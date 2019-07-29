南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

这个暑假你家娃娃怎么过？

2019-07-29 08:16 来源：南方日报
字号减小 字号增大

　　暑假不等于放假，老师下线家长上线。幼小衔接4500元、英语拓展5800元、游泳集训3700元……各类补习课、兴趣班、夏令营引燃广州家长假期消费。暑假还未过半，不少家庭开销已破万，一张张消费清单背后映射的到底是孩子的成长，还是家长的焦虑？

　　返璞归真，“无为”过暑假

　　虽然“超前学”“拔高班”是很多家长的头号选择，但是记者通过采访发现，也有少数家长坚持“无为”过暑假：没有补习班，没有考试，搭配简单的娱乐活动，还给孩子一个单纯的暑假。

　　家住广州的邓女士表示这个暑假家里暂时没花什么钱。茂名老家的龙眼丰收没人摘，7岁的儿子回去帮爷爷摘龙眼，摘完以后整理好拿到镇上去卖。“我觉得挺好，一方面可以体验做农活的辛苦，一方面培养独立自主的能力，每天给他20块工钱。摆摊还能练练数学口算能力，一家人出动卖了320元。”邓女士说。

　　除了回归大自然，邓女士也给儿子在广州报了游泳班，花费大约1000元；去湛江海边游玩，食宿花费1000元。邓女士和儿子都很满意，她表示，“我们花的钱不多，我认为很值得，一方面满足孩子们的欲望，另一方面也算是在缓解养娃焦虑。”

　　快乐出游，轻松过暑假

　　记者在采访中发现，“无为”过暑假的家长相对来说比较少，会根据孩子兴趣和自己的规划来选择适量补习班、计划出游的家长占了一定比例。范女士的孩子上小学三年级，目前为止花费15000元。“我们没有给孩子报班，暑假还是应该让他放松下。”范女士说，15000元的花费也并没有花在补习班上，而是用于出游。旅游费用13000元左右，此外，看演出预计消费2000元。“对于家长暑假砸钱报补习班、兴趣班的情况，我觉得一是要看孩子的兴趣，二是要看经济能力，不然到时付出与收获不匹配就会有落差。”范女士说。

　　平时在事业单位上班的王女士工作比较忙，表示想趁暑假弥补一下亲子时间。“出游方面，八月份计划一大家子去内蒙自驾游，费用大概在2、3万元左右。”王女士说，“原本孩子在上的培训班暑期都停课了，我想让孩子玩个痛快。他喜欢画画，暑假就给孩子报了去贵阳的绘画班夏令营，大约花了4300元。我觉得这钱花得很值得，儿子一边学画画一边接触自然，说明年还想参加。”

　　换个地方，假期继续学

　　“孩子喜欢画画，而且已经学了两年，现在放弃有点可惜，所以暑假继续；加上硬笔书法课和拼音课，这个暑假报班的花费大约在5万元左右……”罗列完正上幼儿园大班孩子的暑期安排，家住上海的蔡女士感叹，确实花费不少，但是为了幼小衔接，也是必不可少的，“学科类的报班还是为了跟上大部队。”对比孩子班上的其他小朋友，蔡女士表示，很少有零基础入学的孩子，拼音基本上都学过一遍。

　　有像蔡女士一样想“跟上大部队”的家长，也有想超越大部队的家长。家住广州的许女士表示，这个暑假在两个孩子身上已经花费约76000元。所谓暑假，也只是换一个地方继续上课。

　　大女儿的乐器课程、学而思课程、数学英语拓展班和外教课、游泳集训、比赛费用加在一起已经超过6万元。小儿子的乐高、学而思等课程累计也已经近万元。对于暑假的高额花费，许女士表示，并不是因为焦虑才花钱，孩子本身就很优秀。“觉得焦虑的家长，可能是因为对‘回报’有要求，但我认为教育本来就不是一个等价交换的产业。平静认识自己的孩子不是天才，这样就不会焦虑了。”（马艺天 夏令）

　　■专家声音

　　孩子的成长就如一棵小树苗长成参天大树。在育儿过程中，特别是基础教育阶段，家长要有“培根”意识，把孩子时间和空间用在根部位置，比如培养良好的学习习惯、运动习惯、良好的品德等，根深才能叶茂。但现在很多家长把过多时间和精力放在“枝叶”上，放在知识的补充上，而知识的补充是一个无底洞，这难免会让部分家长产生焦虑情绪。至于暑假，既然国家规定了假期的存在，就应该好好规划这段时间，进行“根部”培养。可以鼓励孩子假期多阅读、练字，多参加社会实践（含家庭活动），多锻炼，多亲近自然，鼓励发展兴趣特长等，相比砸钱报班，这样对孩子的成长更有利。（骏景小学副校长陈天兰）

　　报班一定是基于孩子的个性特长需要，而不是盲目攀比。此外，相比各类砸钱拼出的奖项而言，返璞归真的假期生活更值得提倡：让孩子静心读读书、听听音乐，与家人一起策划一场旅行，坚持锻炼并干力所能及的家务，为下学期做一些简单规划……完善的人格、健康的体魄、认真做事的习惯是孩子适应未来社会必备的素养，假期是一个很好的缓冲期。（佛山市环湖小学东校区副校长夏秋玲）

　　■数读

　　记者在南方+平台上发起了关于暑假的投票，调查家长给孩子的假期安排以及花费。

　　◎在参与调查的家长中，有31.37%选择送孩子去暑假兴趣班；

　　◎43.14%的家长表示，暑假给孩子安排了1—3项活动，31.37%的家长表示没有给孩子安排活动；

　　◎49.02%的家长暑假开销在1000元—5000元之间；30000元以上开销的只占2.94%；

　　◎对于暑期夏令营热，32.35%的家长表示利大于弊，15.69%的家长表示弊大于利，51.96%的家长表示“不好说，看情况”。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235