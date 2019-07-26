日本吸引留学生新高背后有隐忧

为吸引留学生，日本近年来推出了“超级国际化大学”项目。参与该项目的日本高校在日本乃至全球享有较高声誉

为吸引留学生，日本近年来推出了“超级国际化大学”项目。参与该项目的日本高校在日本乃至全球享有较高声誉。通过该项目赴日留学的外国学生，无需掌握日语，可以直接进入英语授课项目，并参加免费的日语语言课程。此外，日本提供了丰厚的奖学金，放宽留学生在日工作限制，以吸引更多赴日留学生。

从日本文部科学省于2009年开始实施“留学生30万人计划”（Global 30 Project），重点推进以英文形式面向留学生授课相关措施，再到2014年推出“超级国际化大学”（Super Global University）项目，日本在吸引留学生方面下了大力气，而近些年的赴日留学生人数也在不断创下新高，日本吸引留学生政策成效逐步凸显。然而在国际竞争以及日本国内面临“东京一极集中”“地方消亡”等问题的背景下，今后日本在吸引留学生、推进教育国际化发展方面也可谓困难重重。

赴日留学生人数创新高

日本独立行政法人·日本学生支援机构于2017年12月公布的最新《外国留学生调查报告》显示，截至2017年5月1日，赴日留学人数达到267042人，比上一年增加27755人，同比增长11.6%，创下历史新高。

从赴日留学生的来源地区和国别来看，2017年度93%的留学生来自亚洲，达到249242人。其中，中国和越南的留学生共占总体的63.3%，中国大陆留学生合计107260人，位居第一，占40.2%，之后依次为越南（61671人）、尼泊尔（21500人）、韩国（15740人）。从赴日留学生就读的专业来看，人文学科以124305的人数位居第一，占总体的46.5%，之后依次为社会科学（67664人）、工学（30804人）、艺术（8432人）。

从外国留学生的赴日地区来看，东京坐拥103456名留学生，位居第一，占赴日留学生总人数的38.74%。并且从近几年的调查数据来看，在东京留学的学生数量呈爆炸式增长，2013年共有60515名留学生，2014年共有69903名留学生，2015年和2016年则分别增至81543和92534名留学生。另外，根据2017年日本学生支援机构的调查，东京都内接收留学生最多的前几名大学分别为早稻田大学（5072人）、东京福祉大学（3733人）、东京大学（3618人）、庆应义塾大学（1677人）、明治大学（1456人）、东京工业大学（1432人）、上智大学（1307人）。且近三年这些大学接收留学生的人数都有不同程度的增加，其中东京福祉大学增加的幅度最大，2015年仅有1403名留学生，2016年达到3000人，2017年则有3722人。

“超级国际化大学”政策成效凸显

日本的留学生人数之所以呈爆炸式增长，与日本实施的一系列留学生政策密切相关。2014年，日本文部科学省为了鼓励大学进一步加速国际化进程，将原来实行的“留学生30万人计划”项目升级为“超级国际化大学”项目，推进国内顶尖大学向国际化进军，同时鼓励日本国内大学进行改革，将入选的37所大学细分为匹敌国际顶尖学府的国际化大学和牵引地方发展的国际化大学，均提供重点财政支持。“超级国际化大学”项目吸引了更多的外国留学生赴日留学。参与该项目的高校基本都是在日本乃至全世界声誉颇高的大学，通过该项目赴日留学的外国学生无须掌握日语，可以就读英语授课项目，同时学习免费的日语语言课程。

在“超级国际化大学”项目的倡导下，东京各大高校也纷纷出台了各种方案吸引留学生。例如，庆应义塾大学于2014年开始实行“兄弟高校计划”，接收更多的交换留学生；立教大学于2017年开始实行“全球人文学科计划”，留学生可通过就读英语授课项目获得学位；筑波大学则是为了方便美国、英国等自9月份开始新学年的留学生，从2016年开始在个别项目上接收9月入学的留学生；法政大学为了吸引更多的留学生，与中国的四川外国语大学、重庆师范大学、西南民族大学、福州大学、福建师范大学五大高校签订协议，在中国实施研究生入学考试，合格者可作为特别研究生进入法政大学就读，并于次年4月直接成为正式研究生。

奖学金与工作条件放宽

为赴日留学生提供丰厚的奖学金也是吸引外国学生的途径之一。根据日本学生支援机构发布的《2018—2019年日本留学奖学金手册》，赴日留学的外国学生不仅有日本文部科学省提供的丰厚奖学金，也能获得日本学生支援机构提供的奖学金。此外，来自日本地方政府、民间团体的奖学金也为赴日留学生减轻了不少经济负担。例如，东京都新宿区地方政府为新宿区内符合要求的高校留学生每年提供24万日元的外国留学生学习奖励金，渥美国际交流财团、鹿岛育英会、国际协和奖学会、东燃国际奖学财团等民间团体也为赴东京留学的外国学生提供了丰厚的奖学金。

由于日本少子化的情况不断恶化，劳动力不足的情况也仍在持续，日本政府积极推进放宽留学生在日工作限制相关措施，以吸引更多外国人赴日留学。外国留学生从日本大学毕业后，满足年收入300万日元以上、在使用日语交流的工作单位就职的条件，则将不受行业和领域限制被授予外国人在留资格。例如，东京都为了吸引更多优秀的外国留学生毕业后留日工作，在《东京都多文化共生推进方针》中明确指出，为了扩大留学生在东京就业的机会，东京都不仅需要教给留学生就业的一些技巧，也需要向留学生介绍雇用外国人较多的企业。并且，东京都构建了专门为外国人提供就业信息的网站——东京外国人雇佣服务中心，该网站成为留学生和东京企业沟通的桥梁。留学生可以通过该网站获取企业招聘的相关信息，也能了解日本企业文化，同时学习一些商务技能；企业则可以获得更多国际化的人才，促进企业的国际化发展。

吸引留学生前景不容乐观

从当前来看，赴日留学生数量即将突破30万人，而致力于打造世界第一城市的东京仍在大力吸引更多的外国留学生，预计在接下来的几年中东京都内的留学生数量还将继续增长。另一方面，因人口资源等过度集聚东京圈的“东京一极集中”，导致日本许多地方发展乏力出现“地方消亡”现象，因此国家层面开始实施地方振兴计划，并禁止东京核心地带的大学扩招学生。虽然东京都知事小池百合子公开反对这一国家政策，认为这会一定程度上阻碍东京的国际化进程，但旨在实现地方振兴进而推动日本整体发展的国家顶层规划可谓不可撼动。与此同时，城市人口密集也带来了交通堵塞、物价高涨、环境恶化等“大都市病”，东京能否保持对外国留学生的高吸引力，也成为一个问题。此外，日本周边部分国家同样面临少子化和劳动力不足的问题，可能会开始吸引本国学生回国发展，同时与日本争夺外国留学生。这对日本来说也是一个重大挑战。

（作者单位：北京教育科学研究院教育发展研究中心）