这个暑假你家娃娃怎么过？

暑假不等于放假，老师下线家长上线。幼小衔接4500元、英语拓展5800元、游泳集训3700元……各类补习课、兴趣班、夏令营引燃广州家长假期消费。

暑假不等于放假，老师下线家长上线。幼小衔接4500元、英语拓展5800元、游泳集训3700元……各类补习课、兴趣班、夏令营引燃广州家长假期消费。暑假还未过半，不少家庭开销已破万，一张张消费清单背后映射的到底是孩子的成长，还是家长的焦虑？

返璞归真，“无为”过暑假

虽然“超前学”“拔高班”是很多家长的头号选择，但是记者通过采访发现，也有少数家长坚持“无为”过暑假：没有补习班，没有考试，搭配简单的娱乐活动，还给孩子一个单纯的暑假。

家住广州的邓女士表示这个暑假家里暂时没花什么钱。茂名老家的龙眼丰收没人摘，7岁的儿子回去帮爷爷摘龙眼，摘完以后整理好拿到镇上去卖。“我觉得挺好，一方面可以体验做农活的辛苦，一方面培养独立自主的能力，每天给他20块工钱。摆摊还能练练数学口算能力，一家人出动卖了320元。”邓女士说。

除了回归大自然，邓女士也给儿子在广州报了游泳班，花费大约1000元；去湛江海边游玩，食宿花费1000元。邓女士和儿子都很满意，她表示，“我们花的钱不多，我认为很值得，一方面满足孩子们的欲望，另一方面也算是在缓解养娃焦虑。”

快乐出游，轻松过暑假

记者在采访中发现，“无为”过暑假的家长相对来说比较少，会根据孩子兴趣和自己的规划来选择适量补习班、计划出游的家长占了一定比例。范女士的孩子上小学三年级，目前为止花费15000元。“我们没有给孩子报班，暑假还是应该让他放松下。”范女士说，15000元的花费也并没有花在补习班上，而是用于出游。旅游费用13000元左右，此外，看演出预计消费2000元。“对于家长暑假砸钱报补习班、兴趣班的情况，我觉得一是要看孩子的兴趣，二是要看经济能力，不然到时付出与收获不匹配就会有落差。”范女士说。

平时在事业单位上班的王女士工作比较忙，表示想趁暑假弥补一下亲子时间。“出游方面，八月份计划一大家子去内蒙自驾游，费用大概在2、3万元左右。”王女士说，“原本孩子在上的培训班暑期都停课了，我想让孩子玩个痛快。他喜欢画画，暑假就给孩子报了去贵阳的绘画班夏令营，大约花了4300元。我觉得这钱花得很值得，儿子一边学画画一边接触自然，说明年还想参加。”

换个地方，假期继续学

“孩子喜欢画画，而且已经学了两年，现在放弃有点可惜，所以暑假继续；加上硬笔书法课和拼音课，这个暑假报班的花费大约在5万元左右……”罗列完正上幼儿园大班孩子的暑期安排，家住上海的蔡女士感叹，确实花费不少，但是为了幼小衔接，也是必不可少的，“学科类的报班还是为了跟上大部队。”对比孩子班上的其他小朋友，蔡女士表示，很少有零基础入学的孩子，拼音基本上都学过一遍。

有像蔡女士一样想“跟上大部队”的家长，也有想超越大部队的家长。家住广州的许女士表示，这个暑假在两个孩子身上已经花费约76000元。所谓暑假，也只是换一个地方继续上课。

大女儿的乐器课程、学而思课程、数学英语拓展班和外教课、游泳集训、比赛费用加在一起已经超过6万元。小儿子的乐高、学而思等课程累计也已经近万元。对于暑假的高额花费，许女士表示，并不是因为焦虑才花钱，孩子本身就很优秀。“觉得焦虑的家长，可能是因为对‘回报’有要求，但我认为教育本来就不是一个等价交换的产业。平静认识自己的孩子不是天才，这样就不会焦虑了。”（马艺天 夏令）

■专家声音

孩子的成长就如一棵小树苗长成参天大树。在育儿过程中，特别是基础教育阶段，家长要有“培根”意识，把孩子时间和空间用在根部位置，比如培养良好的学习习惯、运动习惯、良好的品德等，根深才能叶茂。但现在很多家长把过多时间和精力放在“枝叶”上，放在知识的补充上，而知识的补充是一个无底洞，这难免会让部分家长产生焦虑情绪。至于暑假，既然国家规定了假期的存在，就应该好好规划这段时间，进行“根部”培养。可以鼓励孩子假期多阅读、练字，多参加社会实践（含家庭活动），多锻炼，多亲近自然，鼓励发展兴趣特长等，相比砸钱报班，这样对孩子的成长更有利。（骏景小学副校长陈天兰）

报班一定是基于孩子的个性特长需要，而不是盲目攀比。此外，相比各类砸钱拼出的奖项而言，返璞归真的假期生活更值得提倡：让孩子静心读读书、听听音乐，与家人一起策划一场旅行，坚持锻炼并干力所能及的家务，为下学期做一些简单规划……完善的人格、健康的体魄、认真做事的习惯是孩子适应未来社会必备的素养，假期是一个很好的缓冲期。（佛山市环湖小学东校区副校长夏秋玲）

■数读

记者在南方+平台上发起了关于暑假的投票，调查家长给孩子的假期安排以及花费。

◎在参与调查的家长中，有31.37%选择送孩子去暑假兴趣班；

◎43.14%的家长表示，暑假给孩子安排了1—3项活动，31.37%的家长表示没有给孩子安排活动；

◎49.02%的家长暑假开销在1000元—5000元之间；30000元以上开销的只占2.94%；

◎对于暑期夏令营热，32.35%的家长表示利大于弊，15.69%的家长表示弊大于利，51.96%的家长表示“不好说，看情况”。