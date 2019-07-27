儿童早期发展：不要让孩子长时间

国家卫生健康委相关负责人25日表示，儿童早期是非常重要的发育期，一些家长因为孩子闹，就把手机和IPAD长期给孩子玩，既影响视力发育，也影响儿童心理。他强调，儿童早期更多是亲子关系的发展，不要让孩子长时间盯着屏幕玩。

国家卫生健康委相关负责人25日表示，儿童早期是非常重要的发育期，一些家长因为孩子闹，就把手机和IPAD长期给孩子玩，既影响视力发育，也影响儿童心理。他强调，儿童早期更多是亲子关系的发展，不要让孩子长时间盯着屏幕玩。

健康中国行动推进委员会办公室7月25日上午召开新闻发布会，介绍健康中国行动之妇幼健康促进行动有关情况。卫健委妇幼司司长秦耕指出，儿童早期是人生的黄金时期，这个时期对儿童要进行早期的科学的干预，可以使儿童在体格、心理、认知、情感和社会适应力达到最佳状态。

秦耕表示，儿童早期的投入是生命全周期中人类资本投入产出比最高的，早期的投资回报率达到1：7以上，因此儿童早期潜能的开发不仅决定了个体的发展潜力，同时也深刻影响着我们国家人力资源的竞争力。卫健委也在关注农村贫困地区，推动农村儿童早期发展，能够从源头上阻断贫困代际传递。

秦耕指出，在国家竞争力更多取决于健康人力资本积累的今天，每个家庭、每个儿童养护人都能够掌握科学的知识，把自己的孩子养育好，发展好，是非常重要的一项工作，儿童早期发展已经成为中国反贫困的战略和可持续发展的重要组成部分。

为了做好这项工作，秦耕表示将从以下几方面进行加强：

一是强化儿童养护人作为儿童健康第一责任人的理念。要培养儿童健康的生活方式，要以家庭、社区、托幼机构为重点来加大健康知识的宣传普及力度，提高儿童养护人的健康素养，让大家都有一个良好的生活习惯和健康行为。

二是强化儿童健康管理。要扎实做好国家基本公共卫生服务，0-6岁有13次儿童保健服务。同时结合母子健康手册的推广应用，结合互联网+妇幼健康的服务模式，推进儿童健康的动态管理。希望家长能够按照儿童保健常规的要求来配合做好相关的服务。

三是加强儿童营养改善工作。要进一步实施婴幼儿营养喂养策略，强化医务人员和儿童养护人的科学喂养知识和技能。创新爱婴医院管理，营造全社会爱婴爱母的良好氛围，在全社会提倡促进和支持母乳喂养的良好氛围。

同时，近年卫健委按照党中央、国务院关于打赢脱贫攻坚任务的要求，实施贫困地区的儿童营养改善项目，为改善贫困地区婴幼儿营养状况取得了显著成效。截止2018年底，累计722万儿童受益。2017年项目持续监测地区6-24个月婴幼儿平均贫血率和生长迟缓率分别为17.6%和6.4%，与2012年基线调查相比分别下降了46.5%和36.6%。项目今年将覆盖全国832个国家级贫困县。

四是除了需方的努力，家长、养护人员的努力，供方也要做出积极努力，发挥儿童早期发展示范基地的引领作用，前些年卫健委开展基地的建设，评出了50个国家级儿童早期发展示范基地，卫健委将发挥这个基地的示范引领作用，推动各地能够规范科学的开展服务，让更多的医疗机构更好的为广大儿童提供早期发展服务。

五是探索农村地区儿童早期发展服务模式，主要是推进儿童早期发展服务城乡均等化。在联合国儿童基金会的支持下，卫健委于2013年实施了贫困地区儿童早期综合发展项目，项目取得了很好的成效。在总结项目的基础上，卫健委组织专家研究制定了《农村儿童早期发展服务规范(试行)》和试点工作方案。

秦耕介绍，接下来，卫健委计划在全国10个省市26个县进行农村儿童早期发展试点工作，进一步探索包括儿童健康的基本公共服务、家庭养育照护风险筛查、入户家访干预、养育照护小组活动等内容的农村儿童早期发展服务模式和内容，促进儿童早期发展能够进农村、进家庭，让城乡儿童都在同一片蓝天下茁壮成长，幸福生活。

国家卫生健康委规划司司长毛群安最后补充，儿童早期是一个非常重要的发育期，不光是身体，也是心理发育的重要时期，有一些家长因为孩子闹，就把手机和IPAD长期给孩子玩，一来对孩子将来的视力发育会有影响，再者对儿童心理也有影响。他强调，儿童早期更多是亲子关系的发展，不要让孩子长时间盯着屏幕玩。