全国职业院校“双50强” 广东8所职校占了9席

近日，教育部职业技术教育中心研究所公布全国职业院校教学管理50强和学生管理50强案例遴选结果。广东2所中职学校、6所高职院校入选。

近日，教育部职业技术教育中心研究所公布全国职业院校教学管理50强和学生管理50强案例遴选结果。广东2所中职学校、6所高职院校入选。值得一提的是，本次评选中，深圳市的两所高职双双入围，而广东轻工职业技术学院表现更是亮眼，在教学和管理两榜均榜上有名。

羊城晚报记者梳理发现，广东入选的6所高职院校均为省内“一流高职”。其中，广东轻工职业技术学院的成绩亮眼，同时入选全国职业院校教学管理和学生管理50强案例。该校是广东唯一拥有5个省级工程技术开发中心的高职院校，同时拥有省级协同发展中心及协同育人平台，连续两年获评“全国高等职业院校全国服务贡献50强”。

除了广东轻工职业学院外，深圳的高职院校也表现不俗，深圳职业技术学院和深圳信息职业技术学院双双入选。据了解，深圳职业技术学院以建设中国特色、世界一流职业院校为目标，曾获“中国十大最具就业力高职院校”、“全国职业院校就业竞争力示范校”等诸多殊荣。深圳信息职业技术学院是国家示范（骨干）高职院校，本次入选“全国职业院校教学管理50强”，是该校继获得“全国职业院校实习管理50强”后的又一项荣誉。

本次入选的高职院校还包括广州番禺职业技术学院、中山职业技术学校和广东机电职业技术学院。

中职院校方面，广东本次入选的2所中职院校均为首批国家中等职业教育改革发展示范学校，分别是广州市交通运输职业学校和佛山市顺德区梁銶琚职业技术学校。

记者了解到，在职业院校教学管理50强的评选指标中，需要考察学校的校企协同育人的教学管理体制机制，以及行业企业参与办学程度；学生管理50强的评选指标中，需要考察学校有无开展工匠精神教育、职业生涯规划教育等，以及有无有效开展学生就业服务。