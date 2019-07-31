让“流量”变“留量” 尚德机构致力打造在线教育生态系统

尚德机构致力于为学员提供一个完整的在线继续教育生态系统，为每个学员提供量身定制的学习体验。

近日，第二届中国移动广告优化师大会（CMCOC 2019）在广州举办。来自各行知名企业的演讲嘉宾登台，与现场来宾分享多个领域的营销推广观点和案例，并阐述了他们对流量运营、用户增长的独到见解。大会现场，尚德机构首席增长官张胜介绍了尚德机构私域流量版图情况，以及致力于为学员打造一个完整的在线教育生态系统，助力更多学员养成在线学习习惯。

自建流量池——“极速版App”上线不到4个月有超200万用户下载

谷歌、腾讯、百度、阿里云、美图等20多家企业高管在会上分享指出，由于流量稀缺，获客成本越来越高，即使是行业巨头也面临着调整投放策略，降低投放成本。

如何降低流量成本，获取精准流量，成为各个行业面临的挑战，在线教育也不例外。“开设免费课程能够服务更多用户，建立自有流量池有利于减少销售和营销费用。我们认为这是一个非常有效的方式。”张胜指出，尚德机构的私域流量矩阵由抖音号、公众号和APP等组成。其中“尚德机构极速版APP”自今年3月上线以来，已陆续推出了20多门职业资格课程免费学项目，用户可自由选择课程免费进行学习；截止6月份的统计，已有超过200万的用户下载了这一APP。

张胜表示，推出极速版APP，进一步扩大了品类和深化了产品内容，成为免费学项目的重要渠道，这是尚德机构建立成人免费学习社区和自有流量池的重要里程碑。极速版App仅有48MB，体量更轻巧，方便用户在任何环境进行下载。

尚德机构免费学项目于2019年一季度推出，包含免费证书类课程、自考公共课、硕士研究生考试课程，还有大量通识博雅类小课和职场辅助、生活服务类课程。它的推出，满足了国内在职人群对学历和职业技能不断提升的需求。时间上的灵活性，更满足了成人学员碎片化学习的需要。

私域流量矩阵便于学员使用，有效提高用户体验和学习效率

“我们在私域流量中，建立起一套属于自己的生态圈。我们通过提供多场景与用户产生交互关系，从而在持续研究中发现新需求，研究新功能，创造新产品，进而满足用户需求”。张胜指出，多场景体验的目的是提升用户价值；希望用户在付钱之前就能收获完美的体验，感知到产品和服务的优势。通过前置体验，用户在深入了解学习产品的基础上，可以再做判断自己是否适合这些产品。

“前置化体验我们的产品，这是我们在私域流量的决心。”张胜表示，由于有AI和大数据的支持，系统会通过分析用户的学习轨迹，洞察用户的学习意向，为他们匹配最适合的学习产品和学习方式。

“微信是最高频的场景，小程序更便于用户使用，从而提高学习效率。无论是极速版APP，还是小程序，都是我们的私域流量矩阵，都是为了便于学员使用，能有效提高用户体验和学习效率。用户的时间很宝贵，帮用户节省时间的产品是好产品。我们要让用户在最短时间里感受产品的核心、判断是不是他想要的；而不是打开 App看几秒钟广告、注册、在层层堆叠的功能中找自己想要的。”张胜说。据了解，“尚德免费学”小程序目前正在加紧开发中，它在免费学课程的功能上与App相同。尚德机构致力于为学员提供一个完整的在线继续教育生态系统，为每个学员提供量身定制的学习体验。

展望未来，尚德机构在“互联网+教育”的探索之路上将不断前行，让科技为教育赋能，为用户创造更多的价值，为促进优质教育资源共享与教育公平做出更大的贡献。