不断研发提升教学服务水平，尚德机构学前教育培训结硕果

凭借优秀师资和专业化的教学教研经验，尚德机构在学前教育人才培养方面取得了佳绩。

随着国家大力促进学前教育发展，近年来幼儿园所数量和在园人数得到了大幅提升，而这对幼教师资队伍建设也提出了更高要求。在线成人教育机构尚德机构，在幼教人才培养方面拥有一支优秀团队，他们通过不断改进提升教学质量与教研水平，为学员提供更多附加值，在幼教人才培养上取得了佳绩。

教育部公布的2011年全国教育事业发展统计公报显示，全国共有幼儿园16.68万所，在园幼儿3424.45万人，学前教育毛入园率为62.3%。而近日公布的2018年全国教育事业发展统计公报显示，全国已有幼儿园总计26.67万所，在园幼儿4656.42万人，学前教育毛入园率达到了81.7％。

幼儿园所和在园人数的大幅增加，对幼教师资提出了更大需求，也形成一定缺口。日前全国政协召开的以“加强幼教师资培养”为主题的座谈会上有关负责人指出，目前全国学前教育专任教师缺口52万人。考虑到2020年适龄幼儿新增入园需求，相应需增加专任教师13万人，累计缺口达到65万人。教育部有关负责人也指出，我国目前有4600万在园幼儿，借鉴国际上保教比大体老师是1：15、保育员是1：30的比例，我国目前还缺少71万教师和76万保育员。按照卫计委对今后人口的预测，到2020年有431万幼儿到达入园年龄，以此换算要缺少29万老师和14万保育员。两者合计，教师缺口将达到100万人，保育员缺口将达到90万人。

除师资短缺，幼教队伍整体的专业化水平也有待提升。国家教育规划纲要实施中期评估指出，幼儿园教师数量仍然不足，不能满足学前教育快速发展的需要。专科以上学历教师占比较低，农村地区不到50%；有幼教资格证的教师数量占比仅为50％左右，无证教师仍占30％左右，农村地区在44％左右；未评职称教师占70％左右。

2018年印发的《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》提出，要大力加强幼儿园教师队伍建设，严格教师队伍管理。要认真落实教师资格准入与定期注册制度，严格执行幼儿园园长、教师专业标准，全面落实幼儿园教师持证上岗，切实把好幼儿园园长、教师入口关。非学前教育专业毕业生到幼儿园从教须经专业培训并取得相应教师资格。

尚德机构多年来对学前教育课程不断进行研发改进，结合国家考试大纲编订了独家教辅材料；教学内容针对历年考试高频考点，通过精讲课完整讲解考试内容、串讲课进行考前复习、面试课程演示考试流程，囊括了整个考试的各个环节和必考内容，做到了既全面覆盖，又重点突出。

除了基础的笔试课程，尚德机构的面试实训课程，采用美国俄克拉荷马大学提出的TBL（team-based learning）团体教学法，以8人小组模式进行面试试讲演练，由于每次演练都能借鉴和学习到其他7位学员的思路，从而加强了学员面试试讲能力和实际教学活动的组织与实施能力，因此相比其它机构一对一辅导的模式，这种模式能够在更短的时间内，达到一次学习八份经验的效果。除此，尚德机构还为学习幼师资格证的学员提供了才艺示范课程，让他们在通过幼师证考试的同时，还可以积累一定的才艺。

据介绍，尚德机构拥有一支优秀的学前教育师资团队。其中，幼儿园等级的任课讲师均毕业于一线大学的学前教育专业，多名老师持有高级育婴师证，部分讲师拥有国外高校学前教育专业的留学经历，还有人曾经在一线从事过幼师工作，理论基础与实践经历都非常丰富；目前，这些教师的授课时长均已达到1000课时以上。

凭借优秀师资和专业化的教学教研经验，尚德机构在学前教育人才培养方面取得了佳绩。据统计，尚德机构直播课程出勤率达到80%以上的学员，幼师资格证考试的通过率达到了83%。