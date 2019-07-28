南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

成人IT培训“入局”少儿编程赛道

2019-07-28 08:24 来源：羊城晚报
字号减小 字号增大

　　根据网上公开的数据不完全统计，2019年上半年，全国共有9家少儿编程相关项目宣布完成融资，金额从百万到亿元不等。近几年，“少儿编程”已然成为市场投资的“香饽饽”，用“万码奔腾”、“跑码圈地”这样的字眼来形容，丝毫不为过。

　　从目前的情况来看，发展较早的头部企业陆续完成了亿元级别的大额融资，轮次也已到了B轮之后。各种资本纷纷进入少儿编程赛道的情况下，我们仿佛看到数年前青少儿英语培训市场的“情境重现”。

　　资本进入的同时，一些以做成人编程起家的机构，也入局“争夺”少儿编程市场的份额。

　　成人IT培训“入局”少儿编程

　　今年7月上旬，在狼码教育集团品牌升级发布会上，该集团董事长李明杰宣布，集团升级为拥有小码哥教育、叩丁狼教育、程心蔚来少儿编程三大子板块，打造“线上+线下”IT终身学习生态闭环的教育集团。在此次发布会之后，以成人编程培训起家的狼码教育集团，正式将企业触角伸及少儿编程行业。

　　在李明杰看来，IT教育市场巨大。“一入IT深似海，学习IT就需要从小学到老，即终身学习”。他表示，IT技术有三大学习阶段：一是K12阶段（小学+初中+高中，通常称为少儿编程）；二是面向就业技术阶段；三是在职学习阶段。

　　无独有偶，像狼码教育这般，从成人编程转向少儿编程市场的培训机构不在少数。之前专注成人培训的达内科技也由成人编程转向少儿编程。

　　对于当前这种变化，不少人认为，时代与科技不断向前发展，编程思维也将成为人们的标配技能之一。家长陈女士说：“这就像上世纪八九十年代的英语、计算机、驾驶技能一样。如果说未来是人工智能的时代，那么编程思维绝对不可或缺，而孩子们的专业编程能力并不是最重要的，最重要的是要有编程思维，这样才能和时代对接。”

　　成人IT培训风光不再？

　　相较于少儿编程的热度，成人IT培训近年来貌似有些降温。尤其是有些机构涉及贷款低学费等宣传而被指信息不实的新闻发生，使得IT培训行业被诟病套路多。

　　对于成人IT培训市场，李明杰依然比较乐观。他表示，“近年来，随着国家经济结构调整升级，移动互联网等科技的进步，IT产业取得迅猛发展。互联网迈向万亿产业的同时，是对人才的极度渴求。数据显示，近年来IT行业的人才需求超过300万人/年， 2019年IT培训市场规模预计达到410亿元。”李明杰认为，虽然线下教育有明显优势，但无法满足在职程序员的成长需求。他们希望通过拓展线上的课程，满足成人学员。

　　起源于法国的Le Wagon也是一所成人编程培训机构。今年1月，这家法国企业开始筹划在深圳设立分校。据了解，该机构2013年以1000欧元在法国起步，通过全球校友社区，逐步向外扩散影响力。目前，Le Wagon编程的训练营已扩大至亚洲、中东、美洲和非洲。据媒体报道，2019年，随着该机构在深圳分校即将开业，Le Wagon的分校将达到30家。

　　Le Wagon的创始人Thibault Genaitay此前在接受媒体采访时表示，中国的儿童教育非常火爆，但感觉成人的职业技能教育相对受到忽视。他认为，在成人编程教育的市场，中国仍然有很大的市场潜力待开发。

　　政策加持，少儿编程火爆

　　作为成型的培训科目，少儿编程培训从2015年开始就悄悄兴起了，发展势头极为迅猛。仅2017年一年中，少儿编程赛道就获得了12笔融资，在这些融资行为中，不乏获得千万级别甚至上亿人民币资金支持的事件，如编程猫获得1.2亿元B轮融资、傲梦编程获得数千万元A轮融资。

　　据《2017-2023年中国少儿编程市场分析预测研究报告》显示：目前国内少儿编程市场规模或达百亿，但现阶段市场渗透率较低，仅为 0.96%，未来极具扩展空间。

　　少儿编程的火爆，与相关政策的支持，不无关系。

　　2017年7月，国务院印发《新一代人工智能发展规划》，明确提出实施全民智能教育项目，在中小学阶段设置人工智能相关课程，逐步推广编程教育，鼓励社会力量参与寓教于乐的编程教学软件、游戏的开发和推广。2017年浙江省新高考方案已将信息技术（含编程）纳入高考科目。

　　2018年1月，教育部公布了高中“新课标”。在信息技术学科方面，相比于2003年版的课程标准，“新课标”大幅减少了对基本软件使用的要求，大幅提升了在编程、计算思维、算法方面的思维要求，以及人工智能、开源硬件、网络空间安全等知识面要求。而且，“新课标”中的必修模块也大大增加，各个单项的分类更细致，要求也更明确。

　　2018年的最后一天，广州市中考改革正式发布。与之前相比，录取参考科目中，新增了音乐、美术、信息技术三项。信息技术加入中考科目。

　　疑问：成人培训师能否胜任少儿编程导师？

　　成人学编程是为了培养从事本行业的技能，直接运用所学的知识解决当前生活和工作问题。直白地说，就是为了找一份不错的工作，并具备长远发展的一些基本知识和技能。

　　而在少儿编程教育中，更倾向于培养孩子对于编程的兴趣，可以为孩子当下及未来的学习提供动力，这一点的意义远胜于教会孩子们多少实际的编程技术或经验。

　　有家长提出，从成人编程培训转向进入少儿编程培训的机构，是否会配备适用于少儿编程教学的师资？成人编程培训师能否胜任少儿编程导师？

　　由于年龄、心理、生理等多方面存在差异，少儿与成人学习编程有不同的学习特征，在教学方式上也存在差异性，教导的方式应该是有所区别的。就少儿编程而言，家长更倾向选择专门的老师，而非由成人培训机构转向少儿编程培训的老师。

　　在此前多知网举办的OpenTalk活动中，小码研究院院长王洋就提到了少儿编程师资培训的问题。他表示，少儿编程教师是影响课程执行落地效果中至关重要的一环。“少儿编程教师与其他岗位不同，当下并没有完全与之匹配的专业和权威培训机构。在编程教师的储备上，除了吸纳资深软件工程师外，小码王选择从校招入手，将新员工的培训前置到大学，挑选有教学潜能的人进行培养。”

　　业内人士认为，教学人才的短缺是行业面临的最大问题。高校乃至师范类高校并没有设置编程教学的课程，无法输出专业人才。高水准的编程人才，倾向于更高薪酬的程序员工作，计算机类的专业学生，不仅缺乏教学经验，在选择上也不稳定，优质的教师资源成为行业共同面临的难题。

　　当前，师资力量短缺，课程设置雷同，没有统一的评价标准，无法对教学结果进行客观评价，是家长对于大部分少儿编程机构的疑虑集中所在。在K12整体增速过快的情况下，我们看到市场空间依然非常大。但如何在激烈的市场竞争中破局，使得行业规范有序地发展，还有诸如师资、评价标准等更多标准化的问题待解决。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235