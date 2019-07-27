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高三党不懂“生涯规划”？本周日直播《开学第一课》为你解疑答惑！

2019-07-27 09:26 来源：南方网
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“七月份的尾巴，你是狮子座，

八月份的前奏，你是狮子座……”

当这首歌想起的时候

狮子座的朋友们开心的过着“破蛋日”

而即将高三的你也将迎来“返校日”

开启高考奋斗之旅

这个暑假里

眼看师兄师姐们陆续收到录取通知书

心里面高兴之余是不是还带有些小羡慕？

而务实的你是否单纯地只想“考一个好大学”

还没有认真的思考过自己的“生涯规划”？

　　没关系！一场为高三党量身定制的《开学第一课》又来啦！去年首播后备受好评，为不少高三党解疑答惑，7月28日（周日）上午10:00，东莞市教育局再度携手南方日报东莞新闻部带来“南方青春高考季-高考实验室”之2019年《开学第一课》（第二季），与你一起探讨“湾区未来青年如何进行生涯规划”，让你的高三学习不再迷糊！

　　这是一次为高三学生量身定制的“情境式主题班会”，没有“大而全”的说教，更没有深涩难懂的理论。一堂网络虚拟班会，让你和资深专业的生涯规划师对话，与企业代表、高校师姐共话未来。

　　帮助你提前了解高三，做好高三心理预备，找到一句话点亮你的整个高三！当天，老师们还会在现场倾情奉送生涯规划“口袋笔记”。

　　“大咖”嘉宾，了解一下

　　徐航航 【生涯规划师】

　　毕业于中山大学心理学系，目前担任东莞中学松山湖学校专职心理老师。中学心理一级教师、国家二级心理咨询师、国家认证生涯规划师、青少年生涯导师（ACM）、省首批学生发展指导师、广东医科大学客座讲师、东莞理工学院外聘心理健康专家、东莞市妇联家教讲师团讲师、东莞电台《城市的声音》常驻嘉宾。曾获省中小学心理健康教育A证、省首届中小学心理老师专业能力大赛一等奖。

　　徐小军 【企业代表】

　　东莞海丽控股集团有限公司总经理，东莞市松山湖家庭教育促进会会长，多次受邀走进东莞各大高中学校做“学生职业生涯规划”讲座，去年底参加莞城文化周末2018年年终活动，分享育儿观点及故事。

　　邓晓懿 【大学生代表】

　　东莞中学松山湖学校毕业生，曾获东莞市中学三好学生称号，目前就读香港中文大学人类学专业。

　　本周日（7月28日）上午10:00

　　锁定《开学第一课》（第二季）

　　长按或扫描识别下方二维码立即预约

　　好戏不容错过

　　记得分享给你身边的高三家庭哦~

编辑： 罗予岐

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