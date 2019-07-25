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加快推进教育现代化 发展广东特色优质教育

2019-07-25 09:14 来源：南方日报 吴哲
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　　7月24日，省长马兴瑞主持召开省政府常务会议，研究加快推进教育现代化、支持省级现代农业产业园建设等工作。

　　会议强调，要深入贯彻习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，全面贯彻党的教育方针，坚定实施科教兴国战略、人才强国战略，加快推进教育现代化，发展具有广东特色的优质教育，办好人民满意的教育。要充分发挥珠三角地区优质教育资源对粤东西北地区教育、产业发展辐射带动作用，加快提升粤东西北地区教育发展质量。要建立健全粤港澳大湾区教育合作发展体制机制，提升粤港澳大湾区教育合作及国际化发展水平。要大力提高基本公共教育服务均等化水平，积极推进职业教育产教融合，打造高素质专业化创新型教师队伍，增强高等教育支撑创新驱动发展能力。会议审议并原则通过广东推进教育现代化相关文件，决定经修改后报请省委常委会会议审议。

　　会议强调，省委、省政府高度重视现代农业产业园建设，将现代农业产业园作为我省实施乡村振兴战略的重要举措、推动城乡融合发展的重要平台来抓。2018年启动实施以来，省级现代农业产业园建设工作推进顺利，在乡村产业振兴上跑出了“加速度”，带动了123万农民就业增收。下一步要持续深入实施乡村振兴战略，切实加强统筹谋划，加快基础设施、流通体系和农业品牌建设，加大财政、金融、科技和人才支持力度，落实税费减免政策，优化环境保护措施，高质量推进我省现代农业产业园建设。会议审议并原则通过《关于支持省级现代农业产业园建设的政策意见》。

　　会议还研究了其他事项。

编辑： 罗予岐

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