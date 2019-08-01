招录季火热进行时 计科专业受追捧

今年省内高校本科录取呈现什么特点？哪些专业成为考生追捧的热门专业？

广东省高校招生工作正在火热进行中，首先进行的本科录取引起了最大关注。今年省内高校本科录取呈现什么特点？哪些专业成为考生追捧的热门专业？记者梳理发现，华南理工大学、广州大学、深圳大学、汕头大学等高校录取情况均显示，今年计算机科学与技术等专业深受理科高分考生青睐。此外，随着“一带一路”的深入推进，小语种专业也越来越受到考生喜爱。

华南理工大学：新工科专业备受理科高分生青睐

华工广东省普通生高考录取分数统计显示，理科前10名的专业分别为计算机科学与技术(全英创新班)629分、软件工程(卓越班)624分、自动化(创新班)621分、智能制造工程620分、建筑学619分、电气工程及其自动化(卓越班)619分、材料类(全英创新班)618分、信息工程(创新班)617分、机器人工程616分、经济学(创新班)616分。

由此可见，华南理工大学的新工科类专业，及传统名专业（如建筑学）等备受高分考生青睐。

文科方面，华南理工大学的文科前3名专业有经济学(创新班)612分、法学(卓越法律班)608分、工商管理类605分。其中，文科最高分618分被法学（卓越法律班）录取，经济学（创新班）录取的最高分则为615分。

广州大学：理科高分生喜爱建筑学、网络空间安全等专业

广州大学今年本科计划招生7580人，其中广东招生计划约占总计划的88%。广州大学今年招生专业65个。该校招生办介绍，备受理科高分学生喜爱的专业有建筑学、网络空间安全、数学与应用数学、软件工程、计算机科学与技术、数据科学与大数据计算等；文科生录取分数较高的专业有英语、网络与新媒体、汉语言文学、法语、经济学等。

据悉，今年广东省高校大多增加了招生计划，高分优先投档线上的考生数量比去年增加，吸引优质生源的竞争更加激烈。广州大学文理科高分生源充足，均实现在高分优先投档线上满额录取，92%以上被录取到填报的专业志愿，最大程度地满足了考生填报专业志愿要求。

广东外语外贸大学：小语种专业越来越受欢迎

据悉，今年广东外语外贸大学在广东普通类本科批计划录取3840人，其中普通文史类1974人，理工类1866人。由于在广东追加了部分预留计划，今年文科出档线565分，比高分优先投档线高19分;理科出档线528分，比高分优先投档线高33分。文科最高分604分被翻译专业录取，理科最高分593分，被德语专业录取。今年，广外文理科投档线在省内原一本高校中的排位保持不变，即文科投档线排第六名，理科投档线排第七名。

从实际录取情况看，今年广外在广东投档生源充足。往年录取分数较高的部分专业仍受考生热捧，录取分数相对较高。此外，随着“一带一路”的深入推进，小语种专业越来越受考生欢迎，一些稀缺的战略性小语种专业，如捷克语、波兰语、俄语、希腊语、泰语等生源充足且质量较高。

汕头大学：网络与新媒体、法学、计算机科学与技术等受追捧

今年，汕头大学本科批次投档最低在广东省高校中文科排第七位、理科排第六位，继续稳居全省高校前列。今年，汕头大学在广东省录取人数为2464名，比去年增加714名，增幅为40.8%。

从各专业录取情况看，汕头大学校本部网络与新媒体、法学、金融学、西班牙语、计算机科学与技术、智能制造工程、数学与应用数学、建筑学等专业最受追捧。文科最高分录取在法学（涉外法务英语特色班）专业；理科最高分录取在数据科学与大数据技术专业。医学院临床医学“5+3”一体化和口腔医学录取均有上升。录取600分以上的考生8人，最高分613分，临床医学专业本硕连读的儿科学方向也受到考生们的热捧。

深圳大学：计算机科学与技术专业大热

2019年深圳大学本科招生广东省总计划5407人。今年，深圳大学本科批文理科投档最低排位在广东省高校中继续稳居第四位，其中理科投档分数与前三位高校差距进一步缩小，且高分段生源显著增加。深圳大学的“拔尖创新人才”培优计划吸引了众多优质生源。其中，全省文科排位在2000以内，理科排位在8000以内的40名高分考生已纳入该校“拔尖创新人才”培优计划（较以往增加33%）。

从专业来看，文史类专业中，经济学院、传播学院的专业受到众多学生的追捧，经济学专业最低排位为2635位，居全校第一，比去年提升了135位；金融学及新闻学专业最低录取排位均在3462位以内。其中，第一志愿率较高的专业分别是经济学、金融学、新闻学、法学、网络与新媒体，其第一志愿率皆在90%上下，经济学更是达到100%；调剂率较高的主要是物流管理专业。

理工类专业中，计算机科学与技术专业是今年的大热专业，最低录取排位为9161位，居全校第一，比去年提高了184位，受到众多高分高生青睐；软件工程、电子信息工程、建筑学、金融学专业也是理科考生最想就读的专业，最低录取排位均在13016位以内。此外，第一志愿率排名靠前的专业有计算机科学与技术、建筑学及金融学，其第一志愿率分别达到了100%、76%、62%；调剂率较高的有历史学、预防医学、药学、哲学等专业。

广医：精神医学专业最低排位比去年提高5781位

广州医科大学公布的消息显示，今年该校在广东省录取的理科考生最高591分（高出高分优先投档线 96分，排位比去年提高4988位），最低519分（高出高分优先投档线24分，排位比去年提高460位）；文科考生最高571分（高出高分优先投档线25分，排位比去年提高497位），最低548分（高出高分优先投档线2分）。

今年，广州医科大学除了传统的口腔医学、临床医学、麻醉学、中西医临床医学、医学影像学、医学检验技术、预防医学、康复治疗学、药学、临床药学（排位分别比去年提高2537、2073、2963、4354、5816、6482、4583、3781、1508、1412位）等专业比较热门外，2016年根据社会需求从临床医学专业分设出来的儿科、精神医学专业也受考生欢迎。其中，精神医学专业录取的最低分为539分（高出高分优先投档线44分，排位比去年提高5781位），儿科专业录取的最低分为546分（高出高分优先投档线51分，排位比去年提高3737位）。

该校今年首次招生的食品卫生与营养学专业，最低录取520分（高出高分优先投档线25分）；非医类专业如生物技术、应用心理学、公共事业管理、法学等也在高分优先投档线上录取。

广中医：中医学（九年制）录取最高分数为625分

今年，广州中医药大学文理科投档线分别为548分和505分，理科超出优先投档线10分，文科超出优先投档线2分。

该校公布的信息显示，中医学（九年制）和中医学（“5+3”一体化）继续受到考生热捧，中医学（九年制）录取最高分数为625分，超出优先投档线130分，最高3171，比去年提升339位，录取平均分为605分。

中医学（“5+3”一体化）文科录取最高分为614分,893，比去年提升519位，最低分数为588分，3901，比去年提升604位。中医学（本硕儿科一体化）最高分为570分，18546，比去年提升1513位。

理科中医学（五年制）等4个专业最低录取分超过优先投档线40分。其中，中医学（五年制）录取最高分564分，最低分537分。中西医临床医学录取最高分为561分，23166，比去年提升2173位。

临床类专业及中药学类、药学、制药工程、眼视光学、生物技术、医学检验技术、应用心理学、英语、计算机科学与技术等专业前三志愿录取率均达到100%，其中，应用心理学、英语、计算机科学与技术等专业提升幅度明显。（文/广州日报全媒体记者林霞虹）