我省专科批次普通文理类开始录取

今年我省专科批次有821所高校一次投档即满档，文科类有495所，理科类有326所，分别比去年增加6所和59所。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/粤考宣）8月1日，我省对专科批次普通文理类院校提前投档，共投出考生138014人，其中文科74372人，理科63642人。从投档情况看，今年我省专科批次有821所高校一次投档即满档，文科类有495所，理科类有326所，分别比去年增加6所和59所。主要呈现以下三个特点：

一是公办专科院校生源火爆。特别是国家示范性高职院校及省示范校等高职院校基本上一次性满档，投档分都比较高，个别学校投档分接近甚至超过本科录取最低分数线。如广州番禺职业技术学院、南京工业职业技术学院和上海旅游高等专科学校文科投档分分别为467分、461分、460分 ，理科投档分分别为413分、392分、389分，均接近或超过本科录取最低分数线。

二是考生出省意愿较强。从投档情况看，今年省外有相当部分院校一次投档即满档，我省考生出省求学意愿较强。特别是一些综合实力较好的省外本科院校的专科专业深受考生欢迎，考生报考积极踊跃，生源持续向好，投档分数线远高于我省划定的本科录取分数线，如南昌大学、中国民航大学、江西中医药大学文科投档分分别为512分、508分、485分，理科投档分分别为430分、422分、426分，均高于我省划定的本科录取分数线。

三是民办专科院校生源冷热不均。从投档情况看，民办专科院校生源存在不平衡的问题，文理科分别有13所、4所院校缺额较大，缺档数均超过1000个计划以上。但省内部分办学有特色的民办院校依然受到考生喜爱。如广州城建职业学院、广东岭南职业技术学院等民办高职院校受到考生欢迎，都一次性满档，且投档分也大大高于最低分数线，文科投档分分别为419分和406分，理科投档分分别为318分和294分。

按照今年专科批次投档录取办法，将分两次进行投档。今晚进行第一次投档，2号专科院校第一次录取结束后，3号进行第二次投档，将第一次投档未被录取的考生与3个D以上考生一并投给尚未完成招生计划的院校。根据2019年夏季普通高校招生录取日程安排，专科院校普通文理类投档录取工作将于8月4日结束，随后将对省内尚有缺额院校进行征集志愿组织二次录取，投档后仍未被录取的考生或在征集志愿资格分数线上没有填报专科志愿的考生，均可以参加专科批次的志愿征集。

另悉：7月30日，我省已对艺术类、体育类统考专科院校投档，共投出21318人，其中，体育类1738人、音乐类2882人、美术类16484人、舞蹈类109人、广播电视编导类105人。从投档情况来看，广东轻工职业技术学院、广东省外语艺术职业学院、广州体育职业技术学院、广州番禺职业技术学院等省内公办院校依然受到考生青睐，填报热度高，投档线普遍较高，生源充足，大部分公办院校已经满档。