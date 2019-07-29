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义务教育质量关乎孩子成长

2019-07-29 08:15 来源：人民日报
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　　近日，中共中央、国务院印发了《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》（以下简称《意见》），正是在着力回答新时代的“教育考题”。这份意见，是新时代我国深化教育教学改革、全面提高义务教育质量的重要文件，既有“培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”的顶层设计，也有针对素质教育落实不到位、课堂教学质量有待提高、教育评价体系有待完善等热点问题的及时纠偏，充分体现了党中央、国务院对义务教育的高度重视和对亿万少年儿童的亲切关怀。

　　作为现代国民教育体系的基石，我国义务教育发展一路走来，不断开创新局面。从1986年义务教育法颁布，到2000年底基本普及九年义务教育；从2007、2008年免除城乡义务教育学杂费，到2018年义务教育巩固率达到94.2%……义务教育的发展成果丰硕，特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我国义务教育取得了举世瞩目的成就，实现了全面普及，目前正处于由基本均衡向优质均衡迈进的新阶段。

　　义务教育在迈进新阶段的同时，也面临着一些新挑战、新要求。比如，家长期待学校教育既传授知识又指明孩子人生前行的方向，希望课堂不是填鸭教学，盼望缓解起跑线焦虑。同时还存在一些热点难点问题亟待解决，比如，劳动教育的短板、唯考试成绩论的倾向、教师教育惩戒权的模糊，等等。应对挑战，解决难题，只有深化教育教学改革，才能更好地全面提高义务教育质量。

　　向质量全面提升阶段迈进，就要抓住瓶颈问题，深化教育教学改革。义务教育发展到今天，容易改的问题大多得到解决，剩下的都是“硬骨头”。此次《意见》不仅明确提出“深化关键领域改革，为提高教育质量创造条件”，还设定了具体目标、实现途径，为全面提高义务教育质量绘出“施工图”。以招生考试制度为例，“严禁以各类考试、竞赛、培训成绩或证书证明等作为招生依据，不得以面试、评测等名义选拔学生”，向违规操作亮出红牌；“民办义务教育学校招生纳入审批地统一管理，与公办学校同步招生；对报名人数超过招生计划的，实行电脑随机录取”，防止“掐尖”“抢生源”恶性竞争。

　　向质量全面提升阶段迈进，关键是坚持以人民为中心的发展思想，树立科学教育质量观。《意见》公布后，在微信朋友圈刷屏。关注度之所以如此之高，是因为义务教育学段跨度长达9年，是在读规模最大、学龄最长的教育阶段，是与每个家庭、每个孩子的命运息息相关的教育阶段。“坚决防止学生学业负担过重”“保障学生充足睡眠时间”“杜绝将学生作业变成家长作业或要求家长检查批改作业”……一条条举措、一项项规定，正践行着办好人民满意的义务教育的理念。

　　一分部署，九分落实。《意见》搭建起全面提高义务教育质量的“四梁八柱”。同时，《意见》中的一些新要求，比如，以发展素质教育为导向的科学评价如何操作，教师优待办法如何制定，课堂教学难度进度如何监督等，这些问题的解决或许不会一蹴而就，但只要全社会都来关心支持、协同参与，这场义务教育的质量攻坚战就一定能取得胜利。

编辑： 罗予岐

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