位和社会团体等用人单位共同努力下，产学研融合不断深入，大学生实习工作稳定开展、质量稳步提高。同时，部分高校对实习不够重视、实习经费投入不足、实习基地建设不规范、实习组织管理不到位等现象仍然存在，在一定程度上影响了人才培养质量整体提升。

《意见》强调，高校要充分认识实习的意义，准确把握新一轮科技革命和产业变革背景下实习的新要求，把实习摆在更加重要的位置，加强实习教学改革与研究，健全实习教学体系、规范实习安排、加强条件保障和组织管理，切实加强和规范实习工作。

《意见》要求，高校要加强实习组织管理，抓好实习的组织实施，明晰各方的权利义务，加强学生教育管理，做好学生权益保障，加强跟岗、顶岗实习管理。高校是学生实习管理的主体，学校党政主要负责人是第一责任人。在强化实习组织保障方面，高校要健全工作责任体系，加强实习基地建设，支持有条件的省级教育行政部门和高校加强实习信息化建设。同时，高校要加大实习经费投入，省级教育行政部门要加强对高校实习工作的监管。

据教育部高教司相关负责人介绍，针对高校实习管理的实际情况，《意见》推出了多项改革举措，一是错峰实习，结合实习单位实际，灵活安排实习时间，有利于解决长期以来高校扎堆实习导致实习单位接收能力不足的突出问题。二是加强信息化建设，建立实习信息化管理平台，实现校企双方的实习需求信息对接。三是支持虚拟仿真项目建设，对于难以实现现场实习的问题，开发相应的虚拟仿真项目替代现场实习。四是鼓励开展研究性实习，推动多专业知识能力交叉融合，探索解决实习教学需求与实习单位需求相互脱节、大学生创新创业能力培养与经济社会发展需求脱节的矛盾。