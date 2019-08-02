2019年，广东省、广州市投入4771万元，较2018年增长155%，用于足球特色、推广学校的师资培训、教学、训练、竞赛等。

23日，教育部召开新闻发布会，发布了《全国青少年校园足球工作报告》（简称“报告”）。会上，广州市教育局体卫艺处处长林海英介绍广州市青少年校园足球发展情况。目前，广州全市共建成1个全国青少年校园足球试点区（海珠区），有3个省级校园足球试点区、137所全国校园足球特色学校、270所省级校园足球推广学校、800所市级校园足球推广学校、20所市级校园足球重点基地学校。

报告中提到，2019年全国计划遴选建设3000所足球特色幼儿园。同时，为培养幼儿足球教师，7月，全国校足办开展首届幼儿足球师资国家级专项示范培训，由英足总讲师授课，分别培训园长和教师各200名，并在示范培训后在全国启动培训。

据介绍，2014年广州在全国率先开展市级顶层设计三年行动计划，推广“五个一”校园足球工作模式。近年来，广州坚持把提高足球课堂教学水平摆在突出位置，组织教学示范和观摩活动，强化课题研究，探索课程课题融合。秉持“满天星训练营”倡导的“聚似一团火，散似满天星”理念，发挥特色学校和重点基地学校在师资、场地等方面的优势，构建“市区10分钟校园足球圈”“镇街10里校园足球圈”，带动周边学校校园足球训练、竞赛水平共同提高。2014年起，广州连续举办五届全市中小学生足球联赛，在全国率先设置独立中职组比赛。

2019年，广东省、广州市投入4771万元，较2018年增长155%，用于足球特色、推广学校的师资培训、教学、训练、竞赛等。推进足球场地建设，2015-2017年投入17.5亿元，实施学校体育卫生基础设施提升改造工程，2018年投入3.212亿元，新、改、扩建、修缮足球场160块，通过区域联盟、学校共建，发展“小场地，小足球”，建设楼顶足球场、灯光球场等，实现场地使用效率最大化。