看懂中考大数据 明年备考不愁

今年是广州实施中考改革过渡期政策的第一年，自主招生、“指标到校”和随迁子女升学等改革措施落实落地，对录取数据也产生了作用，2020年中考生和家长更应提前做好准备。

随着7月27日2019年广州市中职学校统一录取工作结束，高中阶段学校统一录取工作已全部结束。根据广州市招生考试委员会数据，今年全市普通高中学校共有招生计划53717个，截至补录工作结束，共录取53236人，计划完成率为99.1%，计划完成率进一步提升，创近年新高。其中公办普通高中招生计划48653个，录取48398人，计划完成率为99.5%；民办普通高中招生计划5064个，录取4838人，计划完成率为95.5%。业内人士表示，今年是广州实施中考改革过渡期政策的第一年，自主招生、“指标到校”和随迁子女升学等改革措施落实落地，对录取数据也产生了作用，2020年中考生和家长更应提前做好准备。

中等生竞争激烈 每一分都重要

相较于2018年，今年中考录取首年取消特色班在独立批招生，大范围试行自主招生。卓越教育考试研究院涂老师表示，从今年的中考大数据上看，“中等生”竞争激烈，这也提醒2020年中考生需要重视每一分。

从录取分数线来看，今年除提前批高优线与去年持平外，提前批最低控制线及其他批次的各个区大部分高分优先投档线和录取最低控制分数线均有不同程度的上调。今年第三批的最低控制线为490，同比去年增加10分。其根本原因是中分段学生的人数的增多和高低分段学生人数的减少。

而从学校录取控制线来看，今年在提前批高优线上完成招生计划的学校，与去年相比，增加四所学校过高优线；参加自主招生的11所区属示范高中，其中有9所学校的提前批录取最低分均上涨，增城中学涨幅高达19分。提前批过线就录的学校有32所，含2所省市属和30所区属示范高中，占全市65所公办示范性普通高中（69个校区）的近一半。提前批与第一批出现分数倒挂的学校有5所，分别为南武、育才、五中、培正、113中，这是受今年自主招生新政、指标到校招生学校范围和招生计划变化影响，多数示范性高中缩减了第一批的招生人数。

对比2019年公布的各分数段人数，不难发现700分以上分段人数减少，740分以上对比去年全市减少42.8%，700分以上减少1230人，尖子生拉开差距，620~650之间人数密度大，同分人数大幅增加，1分之间的差距加大，而结合今年提前批最低控制分数线提升6分，可以看出620~650分之间的人数密度增大，这个分数段的竞争会更加激烈。从近两年中考的出题模式看，也有往省考难度靠近的趋势，因此2020中考生需要密切关注。拉开分数的差距可能相对来说变得有难度，因此要重视中考的每一分。

高中低不同分数段 备考明年中考策略各不同

对于2020年参加中考的学生，涂老师建议，不同分数段的学生需要不同的策略。

预测成绩稳过高保线（稳妥起见，预测成绩在700分以上）的学生，在准备中考的时候，一方面可以参加学校的自主招生，730分以上的学生重点考虑省市属学校的自主招生，700分以上的可以一所省市属一所区属搭配考虑；同时在指标批和提前批的选择也比较充裕，在第三、四志愿用一所接近高保线学校兜底，比较稳妥。

预测成绩在提前批高优线和最低控制线之间的学生，目标基本都是定在各区参与招生的学校，由于这些学校今年将10%的招生用于自主招生，50%的计划用于指标招生，在提前统招批的招生计划减少，从今年的招生数据来看，今年11所参与自主招生的区属学校，有9所学校在提前统招批的录取最低分都比去年高，因此这些学生一方面要提高在学校的排名，争取被录取的机会，另一方面，也要尽量提高成绩，达到这些学校在提前统招批的录取最低控制线。

预测成绩在提前批最低控制线附近的学生，首先要力争达到提前批最低控制线，一方面要利用好一些新增示范高中的指标计划，另一方面也要填好统招批前几年过线就录的学校的志愿。在提前批控制线下的学生，要充分考虑所在区域前几年在第一批、第二批招生学校的录取最低分，合理定位。

此外，需要留意的是，今年在录取中引人注目的学校有很多。例如省实，今年在提前批的录取分数最高，比录取分数排行第二的其他三所优质高中高出10分。另外，七中今年提前批录取分数也超过了高保线，高分段学生填报七中作为保底学校也需谨慎。这些录取分数提升的学校对于明年的指标到校是有影响的，其指标到校的录取最低控制线将有所上升。还有北师大广州实验，今年首次招生，成为第一批招生学校中黄埔区唯一一所超第一批高优线15分的学校。

还有几类学校可特别留意。

第一类是有自主招生资格的学校。考生可以通过两条途径获得进入这些学校的机会，一是普通中考，二是走自主招生的路径。此外，这些学校今年受指标到校和自主招生新政的影响，放在提前批的招生也会相应减少，提前批的竞争会相对较激烈。随着自主招生首年在各所试点学校的成功，未来参与自主招生的学校也会越来越多，有走自主招生路线意愿的考生可参考今年自招的考核方式和搜集到的例题做相应的准备。

第二类是跨批次招生的学校。今年受指标到校和自主招生新政的影响，跨提前批和第一批的学校数量有所减少，部分跨批次学校第一批录取分数比提前批的录取分数还高，如南武、育才、五中、培正、113中，这些学校主要集中在老三区和天河区这两个热门区域，考生报考此类学校时尽量不要用于第一批保底，如果提前批录不上，第一批被录的几率也很小。

第三类是新增的示范性高中。新增的示范性高中往年没有在提前批录取，其指标到校的最低控制线采用的是往年第一批的录取数据，故指标到校的最低控制线也比较低。有意愿读示范性高中但成绩不是很理想的考生可把握指标到校政策的红利，填报此类高中以获得入读机会。

分析中考录取数据

看看你能上哪类学校

今年是广州实施中考改革过渡期政策的第一年，自主招生、“指标到校”和随迁子女升学等改革措施对录取结果产生影响。

从指标到校比例提高政策来看，今年指标到校招生学校范围从公办国家级示范性普通高中扩大到公办市示范性普通高中，指标分配比例从30%提高到50%。因今年整体指标计划数增加，故指标完成率略有下降，计划完成率仅达70%（2018年计划完成率为75.03%）。国家级示范性普通高中计划完成率为68%，市示范性普通高中首次参加指标到校录取计划完成率为75%，但由于今年指标批招生计划大幅度增加，指标批净录取人数比去年多。

此外，今年还增加面向集团的直接指标分配，集团核心校面向集团直接分配指标共180个。指标计划录取的考生中，5011人的录取分数低于招生学校前3年录取最低分平均分，占比约为37%，同比去年，增加了2401人。

非户籍生竞争更加激烈。今年来穗人员随迁子女报考公办普通高中的资格从“四个三”调整为“两个有”，填报志愿非本市户籍考生27936人，其中通过随迁子女资格审核的考生有24662人，去年通过随迁子女资格审核的考生有14812人，今年比去年多了9850人，非户籍生竞争公办学位更加激烈。

提前批几乎全部学校非户籍生的录取最低分都比户籍生高，非户籍生与户籍生分差在30、40、50、60分，甚至更高；58所第一批招生的公办高中中，有30所非户籍生和户籍生分差超百分以上，其中，二师番禺、新塘、洛城、新华非户籍生和户籍生分差更是达到150分以上。受随迁子女报读公办学校条件放宽影响，今年民办学校的热度有所下降，提前批民办学校只有黄冈中学一所学校在高优线上完成招生计划；第一批21所民办学校中14所学校的录取最低分较去年都有下降，降幅高达60分以上的有6所；第二批8所民办学校中有7所学校录取分数大幅下降；第三批共四所学校招生，录取最低分也呈现不同幅度的下降。

由于2020年中考关于非户籍生的录取名额依然是控制在8%的比例，在没有新政策介入的情况下，预计明年中考非户籍生的竞争依旧激烈。因此，2020年中考的非广州市户籍的同学以及家长就要提前做好志愿选择的准备，如果有意向在广州升高中，那在填志愿的时候就要特别留意这一影响因素了。

今年补录竞争也非常激烈。正常录取时，全市120所普通高中学校的53717个招生计划，共录取48708人，计划完成率90.68%，比2018年的88.2%要高，导致剩余的补录计划指标比去年少1783个。而2019年全市最低控制线上的人数比2018年多出1000多人，故造成僧多粥少的局面。而补录规则中说明，公办普通高中学校补录计划不再区分户籍生计划和符合公办普通高中报考条件的非政策性照顾借读生计划。在统一录取时可知，各批次各学校非户籍生的录取最低分比去年都提高不少，说明非户籍生高分段且未被录取人数较多，补录102所学校中有20所学校补录分数超原录取分数100分以上。