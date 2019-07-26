南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

深圳公办普高录取率不到五成，市教育局：增加高中学位

2019-07-26 09:25 来源：南方网 张玮
字号减小 字号增大

　　随着上周深圳中考分数线公报，“上深圳公办普高难过考大学”的声音在坊间持续发酵。早在今年深圳两会期间，已有崔学鸿和陈锦花等至少23名深圳市人大代表联名提交了《关于加快高中学位建设的建议》《关于加大推进高中学校用地规划、增加高中学位的建议》，集体呼吁政府增加高中学位供给。

　　7月23日，记者从深圳市人大获悉，深圳市教育局已答复了上述代表建议，坦言“扩大公办高中学位建设已迫在眉睫”，但建设上主要存在“落地难”问题。同时透露，目前深圳已启动《深圳市高中布局专项规划》编制，预计年底前完成，拟尽力加大高中数量和规模。

　　人大代表说：

　　“深圳学位压力将从小学逐步向初中、高中传递”

　　“随着‘二胎’政策和异地高考改革政策的逐步实施，未来学龄人口将大幅增加，学位压力将从小学逐步向初中、高中传递。”深圳市人大代表崔学鸿说。

　　这一趋势也反映在新生录取数据上，2018年深圳高一新生人数为7万多人（含职高），但初一新生超过10万人、小一新生达20万人，幼儿园在园总人数更是多达51万人。而从初中毕业生升读公办普高的比例上看，2018年的录取率仅约47%，2019年则不到45%。

　　“而广州的这一数据明显好于深圳：2015至2017年，广州的普高录取率分别是55.46%、56.98%和62.31%，是上升的，且保持在六成左右。同时，广州在逐步推进示范性高中建设，优质公办高中学位不断增加，到2020年，示范性高中学位占比将由目前的56%增加到85%左右。”陈锦花说。

　　陈锦花直言，深圳市民已在吐槽“在深圳，中考比高考还难”，如果再不持续推进深圳高中学校的建设、增加高中学位，将成为新的历史遗留问题！“希望到2020年，深圳中考公办普通高中录取率能达65%-70%以上。”陈锦花说。

　　深圳教育局：

　　1、近年来深圳高中学位增长相对较少

　　深圳市教育局在答复代表建议时坦言：近年来，深圳新增学位主要集中在义务教育阶段，高中学位增长相对较少，未来几年突现高中学位紧缺问题，扩大公办高中学位建设已迫在眉睫。

　　根据2018年9月该局印发的《深圳市中小学学位建设实施方案（2018-2022 年）》，至2022年，深圳全市新改扩建公办普通高中18所，新增公办普通高中学位3.41万个，其中改扩建7所，新增普通高中学位4550个，新建11所，新建普通高中学位29550个。

　　“目前，深圳中学泥岗校区、第十二高级中学两个项目正在建设，观澜中学扩建项目正在征地拆迁，第十三高级中学已移交市建筑工务署开展方案设计，第十四、十五高级中学已初步确定选址。”该局称。

　　2、全市规划高中用地目前仅2块适合启动建设

　　但深圳市教育局同时表示，目前深圳的高中建设主要存在“落地难”问题。

　　一是用地选址难。如第十五高级中学，原规划部门于2017年10月提供的选址位于大亚湾核电站10公里影响范围内，但教育局综合应急办意见并多方考虑后，于2018年12月申请重新选址。而此时大鹏规划部门明确回复无合适用地，市规划部门也反馈，深圳目前已难以提供60班全寄宿制高中的建设用地，最后只能将办学规模由60班压缩为36班，并重新选址于光明区。

　　二是土地整备慢。已规划选址的高中学校，其建设用地大多由于“土地未征转、现状已建、涉及权属用地”等因素，须开展征地拆迁等土地整备。学校用地的土地整备由所在区政府负责，往往进展缓慢，如第十三高级中学，2016年已确定选址，但土地整备至2018年底才完成，严重影响建设进度；观澜中学扩建项目受拆迁赔偿影响，至今无法开工。

　　三是规划条件限制。有相当一部分已规划选址的高中学校建设用地受到“法定图则调整、土地规划调整，涉及生态线、蓝线建设限制、涉及城市更新时序”等限制，导致项目前期工作推进缓慢或规划手续不完善，难以开工或建设受阻。如龙华区致远中学（市艺术高中）和石岩高级中学，均由于建设用地位于生态控制线内，无法办理用地手续；第十四高级中学，2017年11月已确定选址范围，但因用地涉及片区法定图则编制审批，至2019年1月才获发选址意见书。

　　“去年深圳规划资源局对全市高中建设用地进行了梳理，经统计，法定规划在全市范围内共规划高中用地120所，其中已建成56所，余下的用地中大部分因存在着规划未稳定、城市更新时序不确定、土地待整备拆迁等问题而较难实施，当前仅有2块用地适合启动建设，已计划用于建设第十六、十七高级中学。”该局在回复中写道。

　　3、编制专项规划加大深圳高中数量和规模

　　该局透露，高中学位供给问题已引起深圳市领导的高度重视，要求教育、规划、发改等部门通力协作，加大高中建设力度。目前该局已启动《深圳市高中布局专项规划》（下称《专项规划》）的编制并完成前期调研工作，预计今年年底前完成。

　　这一专项规划将结合深圳高中学位需求情况和未来发展趋势，在现有基础上进一步拓展资源，在规划层面尽力加大高中的数量和规模，并在空间上合理布局，为各区政府（新区管委会）和市职能部门推进高中学校的实施提供建议。

　　同时，深圳市规划资源局也要求各区政府不得擅自变更土地用途，确有需要变更的，需经市教育局同意后由该局上报市规划委员会审批。

　　（来源：南方＋客户端）

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第14期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235