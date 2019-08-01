翁源教育添光彩，家庭教育谱新篇

广东省教育基金会家庭教育基金、翁源县家庭教育促进会的成立，将对推动翁源教育发展起到积极的作用，将不断推动翁源家庭文明建设和家庭教育再上新的台阶。

南方网讯（记者/陈榕）7月31上午，广东省教育基金会家庭教育基金与翁源县家庭教育促进会成立揭牌仪式在翁源县人民政府礼堂隆重举行。原广东省副省长、广东省教育基金会理事长雷于蓝同志、广东省教育基金会秘书长许怀升同志、中共翁源县县委书记黄令遥同志、翁源县人民政府副县长肖俊青同志等，以及翁源县家庭教育促进会联合发起的18个单位的代表、翁源县教育局领导班子和各股室负责人、各中小学校长、德育副校长、幼儿园园长、教师代表、家长代表等600多人参加此次活动。

广东省教育基金会家庭教育基金、翁源县家庭教育促进会成立揭牌

党的十八大以来，习近平总书记在不同场合多次谈到要注重家庭、注重家教、注重家风，强调家庭的前途命运同国家和民族的前途命运紧密相连。2016 年11月，全国妇联、教育部等9部委印发了《关于指导推进家庭教育的五年规划(2016—2020 年)》。2019年中国教育工作会议上陈宝生部长说：“2019年，家长要接受教育”。6月14日教育部和全国妇联两厅联合下发《开展全国家庭教育主题宣传活动的通知》。翁源县在开展“两创”工作时，把家庭教育看成新时期国民大教育创新与脱贫攻坚和新农村建设突破的关键所在，把弘扬和践行社会主义核心价值观融入到家庭文明建设中去。为实现这目标和进一步推动翁源县家庭教育工作，促进文明乡风建设，助力社会和谐，翁源县委县政府大力支持翁源县教育局联合广东省教育基金会家庭教育基金、中共翁源县委宣传部、中共翁源县委统一战线工作部、中共翁源县政法委员会、翁源县公安局、翁源县民政局、翁源县人民法院、翁源县人民检察院、翁源县总工会、翁源县妇女联合会、翁源县教育局、共青团翁源县委员会、翁源县无党派知识分子联谊会、翁源县关心下一代工作委员会、翁源县两创办、翁源县工商业联合会、翁源县广播电视台、翁源县万豪英文学园18个单位，联合发起创建公益性翁源县家庭教育促进会。

翁源县家庭教育促进会

中共翁源县县委书记黄令遥同志在讲话中谈到：翁源人民历来崇文重教，民风淳朴。翁源县在积极开展“两创”工作的同时，一直非常注重家庭教育、家教传承和家风建设。家庭教育，已经成为新时期教育突破与创新的关键所在。

胡春万理事长介绍了广东省教育基金会家庭教育基金和翁源县家庭教育促进会设立的背景和意义，并在致辞中表示：家庭教育的使命：家长教育是人民走向幸福、民族走向振兴的关键。家庭教育包含夫妻关系学、家长教育学、教养关系学。教育孩子是教方向育人格，教就要做得了楷模、领得了方向、导得了过程，育就是人格需要人格的教育、感情需要感情的投入、智慧需要智慧的启迪、精神需要精神的感染。当我们认识到教育者是最需要接受教育的人，而从正己修身开始不断自我雕刻，在教育孩子的同时收获自我教育的能力，体验到与孩子共同成长的幸福，这就是最好的家教门风，也是给孩子最好的教育，最贵重的资产。家促会的使命是：感召大众从正己修身开始，重家教、传家训、正家风，引领明荣知耻和谐新民风。

翁源县教育局局长何振新同志也在讲话中谈到：家庭教育促进会的成立，可以聚集各方力量，形成教育合力，致力家庭教育公益服务：一是可以促进家庭文明建设，弘扬文明家风；二是可以促进党风政风建设，营造良好社会风气。扎实做好家庭教育，既为家庭培养了人才，又为社会的发展和国家的稳定打下了良好的基础。

活动期间，广东省原副省长、广东省教育基金会理事长雷于蓝同志为家庭教育基金理事长胡春万、翁源县家庭教育促进会名誉会长何伟青等同志颁发了证书。广东万威达实业有限公司董事廖春梅同志、翁源县岩庄公下桥三级水电站董事长蔡雪映同志、翁源县家庭教育促进会荣誉会长刘洪先生、湖南高城消防实业有限公司英德分公司董事长林海同志，分别向广东省教育基金会家庭教育基金捐款，广东省教育基金会秘书长许怀升同志接受捐赠。

广东省教育基金会家庭教育基金、翁源县家庭教育促进会的成立，将对推动翁源教育发展起到积极的作用，将不断推动翁源家庭文明建设和家庭教育再上新的台阶。