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今年征兵工作从8月1日开始 大学生参军可获奖励

2019-07-25 09:14 来源：南方日报 汪棹桴
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　　7月24日下午，在全国征兵工作电视电话会议结束后，我省立即召开全省征兵工作电视电话会议，对2019年的征兵工作进行了安排部署。今年我省义务兵征集人数与往年基本持平，将优先批准高学历青年和应届毕业生入伍，对于应征入伍的大学生，国家和省级层面都提供了大量优惠政策。

　　将减少并逐步取消初中生的征集

　　根据会议内容，今年的征兵工作中，征集对象以高中（含职高、中专、技校）毕业以上文化程度的青年为主，全省将减少并逐步取消初中生的征集。

　　在抢险救灾和灾区恢复重建中表现突出的优秀青年符合条件的，可以优先批准入伍。烈士、因公牺牲军人、病故军人的子女、兄弟姐妹和现役军人子女符合条件的，也可优先批准入伍。

　　此外，在少数民族居住集中地区应当多征集懂双语言、文化程度较高、综合素质好的少数民族青年入伍。同时引导鼓励革命老区和深度贫困地区优秀青年入伍，革命老区应当多征集老红军、老复员军人后代入伍。

　　总体来说，此次征兵的重心落在大学毕业生和大学新生的征集上。从征集人数上来看，今年我省义务兵征集人数与往年基本持平，征集大学生的指导比例为60%，征集大学毕业生的指导比例为12%。此外，对于高学历青年和应届毕业生来说，在征集入伍的时候还会被优先考虑。

　　大学毕业生参军最低可补贴2万元

　　近年来，为了吸引更多优质兵源，国家为参军大学生提供了大量优惠政策。大学在校生和新生应征入伍的，退役后2年内允许复学或入学；大学生士兵在入伍时，可获得在校期间缴纳的学费一次性补偿或国家助学贷款的代偿，退役后自愿复学或入学后学费也会得到减免。参军大学生可在专升本、本科读研、专业调剂等方面享受优惠政策。大学生入伍经历可作为毕业实习经历，退役大学生士兵专升本、考研实行招生计划单列，享受加分、优先录取等优惠，在部队立三等功的可以免试专升本；立二等功的可以免试读研。

　　除了国家给予的优惠政策，我省也对大学生参军提供了不少激励措施，主要集中在退役安置和落户方面。大学生士兵退役后，可单独参加基层公务员的招录，我省每年至少会为他们提供300个基层公务员指标。对于在我省入伍的大专以上学历的大学生和应届毕业生，在完成学业的前提下，退役后一年内如果被入伍地（学校所在的地级以上市行政区域）接收，可在当地办理落户手续。

　　此外，我省还为大学毕业生提供了资金上的补助。2018年至2020年期间，我省应征入伍的大学生学历（含）以上毕业生，只要服兵役时长满2年，均可获得资金补助。其中除广州、深圳市以外的19个地级市，硕（博）士毕业生每人可获补助3万元，本科毕业生每人2.5万元，专科毕业生每人2万元，由入伍地县级退役军人事务部门一次性发放到位，广州和深圳的具体补助金额自行研究确定。

　　入伍地与优惠政策息息相关

　　此次征兵工作从8月1日开始，9月30日结束。在普通高等学校组织大学生征集的时间可适当提前。9月10日起运新兵，9月30日征兵结束。

　　在年龄方面，男青年需在2019年年满18至22周岁，普通高等学校毕业生可以放宽至24周岁，初中毕业文化程度男青年不超过20周岁。女青年需在2019年年满18至22周岁。如本人自愿，可征集年满17周岁的高中毕业生入伍。

　　对于征兵的体检标准，男青年需身高160CM以上，女青年需158CM以上。男青年体重不能超过标准体重的30%，不低于15%，女青年不超过标准体重的20%，不低于15%。男女青年视力右眼裸眼不低于4.6，左眼裸眼不低于4.5。

　　如果想要参加入伍的适龄青年，应当在其户籍所在地应征。如果经常居住地与户籍所在地不在同一省，但取得当地居住证3年以上的，可以在经常居住地应征。普通高等学校应届毕业生和在校生也可以在学校所在地应征，也可在入学前户籍所在地应征，大学新生在入学前户籍所在地应征。特别提醒，在外省就读的大学生报名参军时，一定要以家乡户籍所在地为入伍地，否则无法享受广东省出台的优惠政策。

编辑： 罗予岐

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