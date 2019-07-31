我省深入推进专技人才职称制度改革

我省深化职称制度改革，推出服务专技人才系列举措，确保改革出实绩、工作见成效。

一年一度的职称评审将于8月正式启动。如何解决专业技术人员普遍反映的职称评价唯学历唯资历、申报证明材料多、评审专业覆盖不完整等问题，使专业技术人才成为推动广东经济转型升级的重要力量？结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，我省深化职称制度改革，推出服务专技人才系列举措，奔着问题去，盯着实效改，确保改革出实绩、工作见成效。

快递小哥等新业态专技人才也可评职称

随着新兴职业不断涌现，围绕新业态，拓宽评审领域，成为省人社厅一个重要课题。今年，我省各级人社部门将设置职称申报点，服务自由职业和非公有制经济领域专业技术人员，进一步畅通其职称评审渠道。

一系列的新政策也让越来越多新兴职业得以参与到今年的职称评审当中。如在我省内从事邮政寄递、快递设备工程、网路工程、信息工程等领域工作的快递工程技术人才，均可申报工程系列职称评审。“快递小哥”也可通过转型，成为快递工程技术人才队伍中的一员，从而获得申报职称的机会。

与此同时，职称评价“独木桥”“玻璃门”也开始消失，高技能人才、专业技术人才各类人才启动融合发展。根据已出台的《关于在工程技术领域实现高技能人才与工程技术人才职业发展贯通的实施方案》，省人社厅将于8月底前在轻工、食品、机电、电力等领域开展首批高技能人才职称评价工作，实现两类人才的职业发展通道贯通。

数据显示，至2019年6月底，广东全省专业技术人才636万人，其中高层次人才77万人，同比新增专技人才36万人，新增高级职称人才近2.7万人。政策的创新，将让更多优秀人才有机会参加职称评审，进一步壮大我省专业技术人才队伍。

将引入同行评价、面试答辩等多种评价方式

学历不够，无法参加职称评审，一直困扰着部分技术过硬的专业技术人才。职称制度改革后，我省将进一步放宽学历、资历条件限制。大学本科学历以下也可破格申报高级工程师职称。

省人社厅还将引入同行评价、面试答辩、业绩展示等多种评价方式，进一步打破学历、资历、论文、课题等方面条条框框的限制。

改革后的职称评审，更侧重于基础研究、能力和业绩。将专利成果、技术报告、软课题研究报告、规划设计方案等均纳入业绩成果，实行重大原创性研究成果“一票决定”制度。

外语和计算机考试成绩条件限制弱化，更注重科技成果转化和实际贡献。符合条件的企业家可不受现行职称评审标准关于学历、资历、论文、课题等的规定，按现有职称申报程序直接向对应评委会申报高级职称，组织专场评审。

此外，今年职称评审中，省人社厅还将推出多项举措切实为申报人减负。比如继续教育证书只提供当年（本年度）的即可；精简学历、社保凭证等职称评审证明材料，允许有条件的地市和行业领域，探索试行证明材料告知承诺制，由个人作真实有效的书面承诺，经用人单位确认后替代相关证明材料，实现证明材料大瘦身。