毕节留守儿童梦圆“花城”，开启爱心之旅

2019年广州市关爱毕节留守儿童夏令营正式启动。来自贵州毕节市的60名留守儿童共聚羊城，开启为期四天的羊城爱心之旅。

7月30日，由广州市文明办、广州市妇联主办，广州市协作办指导，广州市儿童活动中心和贵州毕节市妇联承办，广州喜阅童行教育咨询有限公司协办的“精准扶贫 巾帼关爱”——2019年广州市关爱毕节留守儿童夏令营正式启动。来自贵州毕节市的60名留守儿童共聚羊城，开启为期四天的羊城爱心之旅。

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广州市妇联副主席李艳林在开营致辞中表达了对留守儿童群体的殷殷关切，鼓励孩子们珍惜机会、开阔视野、增长见识，并为夏令营授予营旗。她谈到，本期夏令营则是专门联合毕节市妇联开展的，彰显了广州帮扶毕节关爱毕节留守儿童的力度和温度。近年来，市妇联、市文明办深入贯彻落实党中央、国务院关于做好农村留守儿童关爱服务工作重要指示精神，按照广州市东西部扶贫协作对口帮扶毕节市工作要求，在毕节市脱贫攻坚总体安排下，根据“毕节所需，广州所能”的原则，注重扶贫与扶志、扶智相结合。

让爱团圆，共同见证温情时光

一大早，毕节留守儿童的父母们就来到活动现场与孩子们团聚，亲情相约、互诉思念的画面，令人动容！

“这是我第一次坐高铁呢，非常好奇、非常兴奋、非常期待……大城市发达美丽，我一定要更加努力，争取考大学考到这里来！”来自贵州纳雍县的学生代表张娜同学满脸欣喜，谈及本次夏令营，她表示，参与这样的交流活动，对她来说是打开了一扇新的窗户，能开阔眼界、增长知识，更让她深深地感受到了社会各界对留守儿童的关爱。

家长马先生常年在广东打工，已经很久没见过两个孩子了，听到孩子来广州的消息心里激动不已，连忙赶过来团聚。“这个活动照顾到了穷人的孩子，让他们能来到大城市体验到很多他们生活里没有的东西，让孩子心中充满了力量，让他们看到了希望、看到了未来。”马先生说到。

毕节学生谢雨晨的妈妈凌晨两点多才下夜班，为了见孩子一面一早赶来。她兴奋地说：“这次活动拉近了我与孩子之间的距离。孩子平时比较内向，这次看到他在台上活泼地与其他小朋友互动，心里的一块石头也放下了。”

多措并举，关爱留守儿童群体

活动现场，广州市全民阅读大使、黄埔书院阅读研究中心主任、作家，国家教育部“十二·五”规划课题组成员董正锋老师，为孩子们带来“阅读点亮梦想”的主题分享，希望为孩子们打开一扇阅读之门。

作为本次夏令营活动的具体策划和组织单位，广州喜阅童行教育咨询有限公司在活动组织过程中，以丰富贫困地区留守儿童精神文化生活为重点，以帮扶贫困地区留守儿童弥补情感缺失、提高自信、树立人生梦想为目标，坚持以人为本，整合社会资源，营造全社会关心、关爱贫困地区留守儿童的良好氛围，帮助贫困农村留守儿童健康、快乐成长。

据介绍，喜阅童行为孩子们安排了戏剧破冰、每日反思分享，以及到地铁博物馆、广州粤剧艺术博物馆、广药集团神农草堂、华南第一学府中山大学、农讲所、永庆坊参观研学等环节。相信这几天充满收获的旅途，会给孩子们种下一颗更积极向上的心。

负责本次活动统筹的喜阅童行周倩老师和曹雅涵老师在采访时告诉记者，喜阅童行坚信爱孩子是教育的灵魂，懂孩子是教育的基础，体验是最好的教育，为此我们一直用实际行动去走进孩子、去关心他们的健康成长、去陪伴他们体验感受美好世界。关爱留守儿童群体是整个社会的责任，喜阅童行会继续尽自己最大所能，去给予社会弱势群体帮助和关爱，同时也希望我们的努力能够引起社会各界对留守儿童健康成长更广泛的关注和支持。