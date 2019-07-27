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校园足球将开启升级版

2019-07-27 08:34 来源：新华网 陈梦谣
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　　近日，教育部举行新闻发布会，发布全国青少年校园足球发展专题报告，并介绍2019年全国青少年校园足球夏令营活动有关情况。

　　校园足球工作代表着未来中国学校体育改革的一个发展方向。“经过过去五年的努力，我们现在已经在全国38万所中小学中遴选认定校园足球特色学校24126所，设立校园足球改革试验区38个，遴选校园足球试点县（区）135个，在全国布局建设‘满天星’训练营47个。”教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰说。

　　王登峰进一步介绍：“‘满天星’训练营是最近两年开建，主要目的是在特色校、试点县和试验区的基础上，在校园足球的教学、训练和竞赛方面做得更加扎实，能够有更高水平的专家参与指导，能够把教学工作、训练工作和竞赛工作做得更到位，作为一个示范和引领的典范。”

　　王登峰表示，目前已构建了一套较完善的校园足球教学体系、训练体系和竞赛体系。全国校足办组织国内外专家在2014年至2015年共同研制了中国校园足球的教学指南。同时，在教学指南的基础上还编制了校园足球的教学大纲，目前义务教育阶段的360堂校园足球教学课的视频已经全部制作完成，正在做试运行。“下一步，我们将依托这360堂教学视频课，把校园足球教师的培训主要通过在线培训进行，今年10月份将正式开通校园足球教师的在线培训。”

　　在场地设施建设方面，从2015到2018年，校园足球新建、改建、扩建了3.2万块足球场，到2020年还将新增2.9万块。在扶持政策方面，中央有专项扶持经费，各个省（区、市）也都建立了专项扶持经费，经费主要用于组织校园足球的教学、训练和竞赛活动。

　　校园足球最终要实现的目标是立德树人，王登峰强调，校园足球工作的升级版一定要落实立德树人根本任务。“要培养一大批会踢球的优秀的数学家、物理学家、生物学家、律师、法官、警察、教师、公务员，当然也会培养少数有着扎实文化根基的优秀足球运动员，这是我们校园足球要实现的目标。”

　　刚刚发布的《全国青少年校园足球工作报告（2015-2019）》中提到：“校园足球改革发展的‘四梁八柱’基本建成，‘内部装修’已全面开启。”王登峰表示，下一步的核心就是打造校园足球的升级版。“我们要着力打造中国特色的足球青训体系。校园足球走到今天，下一步该怎么走，就是要把建设一条中国特色的足球青训通道作为一项重要目标。”

　　王登峰强调，要深化学校体育改革并作为中国体育改革发展的支撑体系。“做强学校体育必须首先做强学校体育的师资队伍、场地设施条件，而在这两个方面要实现教体更深入的融合，就要让体育系统里的优秀人才能够更多地进入到学校体育之中来，也把体育系统的优质场地资源能够让学校有更多的共享。”

编辑： 罗予岐

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