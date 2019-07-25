省实华附等名校为何要补录？

7月22日，广州市招考办公布2019年广州普通高中补录计划，其中不乏华附、省实等传统名校，华附补录计划8个，省实补录计划4个。

7月22日，广州市招考办公布2019年广州普通高中补录计划，其中不乏华附、省实等传统名校，华附补录计划8个，省实补录计划4个。记者梳理广州中考近5年的补录情况发现，今年是2015年以来省实、华附这2所传统名校首次出现在补录名单中。这也让不少家长疑惑，为何华附、省实等传统名校在统一录取结束后还有补录计划？

广州市招考办相关负责人表示，部分考生被普通高中录取后，因出国、回原籍升学等原因放弃普通高中注册报到，也会空出一定的学位。华附、省实可能是因上述原因而空出学位，这2所学校拿出学位进行补录，每个学位都得到充分利用。

在补录中，华附最低分数706分，省实最低分数727分。这样的补录高分也让一些家长心生疑惑：在今年广州中考统一录取中，华附的分数线为705分，省实为715分，对于727分的高分考生来说，强校可谓“任君选择”，为何他们会等到补录才被录取？广州市招考办相关负责人表示，这些补录的高分考生之前没有填报志愿，在补录阶段才补填志愿，这是考生自己的选择。

在今年的广州中考补录学校名单中，不乏传统强校的身影，这是否意味着，对自己有信心的考生可以到补录阶段再补填志愿？

针对这个问题，有教育专家指出，中考补录计划受考生报考情况、报到情况等因素影响，具有不稳定性，且补录的计划较少，绝大多数学校的补录分数线高于其在统一录取的最低分数。因此，建议考生在中考前的志愿填报阶段就谨慎完成志愿填报。

记者梳理今年各校补录分数线发现，有20所学校的补录分数线超统一录取线100分以上。如，广州市番禺区洛溪新城中学的补录分数线超统一录取分数线最多，为159分。

中考志愿填报如何避免“高分低录”？广州市招考办相关负责人说，考生在每批次志愿中，填好第一志愿尤其重要。因为在投档时，热门学校一般在第一志愿的投档已完成了招生计划，不可能再招收后续志愿的考生。若考生在某批次第一志愿选择的学校偏离本人实际，而后续志愿也填报不合理，则在该批落选的可能性很大。

同时，考生报志愿应有一定的梯度，热门学校的志愿和中职学校的热门专业不要过于集中。考生要根据自身的条件，结合学校或专业的要求，实事求是地从高到低选填自己的志愿。