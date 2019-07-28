成人IT培训“入局”少儿编程赛道

近几年，“少儿编程”已然成为市场投资的“香饽饽”，用“万码奔腾”、“跑码圈地”这样的字眼来形容，丝毫不为过。

根据网上公开的数据不完全统计，2019年上半年，全国共有9家少儿编程相关项目宣布完成融资，金额从百万到亿元不等。近几年，“少儿编程”已然成为市场投资的“香饽饽”，用“万码奔腾”、“跑码圈地”这样的字眼来形容，丝毫不为过。

从目前的情况来看，发展较早的头部企业陆续完成了亿元级别的大额融资，轮次也已到了B轮之后。各种资本纷纷进入少儿编程赛道的情况下，我们仿佛看到数年前青少儿英语培训市场的“情境重现”。

资本进入的同时，一些以做成人编程起家的机构，也入局“争夺”少儿编程市场的份额。

成人IT培训“入局”少儿编程

今年7月上旬，在狼码教育集团品牌升级发布会上，该集团董事长李明杰宣布，集团升级为拥有小码哥教育、叩丁狼教育、程心蔚来少儿编程三大子板块，打造“线上+线下”IT终身学习生态闭环的教育集团。在此次发布会之后，以成人编程培训起家的狼码教育集团，正式将企业触角伸及少儿编程行业。

在李明杰看来，IT教育市场巨大。“一入IT深似海，学习IT就需要从小学到老，即终身学习”。他表示，IT技术有三大学习阶段：一是K12阶段（小学+初中+高中，通常称为少儿编程）；二是面向就业技术阶段；三是在职学习阶段。

无独有偶，像狼码教育这般，从成人编程转向少儿编程市场的培训机构不在少数。之前专注成人培训的达内科技也由成人编程转向少儿编程。

对于当前这种变化，不少人认为，时代与科技不断向前发展，编程思维也将成为人们的标配技能之一。家长陈女士说：“这就像上世纪八九十年代的英语、计算机、驾驶技能一样。如果说未来是人工智能的时代，那么编程思维绝对不可或缺，而孩子们的专业编程能力并不是最重要的，最重要的是要有编程思维，这样才能和时代对接。”

成人IT培训风光不再？

相较于少儿编程的热度，成人IT培训近年来貌似有些降温。尤其是有些机构涉及贷款低学费等宣传而被指信息不实的新闻发生，使得IT培训行业被诟病套路多。

对于成人IT培训市场，李明杰依然比较乐观。他表示，“近年来，随着国家经济结构调整升级，移动互联网等科技的进步，IT产业取得迅猛发展。互联网迈向万亿产业的同时，是对人才的极度渴求。数据显示，近年来IT行业的人才需求超过300万人/年， 2019年IT培训市场规模预计达到410亿元。”李明杰认为，虽然线下教育有明显优势，但无法满足在职程序员的成长需求。他们希望通过拓展线上的课程，满足成人学员。

起源于法国的Le Wagon也是一所成人编程培训机构。今年1月，这家法国企业开始筹划在深圳设立分校。据了解，该机构2013年以1000欧元在法国起步，通过全球校友社区，逐步向外扩散影响力。目前，Le Wagon编程的训练营已扩大至亚洲、中东、美洲和非洲。据媒体报道，2019年，随着该机构在深圳分校即将开业，Le Wagon的分校将达到30家。

Le Wagon的创始人Thibault Genaitay此前在接受媒体采访时表示，中国的儿童教育非常火爆，但感觉成人的职业技能教育相对受到忽视。他认为，在成人编程教育的市场，中国仍然有很大的市场潜力待开发。

政策加持，少儿编程火爆

作为成型的培训科目，少儿编程培训从2015年开始就悄悄兴起了，发展势头极为迅猛。仅2017年一年中，少儿编程赛道就获得了12笔融资，在这些融资行为中，不乏获得千万级别甚至上亿人民币资金支持的事件，如编程猫获得1.2亿元B轮融资、傲梦编程获得数千万元A轮融资。

据《2017-2023年中国少儿编程市场分析预测研究报告》显示：目前国内少儿编程市场规模或达百亿，但现阶段市场渗透率较低，仅为 0.96%，未来极具扩展空间。

少儿编程的火爆，与相关政策的支持，不无关系。

2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确提出实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。2017年浙江省新高考方案已将信息技术（含编程）纳入高考科目。

2018年1月，教育部公布了高中“新课标”。在信息技术学科方面，相比于2003年版的课程标准，“新课标”大幅减少了对基本软件使用的要求，大幅提升了在编程、计算思维、算法方面的思维要求，以及人工智能、开源硬件、网络空间安全等知识面要求。而且，“新课标”中的必修模块也大大增加，各个单项的分类更细致，要求也更明确。

2018年的最后一天，广州市中考改革正式发布。与之前相比，录取参考科目中，新增了音乐、美术、信息技术三项。信息技术加入中考科目。

疑问：成人培训师能否胜任少儿编程导师？

成人学编程是为了培养从事本行业的技能，直接运用所学的知识解决当前生活和工作问题。直白地说，就是为了找一份不错的工作，并具备长远发展的一些基本知识和技能。

而在少儿编程教育中，更倾向于培养孩子对于编程的兴趣，可以为孩子当下及未来的学习提供动力，这一点的意义远胜于教会孩子们多少实际的编程技术或经验。

有家长提出，从成人编程培训转向进入少儿编程培训的机构，是否会配备适用于少儿编程教学的师资？成人编程培训师能否胜任少儿编程导师？

由于年龄、心理、生理等多方面存在差异，少儿与成人学习编程有不同的学习特征，在教学方式上也存在差异性，教导的方式应该是有所区别的。就少儿编程而言，家长更倾向选择专门的老师，而非由成人培训机构转向少儿编程培训的老师。

在此前多知网举办的OpenTalk活动中，小码研究院院长王洋就提到了少儿编程师资培训的问题。他表示，少儿编程教师是影响课程执行落地效果中至关重要的一环。“少儿编程教师与其他岗位不同，当下并没有完全与之匹配的专业和权威培训机构。在编程教师的储备上，除了吸纳资深软件工程师外，小码王选择从校招入手，将新员工的培训前置到大学，挑选有教学潜能的人进行培养。”

业内人士认为，教学人才的短缺是行业面临的最大问题。高校乃至师范类高校并没有设置编程教学的课程，无法输出专业人才。高水准的编程人才，倾向于更高薪酬的程序员工作，计算机类的专业学生，不仅缺乏教学经验，在选择上也不稳定，优质的教师资源成为行业共同面临的难题。

当前，师资力量短缺，课程设置雷同，没有统一的评价标准，无法对教学结果进行客观评价，是家长对于大部分少儿编程机构的疑虑集中所在。在K12整体增速过快的情况下，我们看到市场空间依然非常大。但如何在激烈的市场竞争中破局，使得行业规范有序地发展，还有诸如师资、评价标准等更多标准化的问题待解决。