首届亚洲教师研修工作坊在广外顺利开班

7月29日上午，第一届亚洲教师研修工作坊开班仪式在广东外语外贸大学举行。

7月29日上午，第一届亚洲教师研修工作坊开班仪式在广东外语外贸大学举行。广东外语外贸大学副校长焦方太、泰国曼谷大学董事会副主席Santiwat Mathana、菲律宾师范大学执行校长Maria Antoinette C. Montealegre、菲律宾师范大学副校长Zenaida Q. Reyes、广东外语外贸大学国际处处长柯晓华、留学生教育学院院长蔡红、国际学院院长梁学宏，专题讲座专家欧阳护华教授、张艺琼教授，以及来自广东外语外贸大学、韩国东西大学、马来西亚玻璃市大学、泰国曼谷大学、印尼帕特拉基督教大学、印尼克里斯丁克里达瓦卡纳大学的十一名学员参加了开班仪式。

亚洲教师研修工作坊是亚洲大学校长论坛（亚洲大学校长论坛由最初源于中泰两国高校友好交往，由广东外语外贸大学、泰国诗纳卡琳威洛大学等中泰四所高校发起，其前身是“中泰高校校长协作会议”。论坛2002年启动，多年来积极应对教育国际化发展的新趋势，连续17年不间断的举办，见证了论坛各高校共同面对机遇和挑战，不断深化合作，实现合作共赢的光辉历程。）的子项目之一，由广东外语外贸大学发起举办。本次工作坊的主题为“教育与科技”，旨在帮助学员提高对教育和科技发展的了解，扩宽其国际视野，启发他们将新发现、新成果运用到日常的教学和研究之中。

本届项目历时一周，将有四场分别为“亚洲高等教育-机遇与挑战”、“信息技术给教学带来了的改变与挑战”、“大学的网络推广:高校网站在高等教育市场化中的使用和价值”和“国际学生教学中的跨文化交际”的专题讲座。除校内培训以外，还设有移动课堂，学员将前往广州大学城、国家超级计算广州中心、中山大学中法核工程与技术学院、港珠澳大桥等地进行参观与学习，以加深他们对此次工作坊主题的认识与了解。

亚洲教师研修工作坊为亚洲大学校长论坛的各成员学校教师提供了一个充分交流的平台，相互沟通交流、分享经验，必将助力亚洲的教育与科技融合与发展。