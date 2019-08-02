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量产牛娃的“牛班”为何这么牛？

2019-08-02 08:09 来源：羊城晚报
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　　高考全班学生分数都远超中大线，6人被清北录取；一文科高三班1/5学生进入全省前200名；中考全班42个学生平均分732分，都考上广雅或同层次学校……今年的高考和中考，除了高分牛娃之外，广州还涌现了“规模化”出产牛娃的“牛班”，“牛班”为何这么牛？

　　“牛班”盘点

　　高考理科：全班学生分数都远超中大线，6人被清北录取

　　广州大学附属中学高三（2）班的27名男生和7名女生的“战绩”令人咋舌：6人被清华大学、北京大学录取；超过一半同学被上海交大、复旦大学、浙江大学、中国人民大学、中国科技大学、南京大学、香港中文大学（深圳）等一流院校录取；1人考入新加坡国立大学；1人在高二时被中国科技大学少年班录取；全班34人的分数远超中大录取分数线；全班高考平均分达到651分，比广东省理科高分优先投档线超出156分。

　　高考文科：全班1/5学生进入全省前200名

　　广大附中高三（12）班是文科班，文科想取得高分不容易。但全班32个同学中，6名同学高考成绩排名进入全省前200名，占了全班人数的约1/5，分别被北京大学、中国人民大学、浙江大学、香港中文大学（深圳）录取。

　　六名同学分别是：全省文科排名18名的贺怀远、110名的陈烨、130名的刘瑞彬、132名的李成熹、162名的申晴、163名的莫清雯。

　　广州中考：全班平均分732分，都考上广雅或同层次学校

　　广州中考放榜后，广州广雅实验学校的“导师班”就出了名，全班42人，中考平均成绩732分，其中超1/3的学生（15人）总分在740分以上，全部学生可考上广东广雅中学以及同层次学校。

　　要知道，广州中考740分以上只有393人，730分以上只有969人。

　　“牛班”为何这么牛？

　　老师：尊重学生意志，以理服人

　　在对这几个“牛班”的采访中，记者发现，老师都非常尊重学生的意志，有事情讲道理，让学生心服口服，而不是靠“权威”管理学生。

　　广大附中高三（2）班的班主任吴俊被学生们亲切地称为“俊哥”。“学生们都聪明有个性，很难被条条框框束缚住，也不太能接受各种强制性的要求。但他们讲道理，你能把他们说服了，他们就听你的。当然也有我被他们说服的时候。”

　　吴俊说，印象很深的一次“被说服”，发生在高二第一学期。一位同学当时为了准备信息学竞赛停课培训，结果培训结束刚回到班上，就被喊去补考期中考试。吴俊当时的想法是以此告诉每一个参加竞赛的同学，没有搞特殊化不考试的理由，每一个人都是一样的。但该同学对此非常抗拒，第一科考的是语文，他硬着头皮做完。第二科是数学，考到一半他就跑出去找吴俊“讲道理”了，红着眼圈跟吴俊说，自己有一个月没有上课了，参加考试对他来说不公平，对自信心和自尊心都是极大的打击，希望老师能够体谅。吴俊意识到自己的做法确实有些着急了，就没有让学生继续考后面的科目。通过努力，这位同学也很快就把落下的课补上了。

　　学生：自由中学会为自己负责

　　广大附中高三（12）班的班主任虽然是女老师，但性格乐观、大大咧咧，被学生们称为“祥哥”，她不爱设置条条框框和碎碎念，“我只会给他们设置一些不能踩的底线，比如说纪律方面”，底线之上的事情则给予学生自由，“让他们自己解决”。

　　吴俊则给予学生们自由选择同桌的权利：“希望他们每一个人都知道自己要什么，所以很多事情，我让他们自己决定。有的事情，他们想清楚了，可以自己争取，跟我提要求。如果连自己想要什么都不知道，或者不敢提要求，就只能听从老师的安排了。”

　　吴俊说，归根到底，学习是学生自己的事情，不可能靠老师、家长拿着“鞭子”在后面抽着走，没有内在动力和自律，是难以坚持高中三年高强度的学习的。

　　“现在的孩子都很有平等、自由意识，管得过细、过多，反而激发他们的叛逆心理。”班主任说。

　　在吴俊看来，学习不是靠老师约束，抓住学生逼着学，而是每一个学生都知道自己想要什么，都有对自己负责任的意识。担任广附学生会主席的何启元说，班上的同学虽然看上去嘻嘻哈哈，实则非常有主意。

　　自由宽松的氛围，反而让学生们养成了高度自律的生活和学习习惯，每一个人都内心笃定，沿着自己心中的目标稳步向前。

　　心理疏导：遇到挫折要心大一点儿

　　“祥哥”比较重视学生的心理疏导、建立自信和抗挫折教育：“从高一的时候就告诉大家，遇到挫折要心大一点儿。”高中三年，尤其高二或高三上的时候，很多孩子都会遭遇低谷，成绩一直往下跌跌跌。“这让学生焦虑、失眠、缺乏自信，有学生到我面前哭诉，说觉得自己怎么也上不了心仪的大学了，很难实现自己的梦想。”她说。

　　此时，“祥哥”就会鼓励孩子们，和他们一起分析原因，商量怎么去解决问题，“斩钉截铁地告诉他们，状态一定会回升的，这是铁的定律”。

　　而且她对学生从来不上纲上线，就事论事，就一个问题说一个问题，从来不因学生某一次或某个问题做得不好就“一棍子打死”：“学生出现了一个问题，我们解决这个问题，只针对这个问题讲。”

　　此外，她将全班32个人分成八个组，每个组4位同学中2个学习稍强、2个稍弱，4人“抱团”换座位都一起换，让4人小组成为“战友”，互相学习，互相督促。

　　战术：文科生数学不弱、文综240分以上

　　此外，还有“战术”技巧，文科貌似好学，但想考高分并不容易。“祥哥”总结经验：大部分文科生害怕的数学，却是本班学生的强项，“从高一开始，就形成了一个非常完整的数学教学体系”。例如，贺怀远的数学拿了134分，110名的陈烨数学131分，162名的申晴数学高达141分。由此可见，文科生想拿高分，数学不能弱。

　　文综满分300分，高考出色的同学，文综基本都达到240分以上，贺怀远的文综就达到255分。

　　高分文科生，数学不弱，语文又必须特别好。仔细观察，考生名次之间的分差是很小的。“很多同学实际上是同样的总分，同等分数下，语文分越高排名就越靠前，所以语文好很重要。”“祥哥”总结道，夯实语文基础，同时要关注实时，刷题量够。

　　导师班：不讲套路不刷题，培养学生后劲

　　广州广雅实验学校导师班的措施则是因材施教。副校长袁艳玲介绍，该校从2013年开始，组建“导师班”：在初三上学期，根据学生综合表现，挑选学有余力的优秀学生进入导师班因材施教，“并不打乱常规班，这些孩子平时仍然在各自班级学习，只有每周一个下午的两节课在导师班学习”。

　　袁艳玲解释，导师班体现了因材施教的教育理念，教学比较灵活，进行知识拓展+针对性的回归中考的训练，“初三上学期及下学期一模之前，理科请广雅名师上高中内容，文科则突破重点难点，因此学生们语文、政治都考得很高；一模之后则回归中考的训练此这个班的学生，中考成绩亮眼，升入高中后后劲也很足。”

　　中考考了752分的许佳林，此前大考都只是年级二三十名，中考跃居年级第一。他说，在导师班外出实践遇到的新鲜事物让他印象深刻，老师们的开解和指明方向，对他帮助很大。

　　中考总分748分、道德与法治考了98分高分的潘芷瑶说，导师班给了她很大帮助，尤其是语文和政治。“吴老师每周的阅读和作文的练习永远不会让我感到厌烦，每一篇阅读、每一道题目，都是老师精心挑选出来的，我在里面学到许多。”她认为，导师班的语文不讲套路，不谈刷题，“这一切似乎一点也不应试，但潜移默化中成绩就会悄悄往上爬了。”

编辑： 罗予岐

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