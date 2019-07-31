广东省教育厅规范“双师制”管理

拟从加强兼职教师管理、保障待遇等方面，有效增加兼职教师数量，提升兼职教师水平，为广东省职业教育“扩容、提质、强服务”提供师资保障。

近日，广东省教育厅印发《关于进一步加强和规范职业院校兼职教师队伍管理工作的通知》（下简称《通知》），对职业院校兼职教师实行奖惩制度，拟从加强兼职教师管理、保障待遇等方面，有效增加兼职教师数量，提升兼职教师水平，为广东省职业教育“扩容、提质、强服务”提供师资保障。

随着职业教育校企合作的不断推进，“双师制”教学模式已成为职业院校对接产业，结合生产实际，对标行业企业的育人模式。《国家职业教育改革实施方案》明确提出：多措并举打造“双师型”教师队伍。

广东省教育厅相关负责人表示，兼职教师队伍是职业院校教师队伍的有机组成部分。“聘请具有行业企业实践经验的专业技术人才、高技能人才、特殊技能人才担任专业课或者实习指导课、实践教学课教学任务的兼职教师，是多渠道解决当前我省扩大高等职业教育招生规模所面临师资紧缺问题的有效途径，是深入推进产教融合、校企合作，培养更多技能人才的重要举措，是强化职业教育实践教学环节。”该负责人表示。

对于兼职教师的管理，广东明确了一系列的奖惩制度。《通知》明确，职业院校要按照“按需聘用、聘约管理”的要求，健全完善兼职教师选聘、教学、培训、考核、奖惩等相关工作制度，建立健全有利于兼职教师发挥作用的考核评价机制。

《通知》明确了兼职教师权益保障。兼职教师薪酬由职业院校依法依规自主确定，所需经费从职业院校办学经费中解决，保障兼职教师兼职报酬按时足额发放。鼓励支持兼职教师参加教学研究、专业建设和团队建设，鼓励支持与专任教师联合开展企业技术攻关。

同时，提出协议退出机制。经考察考核，兼职教师不能履行协议条款，符合协议终止条件的，职业院校应及时与其终止协议。

值得注意的是，《通知》对兼职教师拟聘计划、条件、程序等方面作出了规定。事实上，兼职教师一直是职业院校教师队伍的重要组成部分。早在2012年，教育部就已出台首个《职业学校兼职教师管理办法》，对职业院校兼职教师作出相关规定。