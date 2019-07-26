第23届先进显示材料与器件国际研讨会在广州召开

由华南理工大学主办的第23届先进显示材料与器件国际研讨会（以下简称ADMD）于7月23日-25日在广州举行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/彭俊彪 马燕君 卢宽宽 朱宇博）由华南理工大学主办的第23届先进显示材料与器件国际研讨会（以下简称ADMD）于7月23日-25日在广州举行。ADMD会议聚焦科技前沿、主题集中、国际影响力较大，本届会议到会人员200余人，其中包括两院院士曹镛、李永舫、刘云圻、江雷、任咏华、欧阳钟灿、俞大鹏、周克崧，以及来自日本、韩国等地的国外学者近100人。

本届会议主要包含开幕式、全体会议报告、分会场邀请报告、海报展览与评比和闭幕式等环节，各国学者分享了本领域的最新研究成果。

来自中国浙江大学的国际顶尖纳米材料学家彭笑刚教授在会议上介绍了半导体纳米晶材料-胶体量子点在显示中的应用。这种胶体量子点具有实现低温外延生长、全无机合成、无闪烁发光和抗光致褪色的特点。利用量子限制效应，可以实现通过调节量子点尺寸和形状来控制发光的颜色和纯度，展现出胶体量子点材料在高性能显示方面的巨大潜力。

来自东京大学的Kazunari Domen教授，介绍了一种新型光催化剂，可以实现在自然阳光下分解水产生氢气和氧气，这种可通过低成本的溶液法大面积制备的材料对光电材料开发有很大的参考意义。

来自韩国LG Display的Hyun-Chul Choi博士和来自中国TCL的阎晓林博士，从显示产业的角度分别展望了白光OLED和高端TV在未来市场和技术层面的发展趋势。未来OLED显示将向柔性可卷曲、透明、晶体发声、高画质、打印制备、创新的材料和结构的方向发展。

来自日本大阪大学的Katsuaki Suganuma教授介绍了银纳米线材料在柔性显示和透明电极领域的应用，制备的银包覆铜芯纳米线，具有良好的拉伸性能和导电性，在未来显示领域有丰富的应用场景。

来自韩国庆熙大学的Jin Jang教授，专注于可弯折和可卷曲显示器件研究，介绍了采用分裂式源极、漏极和栅极电极，以及a-IGZO层的微米尺寸图案化对改善机械弯曲应变下的TFT稳健性的作用。该技术可用于在塑料基板上制造柔性，可折叠和可卷曲的AMOLED。

来自韩国高级科学技术研究所的Kyung Cheol Choi教授，介绍了基于电子纤维和织品的可穿戴OLED，进一步丰富了未来显示的应用场景。

来自日本中央大学的Haruyoshi Takatsu教授介绍了液晶材料的发展历程和未来趋势，他指出液晶材料要瞄准高性能，要在生产过程和新应用上取得突破。

在分会场中，来自中日韩三国的33位专家就液晶材料与器件、OLED柔性显示和高性能蓝光材料、纳米全息光学元件制备、喷墨打印形貌控制和薄膜晶体管（TFT）等领域的诸多前沿科学问题进行了广泛而深入的交流和讨论。

海报展现场

本次大会邀请了国内外领域院士、知名专家学者及各企业代表参会，吸引了一批学术领域高层次人才齐聚广州，扩大了广州市和华南理工大学在国际上的学术影响力，对广州市、华南理工大学加强与国内外的科研合作起到助力作用，同时为相关领域学者提供最前沿的参考资料和相关领域的发展信息。

会议期内，组委会组织了参会代表访问广州高校、研究所、相关企业，建立合作关系。会后，组委会将整理论文集，供领域学者参考，获取最新领域资讯。

先进显示材料与器件国际会议（ADMD）始于1996年，从2013年起由中、日、韩三国轮流主办，每年举办一次。作为一个关注先进显示材料与器件的基础研究与开发应用的连续性国际学术会议，ADMD提供了展示国内外显示研究领域新成果以及加强国内外各高校、研究机构和企业合作交流的重要平台，在材料与器件的开发表征、结构设计、模拟仿真和产业化方面发挥着巨大的推进作用。