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时光·成长·蜕变 人民文学奖得主笛安携新作《景恒街》与读者见面

2019-07-29 09:57 来源：南方网
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　　 7月27日，“80后”文学领军人物、人民文学奖得主笛安，携获奖新作《景恒街》做客西西弗书店·佛山NOVA岭南站与读者见面，并举行签售。活动中，笛安分享了这本书的故事，也和大家一起聊起在这个时代里，那些不甘心的年轻人后来都怎么样了？还讲述了历经“龙城三部曲”到《景恒街》，人生和创作上的蜕变与感悟，观点独到却娓娓道来，点燃了活动现场的气氛。

　　《景恒街》是笛安创作《南方有令秧》后,时隔五年的转型之作。这部几经推敲修改的17万字转型之作甫一面市，便收获媒体和读者的无数好评，摘得2018年人民文学奖长篇小说奖。“世故里含纯真，功利中有体恤，既有贴切的城市生活气息与质感，又不乏恒久的悲悯情怀。”人民文学奖的授奖词中，如此评价《景恒街》。

　　在《景恒街》中,笛安选择告别青春,走进成年人的世界,讲述北京CBD附近繁华的“景恒街”的城市爱情故事,以及爱欲纠缠的名利场里起起伏伏的逐梦人生。《景恒街》写的是一群不甘心的年轻人。景恒街是北京CBD附近的一条街道，也是主人公的名字，这里聚集了很多不认命的年轻人，不甘心人生就这样了，不甘心像父母那样活着，不甘心成功永远只能属于别人……很多人觉得为了获得成功，必须在一些东西之间做取舍。

　　“不甘心”——我们这一代人共同的注脚

　　 2018年12月，噤声5年的笛安，出版了最新长篇小说《景恒街》，并摘得2018年人民文学奖长篇小说奖。这是“80后”作家首次问鼎该奖项，不仅奠定了笛安在“80后”创作群体中的领军地位，更意味着这个年轻代际的创作获得了传统文坛的认可与接纳。《景恒街》的获奖，可以说是一个时代、一种文化、一个年轻群体发出的进击信号。

　　《景恒街》是一个关于梦想、爱情与成功的故事，讲述了一群心怀不甘的年轻人，在奋斗过程中恋爱与梦想的起落，这也是关于当下所有年轻人的故事。

　　 “不甘心”就像是我们这一代人共同的注脚——不甘心人生就这样了，不甘心像父母那样活着，不甘心成功永远属于别人。这个时代为每一餐饭预备了各种的选择，为每一种生活展现了丰富的可能性，为每一种野心提供了有力的支撑——我们都想选择更好的生活，成为更好的自己，不甘心就是燃料。

　　笛安说：“爱情往往发生在不甘心的人之间，如果什么都甘心，都认了，也就不那么需要谈恋爱了。”

　　象牙塔之外的爱情也许不再那么纯粹、一往无前。步入社会，我们经历的人际交往也不免被纳入现实的考量，往往混杂着各种权衡、试探、保留或计算。只有遇到对的那个人时，爱情与欲望之间的拉锯才会浮出水面——为什么我不能在成为我想成为的那个人以后，再遇到你？

　　《景恒街》包容了成年人情感拉锯中的种种两难，并观照了爱情幽深之处中真诚且坚定的内核。尽管伤害难免，但仍然选择相信，选择去爱。

　　成年人的世界并不完美，但欢迎你的到来

　　成年人的世界并不是一个升级打怪的游戏，很多坎坷与困境，除了迎难而上，更需要我们的忍耐和消化，为自己的决定负上责任。人生的奖赏机制并不直接，只有在认真的经历与体会之后，才能获得属于自己的答案。

　　《景恒街》中有我们的生活、渴望与不甘、犹疑与遗憾。这是我们每一个人的故事。笛安如实写下了我们如何一路走来，理解其中的选择和不得已，正是这种在大时代背景下与个体的深度共情，为当下年轻人心中无以言表的隐痛找到了出口。

　　【内容简介】

　　景恒街是北京CBD附近的一条街道，与也是主人公关景恒的名字。这条街见证着他爱情、命运的转折，也见证着无数在爱欲纠缠的名利场里，起起伏伏的逐梦人生。

　　朱灵境面前的笔记本电脑上，一只硕大的蝴蝶占满屏幕。下方是一句极具煽动性的宣传语：“你挥动着小小的翅膀，掀起远处太平洋的巨浪。”这是她正在为公司考察的投资项目“粉叠”，项目创始人是一位选秀出身的歌手，他叫关景恒。“我要把粉丝变成一个真正的职业。”关景恒这么说，“每一个挥舞荧光棒的小女生，都会拥有左右偶像事业甚至命运的权力。”

　　电视里，七年前的关景恒正在舞台上歌唱。

　　朱灵境盯着那张清俊敏感的少年人的脸，脸上还有隐隐惊慌，眼睛里却迸溅着星火——他太渴望被选中了。此时，她还不知道，星星之火可以燎原，可以将他映照成一个截然不同的人；更不知道，眼前的蝴蝶已经开始扇动翅膀。

　　爱情通常发生在不甘心的人之间，什么都甘心了，就不那么需要谈恋爱了。

编辑： 罗予岐

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