深圳公办普高录取率不到五成，市教育局：增加高中学位

7月23日，记者从深圳市人大获悉，深圳市教育局已答复了上述代表建议，坦言“扩大公办高中学位建设已迫在眉睫”，但建设上主要存在“落地难”问题。同时透露，目前深圳已启动《深圳市高中布局专项规划》编制，预计年底前完成，拟尽力加大高中数量和规模。

随着上周深圳中考分数线公报，“上深圳公办普高难过考大学”的声音在坊间持续发酵。早在今年深圳两会期间，已有崔学鸿和陈锦花等至少23名深圳市人大代表联名提交了《关于加快高中学位建设的建议》《关于加大推进高中学校用地规划、增加高中学位的建议》，集体呼吁政府增加高中学位供给。

7月23日，记者从深圳市人大获悉，深圳市教育局已答复了上述代表建议，坦言“扩大公办高中学位建设已迫在眉睫”，但建设上主要存在“落地难”问题。同时透露，目前深圳已启动《深圳市高中布局专项规划》编制，预计年底前完成，拟尽力加大高中数量和规模。

人大代表说：

“深圳学位压力将从小学逐步向初中、高中传递”

“随着‘二胎’政策和异地高考改革政策的逐步实施，未来学龄人口将大幅增加，学位压力将从小学逐步向初中、高中传递。”深圳市人大代表崔学鸿说。

这一趋势也反映在新生录取数据上，2018年深圳高一新生人数为7万多人（含职高），但初一新生超过10万人、小一新生达20万人，幼儿园在园总人数更是多达51万人。而从初中毕业生升读公办普高的比例上看，2018年的录取率仅约47%，2019年则不到45%。

“而广州的这一数据明显好于深圳：2015至2017年，广州的普高录取率分别是55.46%、56.98%和62.31%，是上升的，且保持在六成左右。同时，广州在逐步推进示范性高中建设，优质公办高中学位不断增加，到2020年，示范性高中学位占比将由目前的56%增加到85%左右。”陈锦花说。

陈锦花直言，深圳市民已在吐槽“在深圳，中考比高考还难”，如果再不持续推进深圳高中学校的建设、增加高中学位，将成为新的历史遗留问题！“希望到2020年，深圳中考公办普通高中录取率能达65%-70%以上。”陈锦花说。

深圳教育局：

1、近年来深圳高中学位增长相对较少

深圳市教育局在答复代表建议时坦言：近年来，深圳新增学位主要集中在义务教育阶段，高中学位增长相对较少，未来几年突现高中学位紧缺问题，扩大公办高中学位建设已迫在眉睫。

根据2018年9月该局印发的《深圳市中小学学位建设实施方案（2018-2022 年）》，至2022年，深圳全市新改扩建公办普通高中18所，新增公办普通高中学位3.41万个，其中改扩建7所，新增普通高中学位4550个，新建11所，新建普通高中学位29550个。

“目前，深圳中学泥岗校区、第十二高级中学两个项目正在建设，观澜中学扩建项目正在征地拆迁，第十三高级中学已移交市建筑工务署开展方案设计，第十四、十五高级中学已初步确定选址。”该局称。

2、全市规划高中用地目前仅2块适合启动建设

但深圳市教育局同时表示，目前深圳的高中建设主要存在“落地难”问题。

一是用地选址难。如第十五高级中学，原规划部门于2017年10月提供的选址位于大亚湾核电站10公里影响范围内，但教育局综合应急办意见并多方考虑后，于2018年12月申请重新选址。而此时大鹏规划部门明确回复无合适用地，市规划部门也反馈，深圳目前已难以提供60班全寄宿制高中的建设用地，最后只能将办学规模由60班压缩为36班，并重新选址于光明区。

二是土地整备慢。已规划选址的高中学校，其建设用地大多由于“土地未征转、现状已建、涉及权属用地”等因素，须开展征地拆迁等土地整备。学校用地的土地整备由所在区政府负责，往往进展缓慢，如第十三高级中学，2016年已确定选址，但土地整备至2018年底才完成，严重影响建设进度；观澜中学扩建项目受拆迁赔偿影响，至今无法开工。

三是规划条件限制。有相当一部分已规划选址的高中学校建设用地受到“法定图则调整、土地规划调整，涉及生态线、蓝线建设限制、涉及城市更新时序”等限制，导致项目前期工作推进缓慢或规划手续不完善，难以开工或建设受阻。如龙华区致远中学（市艺术高中）和石岩高级中学，均由于建设用地位于生态控制线内，无法办理用地手续；第十四高级中学，2017年11月已确定选址范围，但因用地涉及片区法定图则编制审批，至2019年1月才获发选址意见书。

“去年深圳规划资源局对全市高中建设用地进行了梳理，经统计，法定规划在全市范围内共规划高中用地120所，其中已建成56所，余下的用地中大部分因存在着规划未稳定、城市更新时序不确定、土地待整备拆迁等问题而较难实施，当前仅有2块用地适合启动建设，已计划用于建设第十六、十七高级中学。”该局在回复中写道。

3、编制专项规划加大深圳高中数量和规模

该局透露，高中学位供给问题已引起深圳市领导的高度重视，要求教育、规划、发改等部门通力协作，加大高中建设力度。目前该局已启动《深圳市高中布局专项规划》（下称《专项规划》）的编制并完成前期调研工作，预计今年年底前完成。

这一专项规划将结合深圳高中学位需求情况和未来发展趋势，在现有基础上进一步拓展资源，在规划层面尽力加大高中的数量和规模，并在空间上合理布局，为各区政府（新区管委会）和市职能部门推进高中学校的实施提供建议。

同时，深圳市规划资源局也要求各区政府不得擅自变更土地用途，确有需要变更的，需经市教育局同意后由该局上报市规划委员会审批。

（来源：南方＋客户端）