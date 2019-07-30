【佛山历史文化丛书】第一辑：状元文化带动佛山文教事业兴起——《佛山状元文化》

从南汉乾亨四年(920年)简文会第一个中状元，到清朝同治十年(1871年)梁耀枢最后一个中状元，状元的历史在佛山跨越了951年，而状元文化并没有因为科举制度的消失而消失，它一直停留在我们的身边，相伴佛山市民的生活。

《佛山状元文化》，梁凤莲著，《佛山历史文化丛书》第一辑，广东人民出版社2016年11月出版。

从南汉乾亨四年(920年)简文会第一个中状元，到清朝同治十年(1871年)梁耀枢最后一个中状元，状元的历史在佛山跨越了951年，而状元文化并没有因为科举制度的消失而消失，它一直停留在我们的身边，相伴佛山市民的生活。

佛山，是广东历史上出状元最多的地方，在科举历史上，当今佛山地域范围内共走出五名文状元和两名武状元，因为状元，佛山被誉为“气标两广，人文之邦”。作者一一分析了佛山五位文状元的精神楷模价值，揭示了状元文化体现出来的价值观，与中华传统文化的道德教益是一致的。

▲图为南海区西樵镇松塘村孔圣庙。

《佛山状元文化》一书，对特定阶段佛山的状元文化进行了全方位的记述，将状元文化放在历史发展的纵坐标与地方特色的横坐标构成的体系中进行定位、对比，探讨了鼎盛背后的成因，着重从状元文化入手全面研究佛山本土文化兴起，诠释佛山在宋、明、清三朝出现状元文化的高峰，是与城市综合实力、城市商业兴旺密切相关的，大批中原移民在宋元之交来到佛山，扎根岭南，将诗书礼教、耕读传家的优良传统带到岭南，形成了乡村尊师重教的良好风气和人文氛围，带动了佛山文教事业的兴起。